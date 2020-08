JEZIVA PRIČA! General ispričao tko je čovjek koji ne želi da ga Milanović odlikuje!

Autor: Dnevno

General HVO-a Zlatan Mijo Jelić, kojem će predsjednik Zoran Milanović u Kninu dodijeliti odlikovanje bio je gost Dnevnika.

Žestoke reakcije koje su pristigle iz Bosne i Hercegovine naziva politikantskim.

Osvrnuo se i na riječi predsjedatelja Predsjedništva BiH-a Šefika Džaferovića. Džaferović je u nedjelju, podsjetimo pozvao predsjednika Zorana Milanovića da odustane od planirane predaje odličja umirovljenom generalu Hrvatskog vijeća obrane Zlatanu Miji Jeliću koji je u BiH optužen za ratne zločine.

“Što se tiče Džaferovića, on bi trebao biti zadnji koji bi trebajo pričati o civilizacijskim vrijednostima, s obzirom na to da je on 1993. bio šef obavještajne službe. Taj gospodin je bio jedan od glavnih dužnosnika SD-a koji je davao odobrenja mudžahedinima koji su vršili likvidacije Srba i Hrvata”, rekao je Jelić.

Komentirao je spor koji se trenutno vodi na sudu u Sarajevu.

“Ja sam dao svoj iskaz pred Županijskim sudom u Zagrebu i otkad je pokrenut spor na Sudu u Sarajevu, nisam pozivan tamo jer imam samo državljanstvo Republike Hrvatske. Nisam počinio niti jedan zločin za koji me oputžnica BiH tereti. Hrvatima se u BiH sudi po retroaktivnom zakonu koji je donosen 2003, a usvojen 2005″, pojasnio je.

Rekao je kako se odlikovanje koje će primiti dodjeljuje postrojbama HVO-a koje su imale veliku ulogu u oslobađanju teritorija Republike Hrvatske i zapadne Bosne.

Podsjetimo, Jelić bi 4. kolovoza u Kninu trebao primiti odličje iz ruku Milanovića zajedno sa zapovjednicima četiri gardijske brigade HVO koje su sudjelovale u operacijama čiji je krajnji cilj bio oslobađanje okupiranih dijelova Hrvatske.

Milanović je objasnio da na godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluje neće odlikovati zapovjednike kao pojedince, nego postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a u ime postrojbi odličja će primiti njihovi zapovjednici.