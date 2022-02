‘JEZA I UŽAS’ ŠTO ZNAČI PUTINOVO PRIZNANJE SEPARATISTA? ‘Gledamo dizanje nove željezne zavjese’

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ponedjeljak priznao neovisnost proruskih separatista u Ukrajini, a u svom obraćanju naciji obrušio se na Ukrajinu i njezine zapadne saveznike.

Na kraju govora, koji je trajao više od pola sata, Putin je u ogromnoj dvorani potpisao priznavanje neovisnosti separatističkih državica u regijama Donjeck i Lugansk, zajedno poznati kao Donbas, na istoku Ukrajine.

Vijest dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države tvrde da se Rusija nastavlja pripremati za invaziju na Ukrajinu, a jedan američki dužnosnik, upoznat s najnovijim obavještajnim podacima, rekao je da “nema usporavanja”, iako Moskva poriče bilo kakve planove za vojnom intervencijom.

Ostvarilo se ono od čega je strepio Zapad

Pobunjenici koje podupire Rusija u tim područjima u regiji Donbas bore se protiv ukrajinske vojske od 2014., ali Moskva do danas nije službeno priznala njihove samoproglašene republike. Ukrajina i Zapad su strahovali da bi to, ako se zaista desi, moglo navesti Moskvu da otvoreno pošalje vojne snage u to područje.

Nakon Putinova poteza krenule su pljuštati reakcije. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je priznanje samoproglašenih republika u istočnoj Ukrajini ‘jasno kršenje međunarodnog prava’.

“To je kršenje suvereniteta i integriteta Ukrajine”. rekao je i dodao kako misli da je to vrlo mračan znak.

‘EU će reagirati jedinstvom i čvrstoćom’

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, poručila je da će “EU i njezini partneri reagirati jedinstvom, čvrstoćom i odlučnošću u znak solidarnosti s Ukrajinom.”

“Osuđujem odluku Rusije da prizna samoproglašenu ‘Narodnu Republiku Donjeck’ i ‘Narodnu Republiku Lugansk'”, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.









Analitičar: Gledamo dizanje nove željezne zastave

No, što točno znači najnoviji potez ruskog predsjednika i koliko je čitavu situaciju odveo bliže sukobu?

“Nažalost, Putin je odlučio djelovati kontra UN-ove povelje i naštetiti zemlji kojoj je Rusija garantirala suverenitet. Malo je reći kako takvi potezi izazivaju nelagodu. Bolje je reći jezu i užas. Ovo je novi presedan za Europu, a teško da je kraj u pogledu sličnih poteza, i to ne samo prema Ukrajini. Ne može se reći da zapadne zemlje nisu pokušale spriječiti razvoj koji gledamo, međutim, sada je jasno, ruska politička elita odlučila je s današnjim danom krenuti posve drugim smjerom. Tužno, ali sada posve realno, gledamo dizanje nove željezne zavjese”, komentirao je za Dnevno.hr vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.