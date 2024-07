Još dvije hrvatske firme na meti hakerskih napada: Izgleda da ne staju na Rebru

Platforma HackManac, specijalizirana za praćenje kibernetičkih napada diljem svijeta, na platformi X objavila je da su hrvatske tvrtke Badel 1862 i Labud žrtve hakera.

Tvrde u objavi da su ove tvrtke izlistane kao žrtve Blackout ransomware grupe. “Uzorak koji su dali hakeri prikazuje osobne podatke partnera (telefonske brojeve, adrese e-pošte, fizičke adrese) i financijske podatke”, napisali su u svojoj objavi iz HackManac, koji je ranije objavljivao i detalje o kibernetičkom napadu na KBC Zagreb.

Kroz objavu su naveli i detalje o obje hrvatske tvrtke, odnosno, čime se bave. Tvrtka Badel 1862 proizvodi alkoholna pića, a tvrtka Labud proizvodi deterdžente i druga sredstva za čišćenje.

🇭🇷 #Croatia: BADEL 1862 and Labud have been listed as victims by the Blackout ransomware group.

The sample provided by the hackers shows partners’ personal data (phone numbers, email addresses, physical addresses) and financial data.

