Jezive izjave iz Irana, pale se alarmi: ‘Širenje rata postalo je neizbježno’

Bijela kuća tvrdi da je Izrael pristao na četverosatne pauze vojnih operacija u dijelovima sjeverne Gaze, no od strane izraelskog premijera dolaze malo drugačije izjave.

Oko 80.000 ljudi pobjeglo je iz sjevernog pojasa Gaze kroz evakuacijski koridor u četvrtak, rekao je izraelski dužnosnik.





Izrael je tvrdio da su njegove snage zaplijenile oružje i otkrile ulaze u tunele dok su zauzele uporište Hamasa u sjevernom pojasu Gaze nakon 10-satne bitke. Američki diplomati na Bliskom istoku privatno su upozorili Bijelu kuću da njena snažna potpora izraelskoj vojnoj ofenzivi “gubi arapsku javnost za jednu generaciju”, navodi se u diplomatskoj depeši koju je dobio CNN.

Događaje pratimo UŽIVO

08:45 Stiže više detalja o izjavama iz Irana: Washington se treba zabrinuti

Sada i Reuters prenosi upozorenja Irana da će ‘razmjeri civilne patnje uzrokovane izraelskim ratom protiv Hamasa neizbježno dovesti do širenja sukoba’. Citiraju izjave iranskog ministra vanjskih poslova, koje je ranije, još nepotvrđene, prenio i Sky News.

“Zbog širenja intenziteta rata protiv civilnog stanovništva Gaze, širenje opsega rata postalo je neizbježno”, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian svom katarskom kolegi šeiku Mohammedu Bin Abdulrahmanu Al Thaniju u četvrtak navečer. Iranska državna Press TV objavila je komentare iznesene tijekom telefonskog razgovora u petak.

Komentari bi mogli pojačati zabrinutost oko toga hoće li diplomatski napori Washingtona i raspoređivanje američkih pomorskih snaga u istočnom Sredozemlju moći spriječiti sukob od daljnje destabilizacije Bliskog istoka, primjećuje Reuters.

08:30 Nema dnevnih pauza od četiri sata?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu dao je još jedan intervju američkim medijima, u kojem se osvrnuo na tvrdnje iz Bijele kuće da će Izrael dati dnevne pauze od četiri sata u borbama u područjima sjevernog pojasa Gaze.









Bilo je proturječnih izvješća američkih i izraelskih dužnosnika o tome jesu li pauze stvarno dogovorene.

Na pitanje Fox Newsa o tome, Netanyahu je pojasnio: “Borbe se nastavljaju protiv neprijatelja Hamasa… ali na određenim lokacijama u određenom razdoblju – nekoliko sati ovdje, nekoliko sati tamo – želimo omogućiti siguran prolaz civila dalje od zone borbe.”

Netanyahu je također rekao da ne postoji raspored za rat, ali da će on završiti nakon što Hamas bude poražen. Jasno je dao do znanja da, iako Izrael nema namjeru okupirati ili upravljati Gazom, on je zamislio radikalno preoblikovan teritorij i širu regiju.

“Ne želimo upravljati Gazom, ne želimo je okupirati, ali želimo dati njoj i nama bolju budućnost na cijelom Bliskom istoku”, rekao je.

08:25 Izraelska vojska: Izrael napao Siriju nakon što je dron gađao grad Eilat

Izraelska vojska priopćila je da je jedna organizacija u Siriji poslala dron koji je gađao školu u gradu Eilatu na jugu Izraela te da je Izrael uzvratio na napad. Vojska nije navela koja je organizacija u Siriji poslala dron na Eilat, grad koji se nalazi na Crvenom moru oko 400 kilometara od najbliže točke sirijskoga teritorija.

No u priopćenju se dodaje da sirijsku vladu drže u potpunosti odgovornom “za svaku terorističku aktivnost s njezina teritorija”. U izvješćima o napadu drona, koji je uzrokovao manju štetu, ne navodi se je li bilo ranjenih.

08:10 Iranski ministar vanjskih poslova: Proširenje opsega rata ‘neizbježno’

Dok napetosti rastu između Sirije i Izraela, situacija u Iranu dat će još više razloga za zabrinutost za Bliski istok, ako je izvješće točno. U članku u jednom iranskom mediju tvrdi se da je ministar vanjskih poslova te zemlje rekao svom katarskom kolegi da je širenje opsega rata između Izraela i Hamasa “neizbježno”.

“Zbog širenja intenziteta rata protiv civilnog stanovništva Gaze, širenje opsega rata postalo je neizbježno”, rekao je Hossein Amir-Abdollahian u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom al Thanijem, prema izvješće Press TV-a.

Izvješće još nije neovisno provjereno. Iran je najveći podupiratelj militantne skupine Hamas – opskrbio je oružjem i obučavao svoje borce prethodnih godina – iako na međunarodnoj razini nije bilo sugestija da je Teheran bio izravno uključen u napade na Izrael 7. listopada.

08:00 Gaza: Izrael napada najmanje tri bolnice – dužnosnici

Dužnosnici Gaze rekli su da Izrael u petak napada najmanje tri bolnice ili područja u blizini, dodatno ugrožavajući zdravstveni sustav preplavljen tisućama žrtava i ljudi raseljenih zbog izraelskog rata protiv Hamasa u palestinskoj enklavi.

“Izraelska okupacija pokrenula je istodobne napade na niz bolnica tijekom proteklih sati”, rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze Ašraf al-Kidra televiziji Al Jazeera. Kidra je rekao da Izrael gađa dvorište Al Shife, najveće bolnice u gradu Gazi, i da ima žrtava, ali nije iznio detalje. Izrael je rekao da Hamas ima skrivene zapovjedne centre i tunele ispod Al Shife, optužbe koje Hamas opovrgava.

Izraelska vojska nije odmah komentirala Kidrinu izjavu, koju Reuters nije mogao neovisno provjeriti.