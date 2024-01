Jeo je Plenkoviću iz ruku, a sad je otkrio koga će podržati na izborima

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Radimir Čačić prekaljeni je hrvatski političar i gospodarstvenik, od kraja 2011. do 14. studenoga 2012. obnašao je dužnost prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra gospodarstva u vladi premijera Zorana Milanovića. Nakon niza godina suradnje s SDP-om podržao je vladu Andreja Plenkovića i HDZ-a, da bi zatim opet napustio političke teškaše i svoj puti tražio uz koaliciju s Fokusom, IDS-om i PGS-om.

A kako se ovaj prekaljeni operativac i strateg našao u današnjem liberalnom bloku, saznali smo od izvora iz liberala te samog Čačića. “Pripreme teku, dogovori su skoro pri kraju, a da izbori budu sutra liberalna koalicija je spremna izaći bez ikakvih problema i naravno da je Čačić važan kotačić u našem stroju”, rekao nam je izvor te počeo govoriti o postizbornoj koaliciji i mogućnosti da liberali uz SDP stvore vlast.

“Ovisi s kim se ulazi u vlast i kakvu vlast. S obzirom na postotak koji SDP trenutno ima, svakako bi došao u obzir kao partner. Jednostavno s HDZ-om i njegovim nacionalnim politikama trenutno nemamo doticaja, pa nećemo koalirati s HDZ-om.” Razgovarali smo s Radimirom Čačićem te nam je u svojem stilu ispričao kako vidi ovu super izbornu godinu i otkrio s kime su spremni koalirati nakon izbora.

Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Sve može, ali HDZ nikako

“Znate da je potpisan liberalni savez. Fokus, IDS, PGS. Poslali smo poruku građanskom centru bez ekstrema koji prihvaćaju zajednički nazivnik da nakon izbora ništa od koalicije s HDZ-om. Ni pod razno”, rekao je i dodao: “Naše vrijednosti unutar saveza su iste. Suradnja je dogovorena i za Europske izbore i to će se dogoditi. Hoće li se još neka stranka priključiti, to ćemo vidjeti.

Sasvim sigurno to se neće dogoditi sa Matijom Posavcem koji nije spreman na taj osnovni uvjet protiv HDZ-a. To ne mijenja mogućnost da se eventualno javi u suradnji na EU izborima jer tu HDZ nije u igri. Neće biti u savezu niti Centar koji vjerojatno razmišlja da je sam u stanju biti neki faktor”, smatra Čačić. A kako namjerava ući u vlast bez HDZ-a te ima li SDP šanse za skupiti 76 ruku?









“Naravno da SDP ima šanse. Razina letargije ukupnog društva zbog iskazane neupitne nesposobnosti vlade u velikoj mjeri je na prvi pogled garancija da je HDZ pobjediv. Međutim, letargija je jedno opasno stanje jer sad se više nitko nikome ne javlja. Više nitko ni ne pomišlja da bi sudstvo moglo biti nekorumpirano, a potpuno jasno je da Plenković nema namjere ništa mijenjati. Što se tiče zdravstva to ne moramo ni pričati kakvo rasulo vlada. Hrvatska je prema najnovijoj studiji za zdravstvo na samom dnu prema odnosu uloženog novca i očekivanog trajanja životnog vijeka. Iz te letargije u cjelini dolazi i osjećaj gađenja. Ljudima se gadi politika. Međutim, iz tih stanja su vrlo moguće su reakcije PROTIV”, rekao je Čačić koji smatra kako je HDZ uz partnere na između 25 i 29 posto podrške. “Kosor kad je išla na izbore bila je na 24 posto i svi su znali da ćemo ih zgaziti. Sad je HDZ na toliko i sad kao svi znaju da će HDZ pobijediti”, priča nam Čačić.

Otkrio je da u postizbornoj koaliciji vidi i Most: “Apsolutno je Most nužan u toj koaliciji i to svi znaju. Mora se tražiti neka vrsta zajedničke platforme. Postoji mogućnost i manjinske vlade”, rekao je i dodao da je jako zadovoljan i ugodno iznenađen mlađim kolegama iz Fokusa: “Oni su proizašli iz HNS-a, odgovorni su i ozbiljni”. Za kraj je komentirao i predsjednike izbore: “Milanović će ili pobijediti u prvom ili drugom krugu. U drugi krug će on, ako do toga dođe, ići protiv HDZ-ovog kandidata. Tada je izbor jasan, ja ću u tom slučaju glasati za Milanovića”, zaključio je.

