JOŠ JEDAN POLITIČAR RAZOTKRIO ILEGALNO BACANJE SMEĆA: ‘Otvoril’ sam vreće i našel’ počinitelje’. Otkrio što im se dogodilo

Autor: Dnevno.hr

Viktor Šimunić gradonačelnik Oroslavja na svom je Facebook profilu objavio kako je uhvatio počinitelje koji su smeće nelegalno bacali u polje.

Reagirao je na prijave, a sve je opisao u objavi.

“Zbog dobivene dvije prijave bačenog smeća u polje, konačno sam našel vrijeme i zel si truda i obišel potez Mokrice – Slatina. Otvoril sam vreće kako bi probal naći poveznicu s počiniteljem, i našel sam. Počinitelji su pronađeni, i kroz sat vremena dva mala deponija su sami sanirali”, napisao je.

Dodaje, nažalost, grad još nema komunalnog redara, ali nije mu ispod časti ‘delati’ taj posel.

“Najlakše je u životu reći nije to moj posel, nije to moja briga, nije to moje smeće. Grad je naš, i svi se trebamo brinuti za njega! Počinitelji nisu kažnjeni, ovaj put prošli su s opomenom, međutim budite sigurni da ovi to neće ponoviti!”, objavio je Šimunić.