Jesu li ljudi poludjeli? Psihijatar o teškim ubojstvima: ‘Čovjek ne može samo tako puknuti. Ubojice se mogu prepoznati’

Autor: Dnevno.hr

Sve je češće javnost zaokupljena teškim slučajevima ubojstava, sukoba i velikih svađa u obiteljima.

O tome je govorio psihijatar Ante Bagarić iz Psihijatrijske klinike Vrapče.

Komentirao je pucnjavu u Sisku u kojoj je ubijena žena, a teško su ozlijeđene dvije osobe. U subotu je pak kod Varaždina muškarac aktiviranjem ručnom bombe ubio ženu i sebe. Ranije ovaj tjedan imali smo i pokušaj ubojstva u Trogiru i na to se osvrnuo ugledni doktor.





“Činjenica je da imamo nešto u društvu se događa, što je nepovoljno, većina ljudi primjećuje to da se mijenjamo, da se mijenjamo nagore, da se agresija, destrukcija povećava. Malo, malo, sad već dolazimo u nekakvu veliku količinu agresije koja se tako iskazuje. Važno je s mentalnog aspekta što se to s nama dogodilo pa su stvari gore. U tom smislu mi razmatramo taj mentalni aspekt grupa, pojedinaca, kako se to odnosimo jedni prema drugima, u obiteljima, u društvu pa dolazimo do ovoga. Kada pogledamo preko granice, na sve strane, i sada Ameriku i Francusku… Vidimo da se događa nešto što nije dobro”, rekao je Bagarić.

Dodaje da je sukoba između susjeda i unutar obitelji uvijek bilo, ali ne ovakvih.

“Ovo sada je oslobođena agresija, potpuno, bez ikakvih kočnica. To nije izraslo iz ničega, to je jedna posljedica razumijevanja sebe, svojih potreba, drugih… Kad smo agresivni odjednom se jedna destrukcija izrazi na način da se puca na više osoba, da se zapali nešto, odjednom to dobiva razmjere koji su veliki. Jasno je da svi možemo biti agresivni i imamo u sebi agresivni potencijal, no u društvu je važno da kad se to dogodi u pojedincu, u grupi, da se taj agresivni potencijal nadzire, da se kontrolira”, rekao je između ostalog za N1 televiziju.