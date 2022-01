JEZIVI PRIZORI PORED PULE! Lešine ovaca razvučene po stablima! ‘Je li se drogiraju, što im je? U lov idem od 1967., to nisam vidio niti na filmu’

Autor: L.B.

Stanovnicima mjesta Šikići pored Pule prekipjelo je jer u svom okruženju već mjesecima pronalaze jezive lešine ovaca koje ih zabrinjavaju.

Naime, sve je, kako kaže mještanka Dragica Žufić, počelo prošlog ljeta kada su u mjestu naišli na prvi leš ovce.

Nesretna je životinja bila vezana plavom vrpcom te ostavljena u grmu da truli, dok su pojedini organi, pa i cijela utroba, izvađeni te obješeni na obližnje stablo, javlja Glas Istre.

‘Ljudi tamo šeću s djecom, sa psima’

Potom je pozvan veterinar kako bi uklonio leš, međutim, kako kaže Dragica Žufić, i nakon toga su se ponavljali slični slučajevi, a zastrašujuće su scene u mjestu postale gotovo uobičajene.

Budući se sve ponavlja već nekoliko mjeseci, a prizori su zaista zastrašujući, Žufić ističe da je to postao ozbiljan problem.

“Ljudi tamo šeću s djecom, sa psima i nije ugodno kada naiđete na takve scene. I sama živim u Šikićima, svakodnevno sam u prirodi s unucima i psima”, kaže Žufić.

Kako navodi, samo je prvi pronađeni leš uklonjen, dok su ostale pojele druge životinje.

Od prvog pronalaska u kolovozu, isto se ponovilo i sredinom rujna, čemu svjedoče i potresne fotografije. Tada je, ispričala je Žufić, upućen i e-mail Mjesnoj zajednici Busoler kojoj pripadaju, no odgovora niti interesa s njihove strane nije bilo. Gospođa Dragica se tada konzultirala i s lokalnim lovcima, koji su joj rekli da takvo što sigurno nije lovačka praksa.









Priča se nastavila i idućih mjeseci, pojavom još dva leša ovaca u listopadu i prosincu, te ponovo početkom ove godine. Krivac je nepoznat, kao i što takvim djelima netko pokušava poručiti.

Lovci bez teksta

Međutim, kontaktirali smo u vezi ovog slučaja Lovačko društvo Bena ‘Ližnjan-Šišan’, a predsjednik Augusto Dobran zgrožen je prizorima, kao i samim činom.

“Čuo sam za to, to moraš biti idiot da radiš takve stvari, što drugo da kažem? Nemam pojma, nije mi jasno što netko time pokušava postići. Toliko mi se to zgadilo. Ako je životinja uginula, mora se adekvatno zbrinuti, a ovo, ovo ne mogu shvatiti”, rekao nam je Dobran.

Dodao je i kako je on lovac punih 40 godina, ali i da ovakvo što nije nikada vidio u tih 40 godina.









“U lov idem od 1967. s pokojnim ocem, ja takve gluposti nisam vidio niti na filmu, a kamoli ovako. Je li se drogiraju, što im je? Ja sam bez teksta, nemam riječi”, poručio je Dobran.

Uznemirujuće fotografije možete pogledati OVDJE.

Poslali smo upit Veterinarskoj inspekciji, a njihov odgovor objavit ćemo kada stigne.