JEZIVA PROGNOZA NATO-a: Uključit će se Bjelorusija? EU bez dogovora o novim sankcijama, Pentagon: Imamo dokaze o ratnim zločinima

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 26. dan. Ruska vojska “steže obruč” oko Mariupolja, koji je opkoljen sa svih strana. Smatra se da je samo pitanje vremena kada će pasti. To će omogućiti Rusiji da poveže Krim sa samoproglašenim republikama. Ukrajina je odbila ruski ultimatum da preda grad. U ruskom granatiranju pogođeno je kemijsko postrojenje u gradu Sumiju te je došlo do curenja amonijaka. Kontaminirana je zona radijusa 2,5 kilometra oko postrojenja. Objavljena je i snimka ruskog napada na Ukrajinu. Razvoj događaja pratite na našem portalu.

22:45 Ukrajinske izbjeglice: Europol upozorava na rizik trgovine ljudima

Europol je u ponedjeljak upozorio na rizik da ukrajinske izbjeglice padnu u ruke mreža za trgovinu ljudima u Europskoj uniji, pozivajući zemlje koje ih primaju da budu na oprezu. “Broj potencijalnih žrtava koje stižu iz Ukrajine mogao bi privući izolirane agresore i oportuniste koji se predstavljaju kao dobronamjerni kao i kriminalne mreže specijalizirane za trgovinu ljudima”, navodi se u priopćenju europske policijske agencije.

Najviše zabrinjavaju pogranična područja, centri za prihvat i smještaj izbjeglica te prometna čvorišta kao što su željeznički i autobusni kolodvori. Istočna Europa ključni je izvor žrtava trgovine ljudima koje se iskorištava u cijeloj Europskoj uniji. To je i regija iz koje potječu članovi mnogih kriminalnih mreža, podsjeća Europol.

22:40 Urednik ruskog tabloida: Hakirani smo

Urednik prokremljanskih novina Komsomolskaya Pravda (KP) kaže da je njihova web stranica hakirana nakon što su objavili članak u kojem se navodi da je poginuo 9.861 ruski vojnik.

22:00 Ukrajina: Rusi zarobili pet lokalnih dužnosnika

U gradu Černihivu na sjeveru Ukrajine Rusi su zarobili pet lokalnih dužnosnika, javlja novinska agencija Interfax-Ukraine. Prenoseći informacije objavljene na stranicama ukrajinskog parlamenta pišu da su ruske snage zarobile dva lokalna načelnika, jednog vijećnika i još dva lokalna vladina dužnosnika, prenosi BBC. Istovremeno u istočnom dijelu zemlje Rusi su navodno zarobili gradonačelnika Harkiva, javlja agencija UNIAN.

21:50 “Jasni dokazi da ruske snage čine ratne zločine” – Pentagon

Američko ministarstvo obrane upravo je održalo brifing za novinare i optužilo ruske snage da su počinile ratne zločine u Ukrajini i poručilo da će pomoći u prikupljanju dokaza o njima, budući da je optužilo Kremlj da izvodi neselektivne napade kao dio namjerne strategije u sukobu, navodi Reuters.

“Svakako vidimo jasne dokaze da ruske snage čine ratne zločine i pomažemo u prikupljanju dokaza o tome”, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby na brifingu.









“Ali postoje istražni procesi koji će se nastaviti, a mi ćemo to dopustiti. Pridonijet ćemo tom istražnom procesu. Što se tiče onoga što bi iz toga proizašlo, to nije odluka koju bi donijelo vodstvo Pentagona.” Prošle srijede američki predsjednik Joe Biden rekao je novinaru na događaju u Bijeloj kući da misli da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac, što je Putina navelo da zaprijeti prekidom veza između Rusije i SAD-a.

21:45 EU bez novih sankcija Rusiji ovog tjedna

Visoki predstavnik EU za vanjske poslove sugerirao je da neće biti daljnjeg paketa sankcija EU protiv Rusije usvojenog ovog tjedna. Josep Borrell govorio je na tiskovnoj konferenciji nakon sastanaka ministara vanjskih poslova i obrane Unije u Bruxellesu. “Formalno usvajanje sankcija zahtijeva proceduru i mislim da tijekom ovog tjedn neće biti formalnog usvajanja sankcija, prema našim procedurama.” No, rekao je, kada se čelnici EU-a sastanu kasnije ovog tjedna, na summitu u Bruxellesu, vjerojatno će razmotriti “što se još može učiniti”. Rekao je da su pitanje energetike pokrenuli neki ministri – ali danas nije dan za takve odluke, već dan za “analizu” mogućih budućih radnji. Borrell je rekao da treba postojati “učinkovit odgovor koji neće dovesti do nepodnošljivih troškova za države članice”.









