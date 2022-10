JEZIVA MRAČNA JAMA U HRVATSKOJ SKRIVA HOROR! ‘Bacaju ih žive unutra’: Speleolog otkrio mučnu priču, smeće nije sve što pada u crni mrak

Autor: N.K

Kamere Nove Tv obišle su krške jame u Dalmatinskoj zagori u koje ljudi bacaju smeće i životinje. Jedna je posebno grozna, a iskusan speleolog ispričao je kako ljudi u jamu bacaju žive pse, mrtve životinje, pa čak i odjeću pokojnika.

“Prije možda 15-ak godina u ovim našim selima u Dalmatinskoj zagori nije bilo nikakvog odvoženja komunalnog otpada, nikakvih kanti za smeće i ljudima je to bilo najnormalnije da ode do prve jame i ubaci to smeće”, rekao je za Novu TV speleolog Tonči Rađa.

Tonći i njegov tim kontaktirali su ekipu Provjerenog i odveli ih u jamu za koju kažu da je daleko najgora od svih koje su ikada vidjeli. Jama je od centra pustog, ali predivnog Zagvozda udaljena tek pet minuta autom.





Bila je to sasvim mala “pukotina” na tlu u šumi – no dolje nalazi se pravo horor-prostranstvo.

Ekipu Provjerenog profesionalci su zamolili da ostane gore jer za ovakvo nešto nisu obučeni. Nakon sat vremena izašli su van i otkrili što je uzrok smrada koji se širi sve do van.

U jamu bacaju žive pse

“Koliko smeća ima i ne smrdi. Ove životinje što su ubačene one su već istrulile”, kazao je Tonči Rađa i dodao kako su to strvine neke veće stoke.

“Tu je običaj bacit psa u jamu. One koji su kao stari i više ne trebaju”, dodaje Rađa.

Snimke koje su reporterka Provjerenog i ostatak ekipe kasnije gledali s njihovih kamera zaprepastile su ih – a ovo je tek jedna od nekoliko stotina onečišćenih jama u Hrvatskoj.

“Obično bi ljudi ubacivali, to smo uočili, robu pokojnika i ubacivali su pse i uginulu stoku. Ovo za pse je bilo jako loše i baš me uvijek to pogodilo. Mislim da sam do sad izvadio negdje sigurno 15 živih pasa iz jama”, kaže Tonči.









“Rastuži me to”

“Ljudi su jako jako čudni. Umjesto da tog psa puste njima je nekako najjednostavnije bacit ga u jamu i to je baš grozno. Imali smo prilike vidjet psa koji je bio što se kaže kost i koža. On je bio u jami možda mjesec, dva dana. Dolje ima vlage, vode, lizao je tu vodu sa zidova i živio dok je imao još na sebi malo masnoće”, dodaje.

Izvadio je, kaže, više od sto kostura pasa koji su ubačeni u jamu jer ono što padne u crni mrak – više ne postoji.

“Jama je na ovom području pojam bezdana. Znači kad vi nešto ubacite u jamu, ubacite u tu tamu, onda računate to je otišlo nigdje jel, to više ne postoji”, kaže Rađa.









“Rastuži me to. Mislim, jednostavno, valjda ljudi ne žele plaćat ili odvoz komunalije ili ne znam šta, ali ža ti je šta netko to baca. Ova je danas bila zapravo najšporkija jama, sa najviše količine smeća na jednom mjestu. Ali bilo je još šporkih jama, bilo je jama di su, di se nađu još neki zaostaci oružja jer ljudi se eto boje vratiti u policiju iako mogu po zakonu vratiti policiji”, kaže Vedran koji je sudjelovao u akciji.