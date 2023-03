‘JE*EM TI, PA UHITIT ĆE PLENKOVIĆA U BRUXELLESU!’ Milanović obznanio optužbe: ‘Država je izgubila ogroman novac’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj prisezi 37. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom roku. Tom prilikom obratio se novinarima.

Za početak se dotaknuo svog odnosa s premijerom Andrejom Plenkovićem.

“Kad mi netko kaže da prekida suradnju s predsjednikom republike koji je izabran na demokratski način, to je kršenje ustava, mene čudi da je taj netko još uvijek predsjednik vlade. I to netko u saboru podržava. Nek’ se pogleda u zrcalo. Plenković krši Ustav.





Urotio se s nekoliko ljudi u HDZ-u, nisu tu svi. Ovo društvo oko njega je zastrašujuće.”, poručio je Milanović.

“Rekao je da prostora za suradnju nema nakon 24.2. prošle godine. Kakav je to datum u hrvatskoj povijesti?”, upitao je Milanović komentirajući istup Plenkovića na temu pisma koje je Ured predsjednika RH objavio jučer.

Na pitanje novinara je li mogao biti jedan od datuma koje spominje onaj kada je on onemogućio ministru obrane da govori, Milanović je odgovorio: “Ministar obrane je jedan mober i terorist. Kakvo je to pitanje? Opet se ne ponašate kao novinar.”

‘Milić, momčić koji sređuje poslove’

Onda se opet vratio na izjavu Plenkovića o datumu prestanka suradnje s Pantovčakom.

“24.2? Ti ćeš nas braco dijeliti kao naciju na takvim stvarima? Ja sam 2014. godine bio premijer, bio sam član Europskog vijeća kada je bio državni udar na Majdanu i kada je počeo taj užas u Ukrajini. Bio sam premijer i kada je potpisan sporazum u Minsku. Ja sam bio svjedok čitavog vremena, Plenković je bio običan parlamentarac. Poslali ga tamo da se slika”, dodao je Milanović pa ponovio da to nije razlog da se dijelimo na pitanju Ukrajine kao nacija.

A milosti nije imao ni za glasnogovornika Vlade, Marka Milića.









“Radi manjih stvari su ljudi bili u istrazi, u Remetincu, samo ih je iznenada smrt zaustavila u provođenju pravde. Što radi Milić na mjestu glasnogovornika vlade? Došao je nakon pričesti po očinskoj liniji. Hoće li me netko demantirati?

Predstojnik ureda predsjednika vlade je tip koji je došao iz Pariza, počinio je kazneno djelo, i nikom ništa. Da bi dobio stan u centru Zagrebu. Milić, momčić koji sređuje poslove u državnoj firmi nekom tipu koji nema uvjete. Yutel Bata. Momak je intervenirao pri zapošljavanju. Ima dokaza za to. To su prvi i bliski suradnici Plenkovića. To su kaznena djela, to je za zatvor”, oštro će predsjednik.

A onda se opet obrušio i “starog prijatelja”, Marija Banožića.









‘Jebem ti…’

“Isti je slučaj s Banožićem, imao je jasnu namjeru da se državu ošteti. I da se zaštiti najmoprimce. Epilog: država je izgubila ogroman novac. A ljudi idu u zatvor i za manje stvari. On sad kaže da ja bacam pismo, ja čekam da gojenac odgovori na pismo iz prosinca”, nastavlja Milanović.

“On meni govori da ja sredim stvari u svojoj obitelj. Tko je preko veze dobio nešto iz moje obitelj? A on je zaposlio šogora za šefa aerodroma u Dubrovniku. Ljudi vi se gušite u korupciji, ovo je gore od Sanadera. On je krao sam.

I takav Plenković misli ići u Brisel, pa uhitit će ga tamo. On se bavi stipendijama, a sve oko njega je puno korupcije. Jebem ti… “, poručio je.

Osvrnuo se i na stipendiju svog sina, oko koje se podigla prašina pa ponovio: “Da nije imao tako dobre ocjene bio bi pri dnu liste i opet bi dobio stipendiju”.

‘Oni krše pravila, ja ih se držim’

A govora je bilo i o uvjetima za biranje veleposlanika.

“50/50 je načelni dogovor. Plenković laže. Kakvih 50 posto? Postoji odluka vlade koju bi vi trebali znati. Mogao je napisati u toj novoj odluci, zašto je ta odluka i dalje na snazi. Mogao je promijeniti. Što piše tamo? Da će se provesti konzultacije. A ne da mi dođeš s listom koju si sastavio u središtu HDZ-a Lista nije konzultacija.

Ja ću osobno učinit sve da više nikad nitko iz te garniture sa Zrinjevca, da Hrvatska ne bude talac tih bezveznjaka. Ljudi su nekompetentni za državničke poslove. Oni su za diplomatsko ćaskanje. Iz tog kokošinjca nekompetencije… Tko je trenutno u vrhu hrvatske politike a da nije sa Zrinjevca i vezan uz HDZ? Neka sjedećih pet predsjednika i premijera bude netko iz Ministarstva poljoprivrede”, govori.

Dodaje i da nije istina da je on nekoga predložio.

“Oni krše pravila, ja ih se držim. Fifty-fifty je polazna točka, to ne znači da ću ja naći pola a on pola. Budući hrvatski predsjednik ne može biti diplomat koji je nakon 2005. ostao na Zrinjevcu. On je kontaminiran”, smatra predsjednik.