21:10 Biden i europski lideri o potpori Ukrajini

Američki predsjednik Joe Biden telefonirao je europskim čelnicima kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini koji je u tijeku, objavila je Bijela kuća. Britanski premijer Boris Johnson, talijanski premijer Mario Draghi, njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron sudjelovali su u pozivu. Bijela kuća je u priopćenju rekla da su čelnici “razgovarali o ozbiljnoj zabrinutosti zbog ruske brutalne taktike u Ukrajini, uključujući njezine napade na civile”.

“Oni su naglasili svoju stalnu potporu Ukrajini, uključujući pružanje sigurnosne pomoći hrabrim Ukrajincima koji brane svoju zemlju od ruske agresije, te humanitarnu pomoć milijunima Ukrajinaca koji su pobjegli od nasilja”, dodaje se u priopćenju.

Biden bi trebao otputovati u Europu kasnije ovog tjedna na sastanke s NATO-om, EU-om i saveznicima G7 u Bruxellesu, nakon čega slijedi bilateralni sastanak s poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom u petak u Varšavi.

20:46 Koliko je ljudi stradalo u Ukrajini od početka invazije?

Ukrajinski vojni izvori kažu da je do sada ubijeno čak 15.000 ruskih vojnika, iako ta brojka može uključivati ozlijeđene, ali i mrtve. Rusija nije dala podatke o svojim gubicima od 2. ožujka, kada je rekla da je ubijenih 498. Najnovija procjena američke vojne obavještajne službe, koju citira New York Times, iznosi oko 7.000.

Ruski servis BBC-a sastavio je popis od 557 potvrđenih ruskih smrtnih slučajeva, podatak koji dolazi iz izvješća koja sadrže specifične informacije o smrti pojedinaca. A s ukrajinske strane, prije više od tjedan dana, predsjednik Zelenski je rekao da je ubijeno 1.300 ukrajinskih vojnika, ali Ukrajina od tada nije dala nikakve brojke.

U ponedjeljak su ukrajinski dužnosnici rekli da je 115 djece ubijeno u sukobu i 140 ranjeno, dok je UN-ov ured za ljudska prava rekao da je 925 civila ubijeno, a 1496 ozlijeđeno. Međutim, vlasti u opkoljenom južnom gradu Mariupolju procjenjuju da je samo u tom gradu umrlo 2.500 ljudi.

20:15 Moskva: Zbog izjave Bidena o Putinu bilateralni odnosi na rubu pucanja

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je pozvalo američkog veleposlanika Johna Sullivana i prenijelo mu da je izjava američkog predsjednika o šefu ruske države Vladimiru Putinu kao “ratnom zločincu” bilateralne odnose dovela do ruba pucanja. Predsjednik Joe Biden je zbog slanja na destke tisuća ruskih vojnika u Ukrajinu ruskog predsjednika Putina nazvao “ratnim zločincem”.

“Takve izjave američkog predsjednika, nedostojne državnika tako visokog ranga, dovode rusko-američke odnose na rub prekida”, priopćilo je ministarstvo. Kremlj je ranije Bidenove riječi nazvao “osobnim uvredama” na račun Putina. Ministarstvo također navodi da je Sullivanu preneseno da će “neprijateljske akcije protiv Rusije naići na odlučan i čvrst odgovor”.

20:00 Nemojte paničariti zbog opskrbe hranom, kaže ruska vlada

Ruska vlada inzistira da nema potrebe za panikom zbog dostupnosti osnovnih namirnica. “U potpunosti pokrivamo naše potrebe za šećerom i heljdom”, rekla je zamjenica premijera Viktoria Abramčenko. “Nema potrebe za panikom, nema potrebe za zalihama te robe. Ima ih dovoljno za sve”, rekla je na sjednici vlade, prenijela je novinska agencija Interfax. Ona je, međutim, rekla da će Rusija ove godine povećati površine zemlje za sjetvu šećerne repe i heljde.

