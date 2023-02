JEDVA ČEKAJU DA IH ZAUZME PUTIN! ‘S Rusijom bi nam bilo bolje nego sada’: Zaziva se intervencija

Moldavska stranka Sor, koja zastupa proruske stavove, u nedjelju je organizirala prosvjed ispred zgrade tamošnjeg parlamenta u glavnom gradu Kišinjevu. Na prosvjedu su se okupile tisuće ljudi, a većina njih je došla na prosvjed autobusom. Njihove je troškove pokrila stranka Sor.

“Mi smo predmet ruganja – Vlada nam se ruga”, uzvikivali su prosvjednici.

“Ima ljudi s četvero ili petero djece koji doslovno nemaju što jesti”, objasnila je jedna od prosvjednica, prenosi BBC.

Moldavska predsjednica Maia Sandu je rekla kako se više od 70% prihoda kućanstava u Moldaviji troši na račune za energiju. Ala govori kako pola vlastite mirovine troši na račune za energiju. Dodaje i kako su im prije izbora obećavali povećanje plaća i mirovina, ali da to dosad nisu ispunili. Nekoliko dana prije održavanja ovog prosvjednog skupa Sandu je upozorila da Rusija planira poslati vojno obučene sabotere u zemlju, prerušene u civile, kako bi srušili njezinu prozapadnu vladu.

Today, protests are taking place again in central Kishinev against the European gauleiters of Moldova. Citizens demand that the government resigns (and not just reshuffle as recently) and that something is done to lower the cost of basic utilities in Moldova, the second poorest… https://t.co/xr8uktbmpp pic.twitter.com/QldW8xjV1Q

— dana (@dana916) February 19, 2023