Put prema uspjehu

Ovaj je političar inače svoj put krenuo graditi kao poduzetnik te je 1978. u Varaždinu formirao tvrtku CONING, kojoj je glavni direktor te zajedno s menadžmentom pretežni vlasnik do 2000. godine. Između 1993. i 1999. tvrtka je oduzeta dioničarima odlukom Vlade HDZ-a, a odlukom Ustavnog suda uništena vraćena vlasnicima 1999. godine. Do suđenja zbog rušenja samoupravnog sistema SFRJ 1985. godine, je predavao, kao vanjski predavač, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na poslovnoj školi osnovanoj zajedno s Harvard business school.

1991. je osnovao vojnu jedinicu Odred dragovoljaca Coninga koja je sudjelovala u ratnim operacijama u Varaždinu i pobjedi nad jedinicama varaždinskog tenkovskog korpusa čijom predajom je stvoren materijalni temelj formiranja Hrvatske vojske, jer su osvojena 84 tenka (Brigadir je Hrvatske vojske te odlikovan spomenicom Domovinskog rata i Redom kneza Domagoja s ogrlicom. Dana 8. siječnja 2010. u Mađarskoj je na autocesti za Budimpeštu kraj grada Siofaka uzrokovao prometnu nesreću u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. 29. lipnja 2012. godine, na sudu u Kapošvaru, Čačić je osuđen na 22 mjeseci zatvora uvjetno, uz rok kušnje od tri godine.

Također je osuđen na plaćanje sudskih troškova s 1,9 milijuna mađarskih forinti i zabranu upravljanja automobilom u Mađarskoj na iduće tri godine. 14. studenog 2012. sud u Mađarskoj je presudio kako Čačić ipak mora u zatvor. Istog je dana Čačić podnio ostavku na dužnost potpredsjednika Vlade RH, kao i na mjesto predsjednika Hrvatske narodne stranke. Od 17. lipnja 2013. do 20. lipnja 2014. odslužio je kaznu zatvora u kazneno-popravnom domu u Valturi.

Poduga politička povijest

Politička povijest mu je poduga te je na izborima 1990. godine kao nezavisni kandidat u Koaliciji Narodnog sporazuma imao najveći postotak glasova za oporbenog kandidata u Hrvatskoj, a iste je godine ukazom predsjednika Republike, imenovan u Ustavnu komisiju za izradu prijedloga novog Ustava Republike Hrvatske. Suosnivač je HNS-a i član Predsjedništva od 1990. te potpredsjednik od 1993. godine, dok je od 1994. – 2000. predsjednik stranke, kao i od 2008. do 2013. godine. Izabran je za zastupnika u Saboru RH izborima 1995. 1997., 2000., 2003., 2007., 2011., 2015. i 2020 godine.

Dužnost župana Varaždinske županije obnaša do sredine 2008. godine te se u listopadu iste godine vraća na dužnost zastupnika u Hrvatskom Saboru, istodobno obnašajući dužnost predsjednika Hrvatske narodne stranke. U siječnju 2014. godine vodstvo HNS-a je dosadašnjeg predsjednika stranke isključilo iz članstva. U mandatu njegove ostavke i izbacivanja iz stranke HNS je imao 14 zastupnika, dok je na izborima 2020. osvojio jednog zastupnika. Dio uglednih članova HNS-a nakon Čačićevog izbacivanja i sami demonstrativno napuštaju stranku, osobito u Čačićevoj domicilnoj Varaždinskoj županiji te se od ožujka 2014. godine aktivno radi na osnivanju nove stranke narodnjaka.

U prisutnosti Radimira Čačića – koji je u lipnju 2014. god. završio odsluženje zatvorske kazne – osnovana je 28. rujna 2014. god. u Zagrebu “Narodna stranka – Reformisti”. 2017. godine ponovno je izabran za župana Varaždinske županije i u njegovom mandatu od 2017. godine Varaždinska županija je najuspješnija hrvatska županija u povlačenju bespovratnih sredstava iz Europskih fondova za županijske projekte.