Abramčenko je također rekala da dosadašnje sankcije uvedene Rusiji ne daju razloga za očekivati ​​nestašicu hrane. Rekla je da Rusija širi uvoz iz “prijateljskih zemalja” kako bi zajamčila zalihe mliječnih proizvoda, voća i povrća, mesa i stočne hrane. Spomenula je bivše sovjetske susjede u toj skupini, kao i Tursku, Indiju i Kinu. Sankcije su smanjile vrijednost rublje, čineći uvoznu hranu skupljom. One su također otežali Rusiji korištenje međunarodnih financijskih usluga.

19:50 Pregovarač: Otpornost Ukrajine tjera Rusiju da ponovno procjenjuje realitet

Nakon 26 dana rata došlo je do nekih promjena u mirovnim pregovorima, kaže za BBC ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak. Otpor Ukrajine natjerao je Rusiju da “adekvatnije procijeni stvarnost” situacije, kako on to kaže, što je pomoglo u poticanju “neke vrste dijaloga”.

19:15 Ukrajina: Ruske snage otele četvero ukrajinskih novinara

Ruske snage otele su u ponedjeljak ujutro četiri ukrajinska novinara iz njihovih domova u Melitopolju, priopćio je ukrajinski nacionalni sindikat novinara. U priopćenju za Telegram, sindikat je rekao da su naoružani ljudi otišli u domove izdavača Mykhaila Kumoka, urednice Yevhenije Borian i novinarki Yulie Olkhovske i Liubov Chaika i “odveli ih u nepoznatom smjeru”.

18:35 Bjelorusija bi uskoro mogla napasti Ukrajinu, kaže dužnosnik NATO-a

Bjelorusija, bliski ruski saveznik, uskoro bi mogla napasti Ukrajinu i sprema se potencijalno dopustiti Rusiji da postavi nuklearno oružje na bjelorusko tlo, izjavio je visoki obavještajni dužnosnik NATO-a, a prenosi Guardian. Dužnosnik je, pod uvjetom da ostane anoniman, rekao da je savez zabrinut da bi se bjeloruske trupe mogle pridružiti borbi u Ukrajini.

“Bjeloruska vlada priprema uvjete kako bi opravdala bjelorusku ofenzivu na Ukrajinu i skoro raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja u Bjelorusiji”.

Ukrajinski dužnosnici javno su upozoravali da bi se Bjelorusija mogla pridružiti ratu. Dok je Bjelorusija dopustila ruskim postrojbama da koriste svoj teritorij za pokretanje kopnenih i zračnih operacija, NATO nije vidio nikakve čvrste dokaze da su bjeloruske trupe izravno sudjelovale u ratu u Ukrajini, rekao je dužnosnik.

“Ne kažem vam da će sutra tamo staviti nuklearno oružje. Ono što mislim je da su poduzeli političke korake kako bi sada mogli prihvatiti nuklearno oružje ako se donese takva odluku”.

Dužnosnik je dalje opisao sukob u Ukrajini kao na rubu ulaska u pat poziciju, s ukrajinskim snagama koje sprječavaju Rusiju u napretku, ali ruski predsjednik Vladimir Putin nije pokazao spremnost da odstupi. Službenik je rekao: “Ako nismo u zastoju, brzo se približavamo jednom. Realnost je da niti jedna strana nema superiornost nad drugom”. Unatoč tome što nije napravio značajan napredak u posljednja dva tjedna, čini se da Putin ne želi priznati neuspjeh, rekao je dužnosnik.

Problem s zastojem je u tome što će dovesti do “duge, dugotrajne borbe” koja će uključivati ​​”ozbiljan” gubitak života i štetu, rekao je dužnosnik. Nijedna strana ovdje ne može pobijediti. Nijedna strana neće kapitulirati.

