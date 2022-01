JEZIVO PREMLAĆIVANJE SLEDILO HRVATSKU! Snimke i dalje šokiraju, policija otkrila detalje: ‘Iživljavali se i zlostavljali ga dok je ležao na podu’

Autor: N.K

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz javno objavljenu snimku fizičkog napada na muškarca.

“Provedeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem, te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je zajedno s 35-godišnjakom, koji se trenutačno nalazi u zatvoru, ostvario obilježja kaznenog djela Nasilničko ponašanje iz čl.323A Kaznenog zakona na način da su 05.studenog 2020.godine na javnom mjestu na području Solina, zajednički i dogovorno fizički napali oštećenog muškarca, tukli su ga po glavi i tijelu, nastavili su ga tući kada je pao na pod, te su na taj način, na javnom mjestu, osobito drskim ponašanjem, iživljavanjem i zlostavljanjem, doveli oštećenog u ponižavajući položaj”, stoji u priopćenju policije.

Osumnjičeni muškarci kazneno su prijavljeni zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo Nasilničko ponašanje, a 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Podsjetimo, društvenim mrežama kruži snimka napada na muškarca na kojoj se vidi kako dolazi do susreta, čini se i srdačnog, dvojice muškaraca s trećim. Nakon kraće rasprave došlo je do prvog udarca. Uslijedili su udarci šakama i koljenima u glavu i tijelo. Muškarac zatim pada na tlo, no udarci ne prestaju još neko vrijeme.

Snimka je navodno nastala prije nekoliko mjeseci. Možete je pogledati ovdje.