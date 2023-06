Jimmyju Staniću otkazan koncert: Bujanec šokiran, ‘Šerbedžija je bio glavna vijest u vascelom regionu’

Autor: Dnevno.hr

Legendarni hrvatski pjevač Stjepan Jimmy Stanić trebao je 26. lipnja nastupiti na sisačkoj manifestaciji Kulturno ljeto, no njegov je koncert je, kako tvrdi, naprasno otkazan.

Sam Jimmy Stanić za Bujicu je potvrdio kako mu je nastup otkazan jer je nedavno pristupio Domovinskom pokretu.

‘‘Koncert je zabranjen zbog toga što sam pristupio Domovinskom pokretu”, potvrdio je u razgovoru za Bujicu Stjepan Jimmy Stanić.





‘Tako je odlučila gradska vlast na čelu s Ikić Baniček’

Naime, u sklopu manifestacije Kulturno ljeto, legendarni hrvatski glazbenik trebao je u ponedjeljak 26. lipnja 2023. u 21 sat, nastupiti na ljetnoj pozornici u Sisku. Nastup Stanića i The Boysa uredno je najavljen tjednima ranije na službenim stranicama organizatora iz Doma kulture Kristalna kocka, uz komplimente kako je riječ o koncertu ”vječnog mladića koji će publici donijeti najbolje od evergreena i šlagera”…

”Stjepan Jimmy Stanić, njegova Barbara i The Boysi već godinama dolaze u Sisak i do danas su nastupali bez ikakvih problema, vrlo često – i njihovi su koncerti bili krcati… Gospodin Stanić je u ekskluzivnoj izjavi za Bujicu potvrdio da su mu nastup otkazali samo dan uoči najavljenog koncerta u Sisku u ponedjeljak! Čovjek iz lokalne organizacije ispričao mu je u povjerenju kako je do otkazivanja došlo jer je “tako odlučila gradska vlast”, na čelu sa SDP-ovkom Kristinom Ikić Baniček”, javlja urednik i voditelj Bujice Velimir Bujanec.

Bujanec o dvostrukim kriterijima

Kaže kako je Ikić Baniček, sisačka gradonačelnica, bijesna, zbog konferencije za novinare koju je 22. lipnja u šumi Brezovica održao DP-ovac dr. Igor Peternel.

”Stjepanu Jimmyju Staniću nikada nisu zabranjivali koncerte, a probleme s komunistima imao je u Titovoj Jugoslaviji, kada mu je zbog pošalice na račun Moše Pijade na tri godine oduzeta putovnica – pa nije mogao putovati na svjetsku turneju. Zanimljivo je kako baš danas svi tzv. mainstream mediji donose vijest u kojoj se proziva Domovinski pokret – zato što su se njegovi lokalni dužnosnici pobunili protiv nastupa srbijanske cajke – Jelene Karleuše, na otočiću Barbarincu kod Kaštela, a zbog zabrane koncerta legendi hrvatske glazbene scene, Stjepanu Jimmyju Staniću, u režiji i po nalogu ekstremno lijeve SDP-ove gradonačelnice Siska – nitko ni riječi?!

Da ne govorimo o toma kakva se b(r)uka digla kada je svojedobno u Vinkovcima golemi honorar za odgođeni koncert pokupio arogantni Jugoslaven Rade Šerbedžija. Mediji su tada zbog odgode (a ne zabrane) doslovce divljali, a Šerbedžija je bio glavna vijest – u vascelom regionu” piše Bujanec o dvostrukim kriterijima.

Za očitovanje o cijeloj situaciji poslali smo upit Gradu Sisku, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.