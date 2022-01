‘JESTE LI ZA MLADIĆA I KARADŽIĆA ILI ZA TUĐMANA? Plenković zbog Pupovca dobio ‘žestoku porciju’ od Suverenista i Vidović Krišto

Autor: Daniel Radman

Pristustvo Milorada Pupovca na na Svečanoj akademiji održanoj u subotu povodom dana Republike Srpske izazvalo je žestoke reakcije i na hrvatskoj političkoj sceni.

Iz Srpskog narodnog vijeća (SNV), čiji je izaslanik bio, poručili su da Pupovčev boravak u Banja Luci “nije imalo politički karakter, niti ga tako treba tumačiti”. Uvažio je to i njegov koalicijski partner Andrej Plenković koji je rekao da Pupovac tamo “nije ništa govorio niti je imao nekakvu ulogu”.

No, desnica u Saboru očito ne misli tako. Danas (ponedjeljak) žestokim su priopćenjima javili Hrvatski suverenisti te neovisna Karolina Vidović Krišto.

Plenkoviću, dužni ste se distancirati od Pupovčevih rabota

“U hrvatskome narodu postoji izreka ‘uvijek može biti gore’. A hrvatski građani, naviknuti na Vaše kršenje zakone, sudjelovanje u korupciji i zaštitu iste, doživjeli su upravo tu poslovicu kada su iz medija doznali da je član Vaše vladajuće koalicije, Milorad Pupovac, prošle subote sudjelovao na ratnohuškačkom, velikosrpskom i protuustavnom skupu u Banja Luci“, započela je svoje priopćenje Vidović Krišto pa onda osula po Pupovcu.

“Vi, gospodine Plenkoviću, i Vaši saborski zastupnici dužni ste distancirati se od Pupovčevih rabota, te ga trenutačno isključiti iz koalicije, jer ukoliko to ne učinite to bi značilo da je Pupovac u ime vladajuće koalicije, to jest, u Vaše ime sudjelovao na tom skupu.

Vi i Vaš koalicijski partner biste se trebali opredijeliti – jeste li za Ratka Mladića i Radovana Karadžića, ili za Tuđmana i europske vrijednosti”, napomenula je.

Suverenisti: Pupovac ih malo-malo vuče za nos

Suverenisti su pak ocijenili kako je nepojmljivo da glavni koalicijski partner premijera Plenkovića i HDZ-a prisustvuje nečemu, što nitko na svijetu ne priznaje kao zasebnu državu, a što je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim.

“Još žalosnije su današnje izjave premijera Plenkovića, koji pokušava opravdati prisustvo Milorada Pupovca u Banja Luci, govoreći da je isti bio u svojstvu Srpskog narodnog vijeća. Neshvatljivo je da premijer Plenković i HDZ dozvoljavaju da ih jedan Pupovac malo-malo vuče za nos, naglasak je iz priopćenja Marijana Pavličeka, predsjednika Hrvatskih suverenista.