18:30 Zelenski tvrdi: Nećemo pristati na ultimatume Rusije

Ukrajina se nikada neće povinovati ultimatumima Rusije, a gradovi poput Kijeva, Mariupolja ili Harkova neće prihvatiti rusku okupaciju, rekao je ukrajinskim medijima predsjednik Voldimir Zelenski. “Imamo ultimatum s točkama u njemu – ‘slijedite ga i tada ćemo završiti rat’. Ukrajina ne može ispuniti ultimatum”, rekao je Zelenski u intervjuu koji je objavila ukrajinska Suspilne, a citira Reuters.

Rusija je Ukrajini postavila jutrošnji rok za predaju u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, rekavši da će civilima i borcima biti omogućen siguran prolaz iz grada sve dok predaju svoje oružje. Ali Ukrajina je ignorirala taj ultimatum, rekavši da predaja nije opcija.

18:15 Njemačka će činiti okosnicu snaga EU-a za brzu reakciju

Europska unija od 2025. dobiva snage za brzu vojnu reakciju a njemački vojnici bi trebali činiti okosnicu ove postrojbe, dogovoreno je na sastanku ministara obrane i vanjskih poslova Europske unije. Postrojba bi trebala brojati do 5.000 vojnika i trebala bi biti formirana do 2025. Ona je dio šireg sigurnosnog koncepta kojeg su na sastanku u Bruxellesu dogovorile zemlje članice. Koncept je još prije nekoliko godina inicirala Njemačka ali je nakon napada Rusije na Ukrajinu, kako se saznaje iz diplomatskih krugova, još jednom prerađen.

18:00 Ukrajina: Oslobodili smo ključni grad za put prema Kijevu

Ukrajina kaže da je oslobodila Makariv. Ako je istina, to se smatra značajnim pomakom s obzirom na stratešku važnost grada na glavnoj cesti prema Kijevu sa zapada.

17:30 Američki veleposlanik pozvan u rusko ministarstvo

Američki veleposlanik u Moskvi John Sullivan pozvan je danas u rusko ministarstvo vanjskih poslova. Uručena mu je prosvjedna nota. Pozvan je, kako je objavilo rusko ministarstvo, zbog izjava američkog predsjednika Bidena o Putinu. Biden je Putina, podsjetimo, nazvao ratnim zločincem. Rusko ministarstvo poručilo je američkom ambasadoru da su na rubu prekida odnosa sa SAD-om. Upozorili su da se će neprijateljske akcije protiv Rusije dobiti “odlučan odgovor”.

17:15 SAD ne može potvrditi tvrdnje Rusije o hiperzvučnim projektilima

SAD ne može neovisno potvrditi ili opovrgnuti tvrdnju Rusije da je ispalila hiperzvučne projektile na ukrajinsku metu, no, s vojnog stajališta, upotreba takvog oružja nema puno smisla, kazao je u ponedjeljak dužnosnik američkog ministarstva obrane. “Može biti da pokušavaju poslati poruku Zapadu”, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Po njegovim riječima, “iz vojne perspektive, to nije baš praktično”.Rusija je u subotu priopćila da je lansirala hiperzvučne projektila “Kindžal” (Bodež) kako bi uništila veliko skladište oružja u Ivano-Frankviskoj oblasti na zapadu Ukrajine. Prema pisanju Interfaxa, to je prvi puta da je Rusija upotrijebila sustav “Kindžal” od napada na Ukrajinu 24. veljače.

16:45 Rusija tvrdi da Crnim morem plutaju mine, Ukrajina to niječe

Glavna ruska obavještajna agencija objavila je da je nekoliko stotina mina otplutalo u Crno more nakon što su se oslobodile s konopaca blizu ukrajinskih luka, što je tvrdnja koju Ukrajina odbacuje kao dezinformaciju i pokušaj da se zatvore dijelovi mora. Crno more je važna trgovačka arterija za žitarice, ulje i uljne proizvode. Lučka uprava Novorossiisk rekla je da je ugrožen prijevoz u zapadnom dijelu Crnog mora.

“Zbog olujnog vremena, konopci kojima su bile vezane mine popucali su”, rekla je Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije (FSB), glavni nasljednik sovjetskog KBG-a, u priopćenju od 19. ožujka. “Zbog vjetra i vodenih struja, mine plutaju slobodno u zapadnom dijelu Crnog mora”, rekao je FSB.

FSB je rekao da se oslobodilo 420 mina, te je dodano da su mine postavile ukrajinske snage. Ukrajina je rekla da je upozorenje FSB-a pogrešno i da nemaju nikakve informacije o bilo kakvim minama koje plutaju morem.

