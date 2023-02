JOE OPET PAO NIZ STEPENICE! Američki predsjednik nespretno se penjao na predsjednički avion, pa posrnuo

Američki predsjednik Joe Biden doživio je još jednu nesreću na stepenicama predsjedničkog aviona. Dok je odlazio iz Varšave, Joe se nespretno pokušao popeti uza avionske stepenice te je posrnuo i poskliznuo se. Ubrzo je osvanuo i video na društvenim mrežama.

“Predsjednik Biden posrnuo je i pao dok se penjao glavnim stepenicama AF1 u Varšavi. Brzo se oporavio i nastavio do kabine. Spremni smo za Washington. Predsjednik završava povijesno putovanje koje je započelo u Kijevu”, objavio je na Twitteru Sebastian Smith, dopisnik AFP-a iz Bijele kuće.

President Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of AF1 in Warsaw. He quickly recovered and continued up to the cabin. We are wheels up for Washington. ⁦@POTUS⁩ is finishing a historic trip that began in Kyiv. pic.twitter.com/1WePS5qd4C

— Sebastian Smith (@SebastianAFP) February 22, 2023