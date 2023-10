Jezivi prizori iz Gaze: Ovo nisu kamioni za sladoled, nego nešto mnogo mračnije

Zdravstveni dužnosnici u Pojasu Gaze kojim upravlja Hamas pribjegli su pohranjivanju tijela Palestinaca ubijenih u izraelskim zračnim napadima u hladnjače kamiona za sladoled jer je njihovo premještanje u bolnice previše rizično, a na grobljima nema mjesta.

Izrael je pokrenuo najžešće bombardiranje Pojasa Gaze kako bi uzvratio udarac palestinskoj militantnoj skupini Hamas nakon što je izvela najsmrtonosniji napad na Izrael u desetljećima.

“Bolnička mrtvačnica može primiti samo 10 tijela, tako da smo doveli zamrzivače za sladoled iz tvornica sladoleda kako bismo pohranili ogroman broj žrtava”, rekao je dr. Yasser Ali iz bolnice Shuhada Al-Aqsa u Deir Al-u. Balah.

Kamioni zamrzivači, na čijim stranama još uvijek stoje reklamne slike nasmijane djece koja uživaju u kornetima sladoleda, obično se koriste za dostavu supermarketima. Sada su to improvizirane mrtvačnice za žrtve razornog rata između Hamasa i izraelske vojske.

