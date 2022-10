JOŠ JEDAN RUSKI AVION PAO NA STAMBENU ZGRADU: Poginula su oba pilota, vatra se širi nekoliko stotina metara

U sibirskom gradu Irkutsku pao je ruski borbeni avion na rezidencijalnu zgradu, objavio je regionalni guverner Igor Kobcev koji je na Telegramu objavio snimku koja prikazuje vatru u stambenoj dvokatnici.

U padu aviona poginula su oba pilota, rekao je Kobcev dodavši da nije bilo drugih žrtava.

Prema informacijama ruskog ministarstva za hitne situacije, riječ je o avionu tipa Su-30, koji je bio na trenažnom letu.

Podsjetimo, rasi se o drugom takvom incidentu u šest dana.

Prošlog ponedjeljka najmanje 15 civila je poginulo kad je ruski borbeni avion pao na stambenu zgradu u ruskom gradu Jejsku, nedaleko od granice s Ukrajinom.

In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ​​the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash.









