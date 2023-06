JESU LI ONI DOSTOJNA ZAMJENA ZA PLENKOVIĆA? U HDZ-u se spominju tri imena: Svi se pitaju kako će bez Andreja ako ode

Autor: Iva Međugorac

Teško se uz utjecaj premijera Andreja Plenkovića u HDZ-u kome probiti i profilirati u prepoznatljivog političara, Plenković je sam po sebi naprosto takav profil vođe koji nikoga ne pušta ispred sebe i koji tako štiti svoju poziciju i gradi opstanak na poziciji. No, unatoč tome u HDZ-ovim redovima ipak postoji skupina onih koji Plenkoviću mogu konkurirati i koji su uspjeli izgraditi svoj imidž i utjecaj na terenu, a među takve nedvojbeno spada ministar prometa Oleg Butković koji slovi za jednoga od deset najutjecajnijih članova vladajuće stranke.

Butkovićev snažan utjecaj na terenu

Oni koji Butkovića dobro poznaju opisat će ga kao svestranog i sposobnog tipa, koji zbog svojeg pomirljivog karaktera i stila za humor vrlo lako osvaja simpatije HDZ-ovaca. ”Butković je zbog svoje nekadašnje bliskosti s Tomislavom Karamarkom i Milijanom Brkićem označen kao jedan od vođa takozvanog HDZ-ova desnog krila, ali to je prenapuhano, on sebe ni ne želi ideološki svrstati samo u jedno krilo HDZ-a”, kaže naš dobro upućeni sugovornik uz opasku da je Butković u odličnim odnosima s Igorom Androvićem iz Virovitičko-podravske županije, ali i sa slavonskim županom Ivanom Anušićem s kojim ga se povezivalo kao kariku koja bi mogla ugroziti premijera Plenkovića, no isto je tako Butković u korektnim odnosima s nešto liberalnijim članovima svoje stranke, ondašnjim menadžerima i šefovima javnih poduzeća, a pri tome surađuje i s nestranačkim kadrovima.

”On je primjerice u vrlo dobrim odnosima i s Primorsko-goranskim županom Komadinom, prijatelj je s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, naprosto je takav probitačan i ambiciozan. Teško je za očekivati da bi Butković mogao ući u puč i krenuti izravno na Plenkovića, to on neće napraviti niti će se tako gurati u prvi plan, ali kada bi mu se ponudila opcija da preuzme upravljanje Vladom Butković bi to odradio bez razmišljanja, međutim on nije ishitren i nema šanse da prvi istrči s nečim takvim, dapače mogli ste i sami primijetiti da je on po tom pitanju suzdržan”, prepričava naš sugovornik koji potvrđuje kako su odnosi između premijera Plenkovića i Butkovića doista zahlađeni, ali se to ipak pripisuje premijerovom oprezu zbog toga što Butković ima veliki utjecaj u samom HDZ-u gdje se nalazi na potpredsjedničkoj poziciji na koju je stigao u premijerovom timu s Anušićem s kojim je veoma često u kontaktu.





Kada je o medijskim nastupima riječ Butković ih nastoji dozirati, ali je bez obzira na to nakon nedavno održane šire sjednice predsjedništva svoje stranke izazvao pažnju desnog krila HDZ-a referirajući se na izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je kazao kako Zagreb želi rušiti vlast u Srbiji. Butković je vrlo decidirano poručio kako s tim izjavama nije iznenađen jer one nisu ništa novo, a Vučići je dao do znanja da se bavi situacijom u svojoj zemlji. Te su riječi potpredsjednika Vlade u HDZ-u dočekane s odobrenjem.

I Jandroković ima ambicija, ali..

Kada se govori o Butkoviću treba reći da je on u korektnim odnosom i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem koji se također već neko vrijeme spominje kao potencijalni Plenkovićev nasljednik, no samo u slučaju da se premijer odluči nakon idućih parlamentarnih izbora napustiti svoju poziciju i otići u Bruxelles. Jandroković i Plenković navodno već neko vrijeme jesu na distanci, djelomice i radi toga što se predsjednik Sabora zbližio s predstavnicima stranačke desnice, ali za razliku od mnogih drugih, predsjednik Sabora koji iza sebe ima mnoštvo političkih utakmica u političkoj areni mudro balansira.

”Jandroković je također jedan od prepoznatljivijih HDZ-ovaca, oko toga nema spora, ali on je pragmatičan, i pomalo povučen. Nedvojbeno je da on ima velike državničke ambicije, ali isto tako Jandroković vodi politiku balansa, on pazi što radi i na sve načine nastoji ostati vidljiv i prepoznatljiv, što mu polazi za rukom”, objašnjava naš sugovornik nadalje te kaže da je Jandroković u vrhu politike opstao ponajviše radi svojeg opreza i kontroliranja ambicija.

”Dobro promotrite njegovo ponašanje, pa on je i sada takav, ni u jednom trenu se ne gura ispred Plenkovića, njemu prepušta njegov prostor i borbe, ali je Jandroković uvijek tu negdje, u prvim redovima. Nikada prvi, ali uvijek u prvim redovima. Od njega ne treba očekivati da će on javno istupiti kao alternativa Plenkoviću, Jandroković se u takav rizik neće upustiti, ali on se nastoji održati kao državnik i kao netko koga se spominje u kontekstu raznih pozicija, što mu dobro ide”, smatra naš sugovornik.

Mladi europarlamentarac

Dugoročno se pak u HDZ-u kao jednoga od Plenkovićevih nasljednika spominje i europarlamentarca Karla Resslera, koji se u medijima niti nije imao prilike previše eksponirati. Ressler je poznat kao posinak HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa koji se ponovno aktivirao otkako se spominju prekrajanja izbornih jedinica, a upućeni tvrde kako bi baš to mogla biti odskočna daska za Resslerovo oživljavanje političkim ambicija na nacionalnoj sceni, no dobar dio HDZ-ovaca tvrdi da Ressler među članstvom ni izbliza nije prepoznatljiv kao što su to Butković i Jandroković te da on za veće političke planove ipak mora sazreti, iako je vjerojatno baš on najsličniji pa i najbliži Plenkovićevom upravljačkom stilu te bi u konačnici možda i premijer bio najzadovoljniji da ga danas, sutra naslijedi netko s kime je i sam imao prilike surađivati i koga je stvarao kao svojeg mladog, političkog lava.