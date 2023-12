‘Jesi za fuk i neki sok’: Hrvati osmislili revolucionarnu aplikaciju za dejtanje

Autor: Dnevno.hr

Dvojica prijatelja koji već dugi niz godina rade aplikacije odlučila su napraviti potpuno drugačiju stranicu za upoznavanje i malo začiniti već pomalo usiljenu domaću dating scenu.

“I onda smo se prije cca godinu dana odlučili napraviti dating app koji se fokusira na video. Ne fotke, nego prava faca u pokretu. App se zove BokBok i želimo da bude nešto gdje ćeš stvarno osjetiti klik prije nego kažeš ‘ajmo na kavu’. Smatramo da su trenutni dating appovi previše površni te da su dobri sadržaji sakriveni iza razno raznih naplata.





Ideja je da svatko snimi video do max 15 sekundi. To može biti neka vrsta predstavljanja, neki tvoj hobby, putovanje, vještina … bilo što! A možete i samo reći ‘bok’ i to je to bitno je da je autentično i da osoba koja gleda video dobije dojam tko si ti, a ne da se usere kad te vidi uživo”, napisali su u objavi na Redditu i pozvali ljude da testiraju novu platformu.

“Šalu na stranu. Ako vam je bed biti na dating appu, evo vam savršena izlika – vi ste beta tester. I tko zna, možda baš tu upoznate nekog tko će vas razumjeti jer i oni isto ‘testiraju’ app. Isprobaj BokBok i budi među prvima koji će reći ‘bok’ novim ljudima”, poručili su pa priložili poveznice za skidanje aplikacije za Android i iOS. Ekipu s Reddita, kao i ostale koji će se odvažiti za potpuno novi tip online dejtanja pozvali su da sve ideje, prijedloge, kritike, pohvale pošalju na [email protected].

“I samo napomena da smo tek na početku, pa neće biti puno profila, ali ono što je najvažnije – garantiramo da nema fake profila. Čim se skupe novi, stvarni ljudi, šaljemo vam notifikaciju. Nećemo vas spamati”, obećali su za kraj.

‘Ideja je inteligentna’

Naravno, komentara nije nedostajalo, poglavito od onih koji ni nisu skinuli aplikaciju.

“Ideja je inteligentna i iako vjerujem da bi imala svoju publiku, opstanak takvih aplikacija se oslanja na populizam. Većina ljudi ti nije sposobna/ne bude/ne želi snimat video o sebi ako postoji alternativa gdje mogu okačiti samo slike. Frajeri možda jos čak i bi, al većina ženskih ne bi. Svejedno želim puno uspjeha”, mišljenja je jedan Redditovac.

Jedna žena pak veli da bi baš pripadnice ljepšeg spola prije pristale na nešto ovakvo pošto, tvrdi, “imaju hrpu videa na svojim mobitelima”. Druga se baš s time ne bi složila.

“Jeste li napravili vi neko ispitivanje tržišta prije nego što ste se dali u to? Vidim sto mana dosadašnjim aplikacijama i sto načina kako ih poboljšati, ali videi su mi skroz odbojni i povećavaju awkwardness za 100 posto”, kaže ona, a dvojica začetnika aplikacije su joj odgovorila da “ciljaju na ljude kojima nije bed snimiti video, ali kuže da nije za svakoga”.









‘Mislim da ovo neće funkcionirati baš za fukove’

Jednu Redditorku je odmah ulovila panika.

“Isuse bože, od same ideje imam anksiozni napadaj. Al ok, mlađahnijoj ekipi je, kontam, puno lakše snimati se i to postati.

Ehem… Mislim da ovo neće funkcionirati baš za fukove. A opet, možda i bude. BokBok, jesi za fuk i kasnije neki sok? Btw, napravite zaštitu od skidanja videa i screenshotanja”, predložila je.









A zanimljiv prijedlog imao je i kreativac s Reddita.

“Stavite tipa da svaki user može postavit neki set pitanja, drugi user prije svajpanja mora odgovorit.

Tipa: “Boldly go where?” Ako mi dodje odgovor “Where no man has gone before”, ja prihvaćam.

A tipa odgovor ‘pa ono trebamo biti hrabri u zživotu, istraživati nove stvari’ – odbijam odmah. Kolegice ako ne znaš ikonu Žan Luka Pikarda, nemamo o čemu više raspravljat”, predlaže.

A među prijedlozima se pronašla i svojevrsna blokada za preljubnike.

“Na prvu mi se čini fora i drugačije. Koristio sam Tinder dok je u Hrvatskoj bio slabo zastupljen pa nikad nisam ni imao prilike isprobati kako funkcionira zapravo dating app. Ono što mislim da treba je posebna sekcija za ljude koji varaju, a takvi su većina bez slika/videa i dodatnih opisa. Pa nek se oni međusobno spajaju ili eventualno s ljudima koji garantiraju privatnost. Neki dan je bila neka emisija o Parizu pa je bila neka ženska koja se nalazi s ljubavnikom poslije posla, imaju baš naziv za to ali sam zaboravio kako se zove. Uglavnom imaju posebnu aplikaciju di si nalaze partnere koji traže ljubavnike, od tud mi ideja. Vidim da je netko predložio osobnu za prijavu. Nisam siguran ako je to moguće zbog GDPR-a ili čega već, ali može biti ta mogućnost za verificiranje profila i da imaju plavu kvačicu takvi profili”, veli jedan nobelovac.

U svakom slučaju, ovo bi moglo biti zanimljivo.