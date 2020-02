Jelušić o borbi HDZ-ovaca za desni dio birača: ‘Neka, sretan im put! SDP se ne treba baviti HDZ-om!’

Autor: I.Br.

Član predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić danas je gostovao u N1 Studiju uživo. Jelušić se u svojem gostovanju osvrnuo na buduće poteze izabranog predsjednika Zorana Milanovića, kao i situaciju u SDP-u.

“Pobjeda Zorana Milanovića znači puno i za SDP i za cijelu Hrvatsku. Za SDP je zaista od nemjerljive važnosti, a i za Hrvatsku. Pobjeda Zorana Milanovića je pokazala da je na izborima lijevo biračko tijelo bilo brojnije”, kazao je uvodno Jelušić.

Osvrnuo se i na Davora Bernadića kao mogućeg predsjednika Vlade ukoliko SDP pobijedi na parlamentarnim izborima.

“Uvijek je bilo i bit će u SDP-u više kandidata. I nikada ni jedan kandidat nije pobijedio sa 65 posto podrške. Onih 35 posto koji su bili za drugog kandidata, nema pravo odmah drugi dan početi rušiti izabranog predsjednika. Konačno su ti ljudi shvatili da oni koji su izgubili trebaju to prihvatiti i pružiti ruku suradnje“, istaknuo je Jelušić pa nadodao: “Mislim da Zoran Milanović je onog časa kad je rekao da se neće kandidirati za predsjednika SDP-a prestale sve njegove ambicije što se SDP-a tiče. Ja vjerujem da se on neće miješati u unutarstranačke odnose ni SDP-a ni drugih stranka. Gotovo sam siguran da se Zoran Milanović u to neće miješati.”

Jelušić je komentirao i je li se Zoran Milanović promijenio.

“Ljudi se mijenjaju s godinama. Čovjek s određenim protokom vremena i sam mijenja, a da toga nisi ni svjestan. Svaki čovjek pa i Zoran Milanović je mudriji i staloženiji s godinama. On će se ponašati kako predsjednik države zaista treba. Siguran sam da će pružiti ruku suradnje vladi, ali ne znači da će hvaliti ono što ne bude dobro”, kazao je Jelušić.

Upitan hoće li Milanović pripomoći SDP-u u rušenju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, odgovario je: “Niti predsjednik države ima bilo kakav instrumentarij da ruši bilo koga, pa ni gradonačelnika nekog grada. On izravnih ingerencija nema da nešto u tom smislu napravi, ali sigurno će imati stav o onome što ne valja”.

Osvrnuo se i na budućnost zagrebačkog gradonačelnika, Milana Bandića, kojem ne predviđa baš dobru budućnost. “Definitivno ja mislim da je sada zrelo vrijeme da na sljedećim izborima lokalnim Milan Badnić izgubi te izbore. Ja se nadam da se već sad stvorila kritična masa građana Grada Zagreba da se dogode promjene. Sada je zrela situacija, ali upravo zato se mnogi vide u tom sedlu. Vidimo kandidature Tomislava Tomaševića, Renata Peteka i drugih”, ističe Jelušić.

“Bez podrške SDP-a nekom kandidatu nema promjena u Gradu Zagrebu. Gradski SDP će sigurno imati dobro rješenje”, nadodao je.

Istaknuo je kako su najvažniji izbori u Hrvatskoj parlamentarni izbori. “Nama je ključno u SDP-u da ponudimo kvalitetne programe i da kažemo ljudima u Hrvatskoj što nije dobro i što nudimo da se to promijeni”, rekao je Jelušić.

Otklonio je bilo kakvu mogućnost za veliku koaliciju s HDZ-om, a na kraju je komentirao i unutarstranačke izbore u HDZ-u, koje mnogi nazivaju “bratoubilačkim”.

“Mi smo kao stranka drugačiji od HDZ-a. Mi kada smo na vlasti, pokušavamo odgovorno obnašat vlast, a kada smo u opoziciji, ne organiziramo niti šatore niti rive, nego budemo kvalitetna opozicija. Isto tako, kada smo mi imali problema u SDP-u, oni su se naslađivali, nema što nisu na sve načine navijali za naše probleme. Mi se ne želimo baviti HDZ-om. To su njihovi problemi, sami su ih stvorili i neka ih sami rješavaju. U HDZ-u se svi bore za desni dio biračkog tijela. Pa neka, sretan im put, neka to rade, mi imamo dovoljno prostora na centru i lijevom centru, ne trebamo se baviti desnim dijelom biračkog tijela i HDZ-om”, zaključio je Jelušić.