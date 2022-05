JEZIVE RIJEČI ANTE PAVELIĆA! Okrutna rečenica koju nećemo zaboraviti nikada: Poglavnik je hladno stao pred narod koji je ne trepnuvši prodao

Autor: Dražen Krajcar, Doris Vučić

Teško da bi se ikada mogla snimiti serija koja bi imala dovoljno velik budžet i broj epizoda kojima bi se mogla dočarati otimanje hrvatskih prostora kroz povijest. Silna je to bila nepravda koju su naši napaćeni preci proživljavali iz generacije u generaciju sve do prije 30 godina, a suludo slinjenje stranaca za našim morem i otocima može se čuti još i dan danas, primjerice u Mađarskoj gdje je Viktor Orban nedavno ‘prekrstio’ Jadran.

A upravo na današnji dan 1941. godine, došlo je do jedne sramotne ‘prodaje’. Niti dva mjeseca nakon uspostave, Nezavisna Država Hrvatska odrekla se teritorija u korist fašističke Italije potpisivanjem famoznih Rimskih ugovora.

Poglavnik Ante Pavelić prije stavljanja pečata pokušao je dobiti pomoć njemačke diplomacije u otporu talijanskim suludim zahtjevima, no njih to baš i nije zanimalo. Hitler je tada bio u potpunosti zaokupljen planom Barbarosa, tj. napadom na SSSR pa ga jednu malu NDH nije gledao ni krajičkom oka.





Grozan fašistički ultimatum

Pavelić i njegovi ministri ostali su ‘sami na svijetu’, u velikom problemu.

U bilješci o Ljubljanskim pregovorima od 25. travnja navodi se kako Pavelić tvrdi da bi ostvarivanje talijanskih zahtjeva (prepuštanje teritorija od Rijeke do Boke Kotorske) dovelo do njegovog pada. No, premda je Pavelićeva pratnja bila nepopustljiva u bilo kakvom predavanju teritorija naseljenog Hrvatima Italiji, sam poglavnik je ipak pristao na fašistički ultimatum. Naime, smatrao je da bi odbijanje zahtjeva značilo i gubitak tek osnovane države. Nadalje nadao se da očuvanje Nezavisne Države Hrvatske daje nadu za povratom izgubljenog teritorija u budućnosti.

I onda je, izmučen pregovorima, ipak pokleknuo u rimskoj Palazzo Venezia gdje su ga na stolu dočekala tri dokumenta.

Na prvom papiru utvrđena je granica između dviju država, čime je Italiji pripalo područje tzv. Prve zone, koja je obuhvaćala dijelove Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara, najrazvijeniji dio Dalmacije (zadarski arhipelag i obala od Novigradskoga mora do područja istočno od Splita, sa zaleđem do rijeke Zrmanje i Drniša te svi srednjodalmatinski otoci osim Brača i Hvara, a na jugu otoci Korčula i Mljet) te Boka kotorska.

Autonomija nula bodova

Okrenuo je Pavelić potom drugu stranicu, gdje ga je dočekalo novo iznenađenje.

Tim se dokumentom NDH obvezala da u jadransko-primorskom području neće podizati nikakve vojne objekte niti držati ratnu mornaricu, osim manjih postrojbi za potrebe policijske službe. To je bila tzv. Druga zona koja se protezala od Prve zone do linije Vinica – Plitvička jezera – Plješivica – Čabar – Prenj – Troglav, dok je Treća zona (najudaljenija od mora) potpala pod vojnu i civilnu vlast NDH.









Treći je dio sporazuma definirao politički odnos dviju država kojim Italija preuzima jamstvo za političku neovisnost NDH, uz dodatak da Hrvatska neće preuzimati međunarodne obveze koje bi se kosile s navedenim jamstvom. Posebna konvencija se trebala zaključiti u vezi s upravnim uređenjem grada Splita, predgrađa Kaštela i otoka Korčule. NDH je zahtijevala autonomiju za ta područja ili barem zajedničku upravu, ali do toga nikada nije došlo.

Govor koji se upamtio

U službenoj obavijesti o sklapanju Rimskih ugovora navodi se da je “uspostavljena Kraljevina Hrvatska” te da je Pavelić kralju Viktoru Emanuelu III. u ime Hrvatske ponudio krunu kralja Zvonimira dinastiji Savoja, a za hrvatskog kralja određen je vojvoda od Spoleta. On je trebao biti okrunjen kao Tomislav II., što nikada nije ostvareno.

Nekoliko dana kasnije Pavelić morao stati pred ljude i priopćiti vijesti svome narodu.









Bogdan Krizman u svojoj knjizi “NDH između Hitlera i Mussolinija” navodi kako je objava Rimskih ugovora djelovala je porazno na narod. Pojavila se prava mržnja prema novim hegemonima te razočarenje njemačkim promatranjem sa strane. “Kamo god čovjek dođe, čuje prijetnje na račun Talijana”, napisao je u telegramu nadređenima general Edmund Glaise von Horstenau. U tako nemirnoj atmosferi je Pavelić stao pred okupljeno mnoštvo i dugim govorom branio svoju odluku.

Između ostaloga, rekao je “Braćo! Mi smo u tome doprinijeli i koju žrtvu. Nu narod, koji nije kadar podnijeti žrtve, nije kadar niti živjeti!”.