‘JESU LI VLADAJUĆI POSTALI ŠEGRT SMRTI?’ Oštre poruke Petrova: ‘Ako pokušaju, obit će im se o glavu’

Autor: Dnevno

MOST u ponedjeljak predaje potpise za referendum za ukidanje covid-potvrda i Stožera, ali i za dvotrećinsko odlučivanje u saboru o epidemiološkim mjerama. No, hoće li referenduma uopće biti, o tome je u RTL-u Danas govorio čelnik Mosta Božo Petrov.

“Večeras ćemo znati cijelu brojku, još nam je ostalo 3 do 4 posto da sve posložimo. Rok u kojem smo to uspjeli napraviti, obzirom da su bili božićni i novogodišnji blagdani… Ispunjavamo novi Zakon o referendumu”, rekao je Petrov.

Na tvrdnju da je Most mogao predati potpise ranije kako bi otklonili prigovore o potencijalnim manipulacijama, Petrov je rekao:

“Pozivam sve koji smatraju da se to moglo prije da pokušaju organizirati isto i prebrojati 800 tisuća potpisa u manje od tri tjedna. Nadam se da će vlada sa svim desetinama tisuća zaposlenika koje imaju na raspolaganju u jednakom vremenu kao mi prebrojati te potpise.”

‘Navodno referendum nije moguće napraviti zimi. Mi smo pokazali da je moguće’

Osim toga, odbacio je da je bilo muljanja s potpisima te kazao da su im dovoljni potpisi koji su dali ljudi u zimskim vremenima.

“Tu je vlada taktizirala. Pola godine su imali otkad je EU donijela uredbu da se uvode covid-potvrde, nisu ih uvodili punih pet mjeseci jer su taktizirali. Ako ih mi uvedemo zimi, nitko se neće buniti, nitko se neće usuditi napraviti referendum. Navodno referendum nije moguće napraviti zimi. Mi smo pokazali da je moguće”, kazao je Petrov.

Na pitanje kada očekuju odluku da se ide na referendum ako se pokaže da je Most skupio dovoljno potpisa, Petrov je rekao – odmah.

“Očekujem u roku od mjesec dana da kažu da je volja građana takva da se raspiše referendum”, kazao je.









‘Jesu li vladajući postali šegrt smrti?’

Na tvrdnju da se i u vladajućoj koaliciji sada razgovara o ukidanju covid-potvrda, Petrov se zapitao jesu li vladajući postali šegrt smrti.

“Prije mjesec dana su govorili nama da smo šegrti smrti. Što se promijenilo? Više je zaraženih sad nego prije mjesec dana. Jesu li postali šegrt smrti ili je ovo sve što radi izigravanje bilo kakve struke, čisto politikantstvo?, dodao je Petrov.

Na pitanje bi li smatrao pobjedom da se covid-potvrde ukinu, što bespredmetnim čini referendum, Petrov je kazao da bi to smatrao pobjedom svih građana.

“Ako pokušaju to napraviti, obit će im se o glavu. Podsjetio bih građane da u trenutku kada smo skupljali potpise za referendumske inicijative najavljivalo se obvezno cijepljenje, cijepljenje djece, ukidanje testiranja, da covid-potvrde mogu dobiti cijepljeni i oni koji su preboljeli covid, šira upotreba covid-potvrda… Otkad smo skupili potpise, to je nestalo iz medijskog prostora i njihovih usta. Mogu reći građanima hvala jer to je njihova pobjeda”, kazao je Petrov u RTL-u Danas.