JAVIO SE ‘SLATKI ŽABAC’ I MILANOVIĆA NAZVAO UGOJENIM PRASCEM! ‘Ne mogu vjerovati da je toliko puknuo, neka odradi doping kontrolu. I ode na dijetu’

Autor: M.P.

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović ličko-senjskoj župana Ernesta Petrya danas nazvao ‘slatki žabac’, stigao je odgovor župana.

Kako je vidljivo iz priopćenja, Petry nije štedio predsjednika.

“Čitam u medijima da me iznemogli maratonac Milanović, koji se državnim problemima bavi u dokolici i izmišlja načine kako Hrvatskoj naštetiti, nazvao žabicom, valjda iz razloga jer se nisam htio odazvati i pridružiti njegovom “protokolu” i manipulacijama prigodom obilježavanja 30. obljetnice slavne 9. gardijske brigade „Vukovi“, već sam počast poginulim hrvatskim braniteljima odao u gospićkoj vojarni, nakon što je on otišao iz Gospića, u nazočnosti ukrajinskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj Vasilja Kiriliča, kojom prigodom su počast za 56 poginulih pripadnika 9. gardijske brigade odali članovi obitelji stradalih pripadnika 9. gardijske brigade, pripadnici Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“, kao i pripadnici svih drugih gardijskih brigada.

Čovjek izjavljuje da sam ja bio njegov kandidat za gradonačelnika Gospića 2013. god., pa sam prisiljen reagirati jer ne mogu vjerovati da je čovjek toliko puknuo ili je toliko opterećen iznošenjem laži da su mu one postale svakodnevni fetiš za političko preživljavanje.

Predlažem mu da pod hitno, zdravlja radi, ode na pregled kod liječnika i da odradi doping kontrolu, jer je doslovno pobrkao lončiće, tim više jer dok sam ja davne 1989. i 1990. i nadalje sudjelovao u osnivanju mladeži HDZ-a, kao i u mnogim procesima stvaranja Hrvatske države, pretpostavljam da je on u to vrijeme jeo kavijar i pio džin, kako je hit pjesma Zabranjenog pušenja opjevala „junaka“ ulice…

Milanoviću koji voli filmove mogu ponovno poručiti da je on iznemogli maratonac koji u potpunom bunilu trči svoj počasni krug, a može se pronaći i u citatu iz istoimenog filma „Zoki je malo umoran“, jer je to po njegovim svakodnevnim izjavama više nego razvidno.

Zaglibivši u blatu poput agresorske ruske armade on je toliko opterećen uspoređivati ljude sa životinjskim vrstama da je funkciju vrhovnog zapovjednika oružanih snaga pretvorio u karikaturu plamenog jazavca, jer ukoliko sam ja žabac, kako me nazvao predsjednik Republike Hrvatske gospodin Zoran Milanović, onda ja za njega mogu reći da je on ugojeni prasac i da pod hitno treba otići na dijetalnu prehranu!

Još jednom ističem da s dubokim pijetetom i ovim putem odajem duboko poštovanje i počast svim poginulim pripadnicima 9. gardijske brigade „Vukovi“, kao i svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili i utkali na oltar Hrvatske domovine”, piše u odgovoru ličko-senjskog župana Petryja predsjedniku Milanoviću.









Podsjetimo, Milanović je danas komentirao prvog čovjeka Ličko-senjske županije.

“Župan ove županije je jedan slatki žabac koji je bio moj kandidat. Taj čovjek je sad HDZ-ovac”, poručio je Milanović.

Podsjetimo, Petry je prije desetak dana rekao kako protivljenje Milanovića prijedlogu da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj pokazuje da predsjednik ili ima neke druge interese, ili je zaboravio kroz što smo mi prolazili 90-tih.