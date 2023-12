Jeziva noć u Beogradu, ljudi su skakali u vodu: Potonuo splav, svemu prethodio incident

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jučer malo iza ponoći potonuo je beogradski splav Kartel dok je na njemu bio veliki broj mladih ljudi koji su došli na koncert repera Cunamija.

Intervernirale su sve raspoložive jedinice Sektora za izvanredne situacije.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije odmah su po dobivanju dojave o potonuću splava u 00:37 sati izašle na teren. Ljudi su u panici bježali, a dio je završio u vodi.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)









Svemu prethodio incident

Kako je otkrio jedan svjedok, svemu je prethodio incident između gostiju i osiguranja.

“Tulum je trebao trajati do pola dva, ali je nekoliko momaka iz osiguranja ušlo u splav i krenulo redom izbacivati ljude, uključujući i mene. Zamolio sam da mi kažu razlog, ali su samo rekli da izađem van. Nakon desetak minuta veća grupa ljudi se suprotstavila osiguranju i tada je krenula tučnjava”, rekao je svjedok za Blic.







View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_)

Most je puknuo dok su ljudi bježali

Svega minutu kasnije nastao je pakao.

“Odjednom je krenula masa ljudi, izlazili su sa splava, gurali se, vrištali. Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo pucati, a splav je tonula. Svi koji su bježali, upadali su u vodu. Nisu znali da je most pao, jedni druge su spašavali”.

View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_)

Situacija je bila jeziva, ljudi su se borili za živote.

Na teren je izašlo 25 vatrogasaca, šest vozila i specijalni tim za spašavanje. Evakuirali su 30 osoba koje su se zatekle na samom splavu.

Trenutno nema podataka o stradalima, a dio evakuiranih prevezen je na Hitnu.