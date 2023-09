Jelena Veljača postigla cilj: Premijer najavio veće kazne za silovatelje, evo na koliko će sada u zatvor

Autor: Dnevno.hr

U povodu predstavljanja mjera za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa koje se bave tim pitanjem.

Premijer je istaknuo kako su promijenjeni kazneni zakon, zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, zakon o kaznenom postupku i obiteljski zakon te da su u središte stavljene žrtve.

Jelena Veljača na sjednici Vlade

“Imate zaista dragocjeno iskustvo, iskustvo nerijetko prateći sudbinu žrtava i to u svim mogućim situacijama u kojima se oni nalaze u kontekstu nasilja. To iskustvo omogućilo nam je da ispravimo određene procese i mehanizme na razini koordiniranog djelovanja različitih tijela države”, rekao je Andrej Plenković predstavnicima udruga među kojima je bila i poznata aktivistkinja i kolumnistica Jelena Veljača.





Izmjene Kaznenog zakona zbog zaštite žrtve

Rekao je da su uvijek odlučivali kako da kazneno zakonodavstvo bude bolje i zaštiti žrtvu.

“Mi smo stoga odlučili u dogovoru s udrugama mijenjati ponovno Kazneni zakon, Zakon o zaštiti i nasilju u obitelji, Zakon o kaznenom postupku i Obiteljski zakon”, rekao je premijer te objasnio da je osnažuju prava žrtava.

“Uvodi se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o mjeri opreza. Kod kršenja mjera opreza, sud će u roku od 24 sata o zamjeni mjera opreza istražnim zatvorom. Policija dobiva ovlasti uhititi nasilnika kada postoji sumnja da je mjera prekršena. Žrtve kaznenih dijela protiv spolnih sloboda, trebat će se ispitivati audiovizualnim putem. Iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, brišemo prekršaj spolno uznemiravanje i prebacujemo ga u sferu kaznene odgovornosti”, istaknuo je.

Dodao je da za kršenje zaštitnih mjera iz Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji moći izreći isključivo zatvorska kazna.









Kazna za silovanja

Poručio je da se mijenja kazna za silovanje.

“I to za temeljni oblik, 3 do 8 godina zatvora, umjesto 1 do 5 godine zatvora. Za kvalificirani oblik 5 do 12 godina zatvora umjesto aktualnih 3 do 10”, rekao je Plenković.

Dodao je da se ukida zastara kaznenog progona izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

“Nametljivim ponašanjem i spolnim uznemiravanjem, odsada će se smatrati i kaznena djela koja nisu dužno bila dugotrajna”, rekao je. Istaknuo je da će temeljna kazna za femicid iznositi 10 godina do dugotrajnog zatvora.