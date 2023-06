JEDNU ŽENU NUDIO PO SELU, A DRUGU… ‘Munjeni’ Ivica godinama skrivao mračne tajne, a sada se saznalo sve: ‘Potegao je oružje i ispalio metak’

Autor: D.V

Život piše čudne priče, a čini se da hrvatska sela tu izreku podižu na sasvim novu razinu. U malenoj Crnoj Dragi, seocu u sklopu općine Lasinje nedaleko od Karlovca, živi čovjek kojeg mještani zovu “munjeni Ivica”. O njemu sada vjerojatno ne biste čitali da 56-godišnjak čudljive naravi prošlog petka nije upucao mladića (21) i teško ga ozlijedio, a onda su na vidjelo isplivali doista uvrnuti detalji života ovog bivšeg branitelja.

Novinaru Jutarnjeg lista mještani su ispričali jezive tajne i otkrili da je susjed Ivica uvijek bio naoružan do zuba te da nitko s njim nije htio imati posla.

Nudio ženu po selu

“Nema dokaza da je on psihički bolesnik, ali je od djetinjstva malo čudan. Bio je i u ratu i sam Bog zna koliko je oružja zakopao. S njim neko vrijeme živi neka žena, nije iz sela, ne znamo točno odakle je, on ih često mijenja. S ovom se posvađao i zatvorio je u podrum. Tamo je bila oko sedam dana, tako se priča. Onda je jedan susjeda to primijetio, pa je pozvao policiju, a oni su javili hitnoj, tako da u ih oboje odvezli, hitna nju, policija njega”, ispričao je jedan susjed.





Nakon toga, “munjeni Ivica” je na internetu objavio da traži novu ženu kojoj će nakon smrti ostaviti sve što posjeduje, a za koji dan mu se u kuću uselila tetovirana djevojka iz okolice Ogulina. No, idila nije dugo trajala. Ivičina prva supruga je izašla iz bolnice i pokucala mu na vrata pa je 56-godišnjak pod istim krovom živio s čak dvije žene.

“Zaključio je da će mu to dovesti nevolje, pa je išao po selu i pitao treba li kome jedna. Kako je jedna obitelj u susjedstvu u dvorištu imala proslavu, ona im se priključila, ali se jako napila, pa se kupala u njihovoj bari. Ivicu je to razljutilo, pa ju je otjerao odakle je i došla”, otkrio je susjed.

‘Znate kako je to s Romima’

Protjeranu ženu njegov je čin poprilično naljutio pa mu je na vrata poslala svoju bijesnu braću koji su htjeli odštetu ili isplatu. Došli su u kombiju i pale su teške riječi.

“A znate kako je to s Romima!? Oni imaju vruću krv i drže do obiteljske časti. Izbila je svađa. On je potegao oružje i ispalio metak u njezina brata”, dovršio je susjed rekonstrukciju svih zločina za Jutarnji.

Ni rođeni rođaci nisu pronašli riječi hvale za “temperamentnog” Ivicu. Jedan je otkrio da ga je policija svakog dana posjećivala te da je tražio da ga psihijatrijski liječe, jer nije zdrava osoba. Tvrdi i da je punih 40 godina vozio auto bez dozvole te da je prije nekoliko godina istjerao roditelje iz kuće, a bratu koji je formalni vlasnik kuće ne da pristupiti dvorištu.

Ivica je iz svega izvukao kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva, a upucani mladić je u bolnici, no srećom izvan životne opasnosti.