“Ovo su potpune dezinformacije s ruske strane”, rekao je Viktor Višnov, zamjenik ukrajinske državne pomorske uprave. “Ovo je učinjeno da se opravda zatvaranje onih dijelova Crnog mora koji su pod takozvanom opasnošću od mira.” Ukrajinska mornarica rekla je da njezina dužnost da obavijesti o sigurnosnim upozorenjima o svome dijelu Crnog mora te je moskovsko upozorenje prozvala pokušajem informacijskog “piratstva”.

16:00 SAD vidi povećanu rusku pomorsku aktivnost u sjevernom Crnom moru

SAD su zabilježile povećanu rusku pomorsku aktivnost u sjevernom Crnom moru, izjavio je visoki američki obrambeni dužnosnik. Dužnosnik je rekao da SAD vjeruje da je dio granatiranja oko ukrajinskog grada Odese dolazio s ovih ratnih brodova, ali da još uvijek nema naznaka neminovnog amfibijskog napada na Odesu. Rusija ima više od desetak ratnih brodova u sjevernom Crnom moru, uključujući amfibijske brodove, čistač mina i patrolne čamce, prema dužnosniku.

15:45 U bombardiranju poginuo muškarac koji je preživio Holokaust

Uprava memorijalnog centra Buchenwald u Njemačkoj priopćila je da je muškarac koji je preživio niz koncentracijskih logora tijekom Drugog svjetskog rata ubijen u petak u bombaškom napadu na svoju kuću u gradu Harkivu na sjeveroistoku zemlje. Boris Romantschenko, koji je imao 96 godina, “aktivno je vodio kampanju za sjećanje na zločine nacizma i bio je potpredsjednik Međunarodnog odbora Buchenwald-Dora”, rekli su u nizu tvitova.

15:00 Ruske trupe pucale na prosvjednike u Hersonu

Ruske trupe rastjerale su demonstracije u okupiranom južnom gradu Hersonu pucajući na prosvjednike, javljaju mediji. Na društvenim mrežama pojavila se video snimka koja prikazuje prosvjednike na gradskom trgu, ljude koji trče i zvuk automatske pucnjave. Neki izvještaji kažu da su korištene i šok granate. Navodi se da je nekoliko osoba ozlijeđeno. U gradu se redovito prosvjeduje protiv okupacije otkako su ruske trupe preuzele vlast početkom ožujka. To je najveći od samo nekoliko gradova koje su zauzele ruske snage od početka invazije prošlog mjeseca.

14:10 Rusija: FSB traži “trenutačnu” zabranu Facebooka i Instagrama

Ruska sigurnosna služba (FSB) zatražila je u ponedjeljak “trenutačnu” zabranu američkih društvenih mreža Facebooka i Instagrama, prvog dana suđenja za “ekstremizam” dok se nakon invazije na Ukrajinu pojačava represija nad medijima. “Djelovanje Mete (matične kuće Facebooka i Instagrama) upereno je protiv Rusije i njezinih oružanih snaga. Tražimo njezinu zabranu i trenutačnu primjenu te mjere”, rekao je na saslušanju glasnogovornik FSB-a Igor Kovaljevski, prenosi novinska agencija Interfaks. I državni tužitelj je zatražio zabranu Mete “zbog očitih znakova ekstremističkog djelovanja”. Ipak je zatražio da se iz te zabrane izuzme aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp, također u vlasništvu Mete.

13:40 Kremlj priprema naciju na dugi rat, provode se drakonske mjere mobilizacije

Institut za proučavanje rata, američki think-tank, objavio je nove informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini. Oni navode da ruske snage oko Kijeva jačaju obrambene položaje i pripremaju se za razmještaj topništva. Ukrajinski glavni stožer izvijestio je po prvi put da Kremlj priprema svoje stanovništvo za dugi rat u Ukrajini i provodi drakonske mjere mobilizacije koje uključuju i regrutaciju i raspoređivanje pripadnika mladih vojnih organizacija u dobi od 17-18 godina.

