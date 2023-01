‘OPET PIŠ*JU PO HRVATSKOJ POVIJESTI I KULTURI!’ U tijeku užarena svađa o pripadnosti Hrvata: ‘Prave Balkančine, stavili Teslu na eure da nabijemo Srbima na nos’

Autor: Dnevno.hr

Uvođenjem eura te ulaskom u Schengen Hrvatska se još dublje integrirala u Europsku uniju, koje smo članica od 1. srpnja 2013. godine.

Kako je premijer Andrej Plenković rekao, od 1. siječnja za Hrvatsku više ništa nije isto, što dokazuje i privikavanje na novu valutu i nove, nažalost, veće cijene, za što Vlada još uvijek traži adekvatno rješenje.

No, neke stvari su ipak ostale iste, samo u malo drugačijem kontekstu.





Jedna od takvih je rasprava koja se povela na Redditu, u kojoj se traži odgovor na pitanje: Smatrate li se dijelom Balkana ili Centralne Europe, pogotovo sada ulaskom u Schengen i eurozonu?

Naravno, odgovori su zanimljivi.

“Kakve veze Schengen i eurozona imaju u kontekstu Hrvatske i Srednje Europe? Hrvatska je Srednja Europa zbog svoje povijesti, kulture, religije i sveopće politike 1200+ godina koje smo proveli u zajednicama sa zemljama poput Slovenije Mađarske, Austrije, Češke, Slovačke. Sigurno nismo potpuni stranci Balkancima, ali 65 godina kratkotrajnog eksperimenta Jugoslavije koji nas povijesno veže uz njih, ni u kojem slučaju ne može nadvladati sva ona stoljeća prije toga. Ovakvo propitkivanje hrvatske pripadnosti potječe baš od Balkanaca koji su toliko iskompleksirani i koji se toliko malo cijene da misle da su tamo neki Mađari i Slovaci viša rasa u odnosu na njih i da je hrvatska pripadnost Srednjoj Europi izraz superiornosti. Dakle, regije Europe nemaju veze s tim tko je bolji, vrijednije, ekonomski uspješniji, moralniji, nego se temelji na stotinama i stotinama godina povijesti. I to uopće ne bi trebalo biti toliko bitno niti sporno, ali eto, Balkančine žive u svijetu u kojem Zapadnjake istovremeno smatraju i uzvišenima i zlima, pa se zatvaraju u svoje umjetne, šizofrenične balone duhovne neimaštine”, jedan je od odgovora u komentarima, na što je brzo stigla reakcija.

“Hrvatska je bila u kontaktu s ostalim Balkancima puno dulje od 65 godina. Puno godina su veliki dijelovi Hrvatske bili pod okupacijom Turaka. Ako usporediš vokabular hrvatskog sa zapadnoslavenskim jezicima, primijetit ćeš da su razlike često turcizmi u našem jeziku poput sat, čelik, čekić, papuče, jastuk… Ako dođeš u Dubrovnik primijetit ćeš da su nam narodne nošnje i instrumenti jako “balkanski”. I dalje je Dubrovnik biser hrvatske kulture. Isto je i u mnogim drugim dijelovima Hrvatske. Stoga bi neki prvo trebali izliječiti svoju duhovnu neimaštinu, zarad koje srednjoeuropski izričaj u hrvatskoj kulturi pozicioniraju kao važniji i vrijedniji od balkanskog ili južnoeuropskog”.

Iz ovoga je jasno, neke stare podjele mišljenja o našem identitetu ili pripadnosti i dalje su aktualne, čak i nakon devet godina članstva u nadnacionalnoj organizaciji poput Europske unije i nikakav Schengen ili euro to, bar zasad, neće promijeniti.

‘Balkanci pišaju po stoljećima hrvatske povijesti i kulture’

Rasprava se, naravno, nastavila.









“Još jednom, nitko ne tvrdi da ne dijelimo baš ništa s južnim i istočnim susjedima, ali je ne samo uvredljivo, nego i nespojivo s logikom Hrvatsku svrstavati isključivo na Balkan ili davati više balkanskih od srednjoeuropskih i mediteranskih elemenata. Upravo to rade Balkanci – pišaju po stoljećima i stoljećima hrvatske povijesti i kulture, a neki naši to prihvaćaju, u strahu od etiketiranja nadmenim ili superiornim. Jednostavno bizarna situacija negiranja povijesti za koju stvarno ne znam usporediv primjer u svijetu”.

