JESU LI ŠKOLE SPREMNE ZA NASTAVU U EPIDEMIJI? Pitali smo ravnatelje kako se pripremaju, evo što su nam rekli!

Autor: I.I.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je plan o provedbi nastave u školama koji sadrži preporuke i mjere u svrhu sprječavanja i suzbijanja širenja koronavirusa. Školska godina počinje 7.rujna i svi učenici moraju biti u učionicama. Stoga smo pitali škole kako će organizirati nastavu s obzirom na preporuke i svoje mogućnosti.

Čini se kako škole zasad još nemaju potpuno jasan plan već su u fazi njegove izrade te čekaju širi dokument u kojem će Ministarstvo objaviti znatno detaljnija tumačenja odredbi iz prvog dokumenta. “Mi smo upravo u fazi velikih pregovora i za nekoliko dana imat ćemo konkretne informacije i plan”, navodi ravnateljica Hotelijersko – turističke škole u Zagrebu Zdravka Krpina.

I ravnateljica Osnovne škole Gustava Krkleca u Zagrebu Marija Luković objašnjava kako imaju određene kombinacije, ali ne može ništa konkretno reći jer su u procedurama. Dodaje kako čekaju odluke osnivača o tome hoće li prijeći u dvije smjene te što će biti s produženim boravcima, koje imaju od prvog do četvrtog razreda, jer su miješani.

Neke škole neće imati velikih problema s organizacijom u skladu s preporukama poput Druge ekonomske škole čija je ravnateljica Ana Naletilić optimistična. “Prema dosadašnjem iskustvu ne očekujem probleme. Držat ćemo se preporuka”, ističe.

Navodi kako nemaju mogućnost da učenici u učionicama budu udaljeni jedni od drugih točno dva metra, pa će nositi maske. Problem bi mogao jedino biti, kako objašnjava, s fakultativnim stranim jezikom gdje se razredi miješaju.

“Razmišljala sam o tome i prema tim uputama mislila sam da bi bilo najbolje da profesorica jedan tjedan radi s jednim razrednim odjelom u školi, a s drugim online, pa se onda rotiraju”, zaključuje.

Prva osnovna škola Dugave gdje su dvije škole u jednoj vjerojatno će organizirati nastavu u turnuse tako da će dio biti na nastavi, dio imati online nastavu, pa će se rotirati. “Pripremamo program rada uz poštivanje mjera. Grad je osigurao maske, pa to neće biti problem”, objašnjava ravnateljica škole Kristina Vidović.

Dodaje kako nemaju problem s organizacijom produženih boravaka jer nemaju kombinirane grupe.

Neke od glavnih mjera su da se učenici ne smiju miješati, pa će djeca u razrednoj nastavi funkcionirati u ‘balončićima’. Njihovi učitelji cijelo vrijeme boravit će s njima u učionicama, a učitelji izbornih predmeta u razrednoj nastavi, poput stranog jezika, vjeronauka, informatike, morat će nositi maske kad uđu na nastavu u te učionice.

Učenici od 5. razreda osnovnih škola nadalje, učitelji predmetne nastave/nastavnici te stručni suradnici, ako se radi o ustanovi u kojoj je razmak u učionicama između učenika manji od 1,5 metar, moraju nositi maske. Učenici i nastavnici srednjih škola moraju nositi maske ako je razmak u učionicama između učenika manji od približno dva metra.

Za škole koje su do sada radile u jednoj smjeni preporučuje se rad u dvije smjene. To se ne odnosi na škole s vrlo malim brojem učenika u odnosu na prostorne mogućnosti škole, kao i one koje mogu osigurati preporučenu socijalnu distancu.

Također ako je moguće potrebno je organizirati nastavu na način da ona za sve učenike ne počinje i ne završava u isto vrijeme (npr. izraditi protokol početka i završetka nastave, kao i odmora za razredne odjele s razmakom od 15 minuta ili 30 minuta između odjela).

Postoji i mogućnost provođenja modela 3+2 ili 2+3 što znači da jedna grupa razreda nastavu tri dana pohađa u školi, a druga grupa online te se potom rotiraju. U slučaju zaraze koronavirusom prvo će epidemiolozi procijeniti varijantu samoizolacije onog dijela razreda, učenika ili djelatnika gdje je dokazana zaraza i kontakti.