13:10 Zelenski: Nema eura za okupatore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je europske čelnike da prekinu svu trgovinu s Rusijom, unatoč tome što je iz Kremlja stiglo upozorenje da bi daljnje sankcije mogle “pogoditi sve”. “Molim vas, nemojte sponzorirati ratno oružje Rusije. Nema eura za okupatore. Zatvorite sve svoje luke za njih. Nemojte im izvoziti svoju robu. Uskratite energetske resurse. Pritisnite Rusiju da napusti Ukrajinu”, poručio je.

12:30 Odesa: Napad na stambene zgrade

Vlasti u Odesi optužile su ruske snage da su rano u ponedjeljak izvele napad na stambene zgrade u predgrađu ukrajinskog grada, prvi takav na ovu luku u Crnom moru. Gradsko vijeće je priopćilo kako nema žrtava, iako je napad izazvao požar. “To su stambene zgrade u kojima žive miroljubivi ljudi”, rekao je gradonačelnik Genadij Truhanov. Rusija poriče da je ciljala civile.

12:15 Ruska državna TV: Ona je špijunka

Ruska državna televizija oglasila se oko prosvjeda kojeg je u eteru priredila sada već bivša urednica te televizije, Marina Ovsjanikova. Šef odjela vijesti na ruskoj državnoj televiziji, Kiril Kleimjonov, optužio ju je da je to napravila jer je – britanska špijunka.

11:35 Kasparov: Kritizirao zapadne sile i NATO

Bivši svjetski šahovski prvak i žestoki kritičar Vladimira Putina Gari Kasparov kritizirao je na Twitteru zapadne sile i NATO zbog njihovog odnosa prema ruskoj invaziji na Ukrajinu. Optužio je Zapad da je već predao Ukrajinu Vladimiru Putinu i pozvao na snažniju pomoć napadnutoj zemlji.

11:20 Kijev uvodi dvodnevni policijski sat

Kijev uvodi dvodnevni policijski sat koji će trajati večeras od 20 sati do 7 ujutro u srijedu, 23. ožujka. Trgovine, ljekarne, benzinske pumpe i institucije sutra neće raditi. “Molimo sve da ostanu u svojim kućama ili skloništima”, objavila je ukrajinska vojska na Twitteru.

10:50 Peskov: Nema osnove za mogući sastanak Putina i Zelenskog

Glasnogovornik Vladimira Putina Dmitri Peskov održao je press konferenciju. Rekao je da bi države koje imaju utjecaj na Kijev trebale iskoristiti taj utjecaj kako bi Ukrajina bila konstruktivnija na mirovnim pregovorima, rekao je Peskov. Dodao je kako razgovori s Ukrajinom ne napreduju onoliko koliko bi Rusija željela.”Rusija poduzima napore kako bi ubrzala pregovore”, rekao je, pa dodao kako nema osnove za mogući sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Tvrdnje da ruska vojska ne dozvoljava evakuaciju ukrajinskih civila nazvao je lažima”, pa optužio ukrajinske nacionaliste da sprječavaju civile da se evakuiraju putem humanitarnih koridora. “Embargo na naftu pogodio bi europsku opskrbu energijom, dok Amerika ne bi izgubila ništa u slučaju embarga”, rekao je Peskov.

10:35 Zelenski: Vidite našu želju da budemo s Europom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na Facebooku. “Vidite našu želju da budemo s Europom. Našu težnju, s kojom se borimo na bojištu”, napisao je Zelenski ponovno tražeći da Ukrajina postane dio EU. “Nijemci, vi imate snagu”, poručio je.

10:20 EU: Ruski napad na Mariupolj je ogroman ratni zločin

Šef diplomacije EU Josep Borrell rekao je da je ruski napad na Mariupolj “ogroman ratni zločin”, javlja AFP.

10:05 Ukrajina: Ubili smo 15.000 ruskih vojnika

Ukrajina je objavila nove procjene o ruskim vojnim gubicima od početka invazije 24. veljače do današnjeg dana. Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je da je su Rusi izgubili oko 15.000 vojnika, 498 tenkova, 1535 oklopnih borbenih vozila, 240 topničkih sustava, 97 zrakoplova, 121 helikopter, 969 motornih vozila.

9:30 Više od 2 milijuna ljudi pobjeglo u Poljsku

Više od 2,1 milijun ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku (2.114.000) od početka rata, priopćila je poljska granična straža u ponedjeljak.