“Sto i pedeseti put da je postavljeno slično pitanje, a Schengen i eurozona ne mijenjaju ništa… Ja stvarno ne znam kako netko može proći Varaždinom, Osijekom, Čakovcem, Krapinom, Koprivnicom i ostalim gradovima takozvane Panonske Hrvatske i dalje inzistirati da to nije Srednja Europa. O Zagrebu neću jer je neizbježno spominjanje ‘dotepenaca’ i vozača BMW-a kao kontraargument. Geografski se Sjeverozapadna i Središnja Hrvatska te Slavonija nalaze u Srednjoj Europi – Slavonija u potpunosti dio Panonske nizine, a ostale sjeverozapadne regije na doticaju Alpa i Panonske nizine – bas kao i Mađarska, Slovačka, Češka, itd. Od arhitekture preko gastronomije do folklora, apsolutno sve odgovara uvjetima da se ti gradovi i regije u kojima se nalaze svrstaju pod Srednju Europu i zaista mi nije jasno zašto se i dalje vode rasprave oko toga. Hrvatska je jasno podijeljena na tri dijela koji odgovaraju kulturološki i geografski pripadajućim europskim regijama: Srednja Europa: Sjeverozapadna i Središnja Hrvatska uz Slavoniju, Srijem i Baranju (austrougarski utjecaj); Južna Europa: Dalmacija, Istra i Kvarner, Dubrovnik (mediteranska kultura, jak utjecaj Italije); Jugoistočna Europa (tzv. Balkan): Lika i Dalmatinska Zagora (općenito dinarska područja)”.

Spomenuli i Teslu: Stavili smo ga na eure da nabijemo Srbima na nos

Naravno, u jednom trenutku je u priču u upleten i Nikola Tesla, čiji se lik nalazi na kovanicama eura u Hrvatskoj.









“Pa evo, želimo se smatrati dijelom Centralne Europe, a ulaskom u Schengen i uvođenjem eura smo napravili “najbalkanskiju” stvar ikad – pored svih naših poznatih povijesnih ličnosti mi stavimo Teslu na 10, 20, 50 centi. Ne zato što se toliko ponosimo njim (bar ja tako mislim, a treba biti ponosan na takav um neovisno o nacionalnosti) nego kako bi nabili na nos Srbima neku glupu činjenicu kao da je on potpuno naš. Postoji toliko važnih hrvatskih znanstvenika i umjetnika koji su pridonijeli našoj povijesti i svijetu općenito, a mi se hvatamo jedne osobe cijelu vječnost. Mislim da je potpuno bezobrazno napravljen taj potez da nekome i nečemu napakostimo bez nekog razloga. Umjesto da ta osoba bude nekakav simbol ujedinjenja dviju nacija mi ga koristimo za upravo suprotno i to je potpuno sramotno kaljanje prezimena jednog velikog genija. Smatram se dijelom Europe, ali u dosta situacija nema veze sta mogu otići iz Balkana, ne može on iz mene”, zaključak je jednog komentatora.

‘Bečka škola, balkanski smjer’

Bilo je još takvih, koji se europskim integracijama unatoč, ne žele odreći niti jednog identiteta s kojim na neki način osjećaju povezanost ili pripadnost.

“Moj ekonomski status: Balkan. Moja kultura: ponešto centralna Europa, ponešto Balkan, najviše, Mediteran Moje osobno mišljenje o svemu: Sa svih strana po malo”; “Po geografiji – Balkan. Po kulturi i nasljeđu – centralna Europa”; !Trebamo njegovati ono što nam je Europa dala, ali i držati do onoga što je za nas posebno, a to je mediteranski mentalitet, turski kulturni i kulinarski običaji i brojne druge stvari koje ne upadaju u opis jednog Bečanina”, odgovori su onih koji se ne odriču niti jednog ni drugog.

“Bečka škola, balkanski smjer”, duhovit je komentar s Reddita.