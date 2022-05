JESU LI SPOMENULI MILANOVIĆA? Plenkovićev savjetnik otkriva detalje posjeta Ukrajini: ‘Nije dobro propitivati ono što je civiliziranom svijetu jasno’

Autor: M.P.

Posebni savjetnik za vanjsku politiku hrvatskoga premijera i bivši ministar vanjskih poslova, Mate Granić komentirao je današnji posjet Andreja Plenkovića Ukrajini te sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

“To je snažna državnička gesta na Dan Europe, podrška Ukrajini, narodu i vodstvu, o sigurnosnim stvarima se ne razgovara, vjerujem da će se sigurno vratiti u Hrvatsku”, rekao je Granić i naglasio da je agresija Rusije na Ukrajinu najbrutalnija agresija nakon Drugog svjetskog rata na suverenu državu, ničim izazvana.

“Ona je promijenila svjetski međunarodni poredak, cilj je bio razjediniti EU, no nije uspjelo, nikada nije bila više ujedinjena. Cilj je bio razjediniti NATO, on nikad nije bio više ujedinjen, Švedska i Finska žele biti članice. Hrvatska je jedna od prvih država koja je snažno osudila rusku agresiju, u stalnim smo komunikacijama, Plenković je izabrao pravi moment za posjetu”, rekao je za N1.





‘Ukrajinsko vodstvo dobro je primilo Plenkovićev posjet’

Napominje, posjet je bio jako uspješan.

“Ukrajinsko vodstvo je jako dobro primilo Plenkovićevu posjetu, smatraju to najvećim činom prijateljstva. Ovdje se brane temelji europske civilizacije i tu je Zelenski u pravu, dužnost je svih da pomognu najviše što mogu. Zelenski svaki dan na to podsjeća, to je njegovo pravo”.

O Milanoviću: Propitivanje onog što je civiliziranom svijetu jasno nije dobro

Komentirao je i je li bilo govora o predsjedniku Zoranu Milanoviću zbog njegovih izjava o proširenju NATO saveza i mogućem ulaganje veta na širenje.

“Jasno da to propitkivanje nečega što je civiliziranom svijetu jasno nije dobro, a Vlada Plenkovića ima najčvršće stavove oko toga, kao što su Finska i Švedska države koji su temelji demokracije u svijetu, primjer svima, kada su one odlučile da će zatražiti prijem u NATO, to treba najsnažnije podržati jer to jača demokraciju u svijetu. Problem u BiH je velik, formulaciju konstitutivnosti naroda sam ja pregovarao i bio spreman napustiti pregovore ako bošnjačka strana ne prihvati, dobili smo podršku SAD-a, tada je definirano da je to država triju konstitutivnih naroda, to se nije propitkivalo u Daytonu. Moramo od saveznika, SAD-a, Njemačke, tražiti da se to provodi”.

U svakom slučaju treba biti uporan i odlučan, shvatit će, istina je da veliki broj država u EU ne razumije problem u BiH, zato postoji diplomacija, da se objasni i ono što traže Hrvati, što je potpisano, smatra Granić.

“Neće se ništa postići ako se dvije države blokira, dobit ćete onda incidentnu državu, vjerujem da će se obnoviti pregovori oko izmjene izbornih zakona”.









‘Ukrajina pruža snažan otpor’

Zaključuje, planovi Rusije su bili blitzkrieg, u tri dana zauzeti Kijev, to nije uspjelo, koncentriraju se na Donbas i južni dio, Ukrajina se obranila od prvih naleta, dva vodeća obavještajna generala u Rusiji su u zatvoru, nema brzog rješenja,

“Ukrajina pruža snažni otpor, na međunarodnoj zajednici je da im pruži još veću podršku”, rekao je Granić.