9:10 Osam humanitranih koridora iz Ukrajine

Dogovoreno je osam humanitranih koridora iz Ukrajine u ponedjeljak kako bi se omogoćilo civilima da sigurno napuste gradove. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk izjavila je da nema dogovora o humanitarnom koridoru iz Mariupolja.

8:50 Kina šalje pomoć Ukrajini

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će njihov Crveni Križ poslati dodatnih 10 milijuna juana (oko 1,4 milijuna eura) humanitarne pomoći Ukrajini.

8:30 Kijev ostaje primarni vojni cilj

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je da primarni vojni cilj ruskih snaga ostaje Kijev. U najnovijem izvješću navode da se jake borbe nastavljaju sjeverno od Kijeva. Ruske snage na sjeveroistoku su zaustavljene u napredovanju, a na sjeverozapadu su odbijene ukrajinskim otporom. Glavnina ruskih snaga nalazi se više od 25 kilometara od centra grada. Unatoč kontinuiranom nedostatku napretka, Kijev je i dalje primarni vojni cilj Rusije i vjerojatno će biti prioritet u pokušajima opkoljavanja grada tijekom sljedećih tjedana.

8:20 Zaustavljeno curenje amonijaka

Zaustavljeno je curenje amonijaka iz kemijskog postrojenja kraj grada Sumija na sjeveroistoku Ukrajine. Regionalni guverner Dmitro Živitskij rekao je da su uspjeli sanirati curenje amonijaka nakon što je otrovni plin prije toga curio dva sata. Dodao je da više nema opasnosti za stanovništvo.

7.45 Novi krug pregovora

Izaslanstva Ukrajine i Rusije u ponedjeljak bi se trebala sastati u novom krugu pregovora. Kijev je ranije odbacio ultimatum Moskve o predaji Mariupolja. Rusija je pozvala ukrajinske vojnike da polože oružje i napuste grad te je postavila rok do 5 sati ujutro po moskovskom vremenu za ukrajinski odgovor.

7:10 Najmanje šest mrtvih u napadu na Kijev

U noćašnjem napadu na Kijev poginulo je najmanje šest ljudi.

6:10 Detalji curenja amonijaka

Iz kemijskog postrojenja kraj Sumija curi amonijak. Regionalni guverner Dmitro Živitski rekao je da je postrojenje oštećeno tijekom ruskog granatiranjem. Kontaminirana je zona radijusa 2,5 kilometra oko postrojenja. Ugroženo je selo Novoselcija. Grad Sumi zbog smjera vjetra vjerojatno neće biti ugrožen. Osoblje tvornice i državna služba za hitne situacije pokušava sanirati curenje amonijaka.

6:05 Zelenski: Jeruzalem je pravo mjesto za mirovne pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako Izrael poduzima napore kako bi dogovorio mirovne pregovore na najvišoj razini između njegove zemlje i Rusije te kako bi se oni mogli održati u Jeruzalemu.

6:00 Snimka napada na Kijev

Objavljena snimka raketnog napada na shopping centar u Kijevu.

5:30 Curi amonijak iz kemijskog postrojenja u Sumiju

U tvornici kemikalija u opkoljenom sjeveroistočnom gradu Sumiju došlo je do curenja amonijaka. Regionalni guverner Dmitro Živitski je upozorio da bi oni u krugu od pet kilometara od tvornice Sumykhimprom trebali napustiti to područje jer je plin opasan.

5:00 Izbjeglice se vraćaju



Kolodvor u Lavovu vrvi putnicima koji se bore za mjesta u vlakovima koji napuštaju Ukrajinu. U jednom udaljenom kutku suprotna je slika. Na peronu daleko od glavne dvorane iz vagona izlaze skupine izbjeglica koje se unatoč ratu vraćaju kući.

3:40 Biden putuje u Poljsku

Američki predsjednik Joe Biden otputovat će u petak, 25. ožujka, u Poljsku kako bi s predsjednikom Andrzejem Dudom razgovarao o ukrajinskoj krizi, objavila je Bijela kuća.

1.50 Odbijena predaja

Ukrajina je odbila ruski ultimatum da im do 5 sati ujutro predaju Mariupolj. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da predaja ne dolazi u obzir.