Jednom izjavom Kolinda je ušutkala glasine o braku s Jakovom: Evo zašto se sve rjeđe pojavljuju zajedno

Autor: Iva Međugorac

Iako bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svojom pojavom još uvijek uspijeva privući veliku pažnju javnosti i medija gdje god da se pojavi. Svojom pojavom uoči ovog Božića bivša predsjednica privukla je pažnju i na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje se družila s brojnim poznatim Hrvatima. Mnogi su stoga primijetili njenu besprijekornu liniju, skupocjenu Louis Vuitton torbicu, ali i to da i uoči ovih blagdana na zagrebačkoj špici pozira bez supruga Jakova Kitarovića.

Štoviše, iz onoga što se može iščitati iz domaćih medija, bivša predsjednica u posljednje se vrijeme na raznim događanjima sve češće pojavljuje sama bez suprugove pratnje.

S bivšim prvim gospodinom Grabar-Kitarović posljednji je put snimljena sredinom rujna na Hanžekovićevom memorijalu, no i tada se u medijima zaključilo kako je ovaj dvojac nakon dugo vremena viđen skupa. Kolindi Grabar-Kitarović i suprugu Jakovu društvo je tada pravila ministrica sporta Nikolina Brnjac. Poznato je da je svojedobno bivša predsjednica otkrila kako su se ona i suprug Jakov upoznali na jednoj novogodišnjoj zabavi koja je za njih bila sudbonosna. Zabava se odvijala početkom devedesetih dok su oboje studirali, a studenska ljubav vrlo je brzo prerasla u brak u kojem su dobili dvoje djece.

Kitarović je godinama bio u sjeni

Jakov je Svo to vrijeme Jakov je bodrio svoju suprugu stavljajući svoju karijeru u drugi plan, dok se ona bavila politikom Jakov se kao što se pisalo brinuo za djecu i kućanstvo. U vrijeme kada je Grabar-Kitarović bila predsjednica Jakov Kitarović često je stajao uz nju na raznim događanjima, no bivša predsjednica njegova posljednja javna izbivanja opravdava tvrdnjom da on ipak ne voli medijsku pozornost, iako se takav dojam nije mogao steći u posljednjoj kampanji za predsjedničke izbore kada se na njenim skupovima uzvikivala zabavna krilatica Jakove izdrži. Jakov je po svemu sudeći izdržao, a onda se i on odlučio posvetiti sebi pa je stoga sam koncem studenog stigao u zagrebačko kazalište Vidra na premijeru predstave Mi tu samo spavamo autora Zdravka Odorčića. Gospodin Kitarović na premijeru je stigao bez supruge, ali je pažnju ipak privukao dok je nasmijano pozirao s glumicom iz predstave Nadijom Cvitanović.

I sredinom rujna Jakov Kitarović viđen je na Davis Cupu u Splitu gdje je s tribina pratio meč Duje Ajdukovića i Botica van de Zandschulpa, no ni tada mu društvu nije pravila supruga Kolinda Grabar-Kitarović. Dok je bivša predsjednica gostovala u Kataru na Svjetskom nogometnom prvenstvu njen suprug Jakov bio je u Zagrebu gdje je viđen na Game Changer konferenciji, a nešto prije toga sam je snimljen i na reviji Snježane Schillinger. Što se događa s Jakovom i zašto se sve rjeđe pojavljuje u društvu svoje supruge bivša predsjednica pokušala je objasniti još prošle godine u razgovoru za Gloriju.









“Nije se volio, a ni dandanas se ne voli eksponirati. I kad sam bila predsjednica, dužnost domaćina supružnika nekog dužnosnika shvaćao je vrlo ozbiljno. Mnogo se pripremao, informirao i sudjelovao u kreiranju programa. Ne zna se mnogo o tome zato što je samozatajan i ne želi da se o njemu govori. Mnogi su ga molili za intervjue, ali bio je principijelan i nikad nije pristao”, ispričala je bivša predsjednica demantirajući time glasine zlobnika o njihovom navodnom razvodu. Inače Jakov Kitarović danas radi kao savjetnik u AD Plastiku, a bivša predsjednica još se uvijek nije vratila u HDZ te je svojedobno demantirala mogućnost povratka u političku scenu mada mnogi priželjkuju njenu opetovanu kandidaturu na nadolazećim predsjedničkim izborima.

Gdje će Kolinda nastaviti karijeru?

Neki pak unutar HDZ-a tvrde kako bi upravo ona bila idealna nasljednica aktualnog premijera Andreja Plenkovića na čelu vladajuće stranke u slučaju da se on odluči svoju karijeru nakon parlamentarnih izbora nastaviti u Bruxellesu. Čini se kako Grabar-Kitarović za takve unutarstranačke igre ipak nije zainteresirana, jer je s gorčinom u ustima nakon posljednje predsjedničke kampanje napustila političku scenu i fokusirala se na sebe i svoju obitelj, ali i na vlastito zdravlje gradeći međunarodnu karijeru što je uvijek i bio jedan od njenih glavnih ciljeva. Spominjalo se bivšu predsjednicu i kao kandidatkinju za glavnu tajnicu NATO-a što još uvijek ne treba u potpunosti otpisati budući da je ona na hrvatsku političku scenu stigla upravo iz NATO-a te slovi kao jedna od rijetkih političarki s ovih prostora s nedvosmislenom američkom potporom.

Gdje god da bila Grabar-Kitarović dokazala je da se i nakon odlaska s političke scene zna i umije pobrinuti za sebe i svoju karijeru te da zna i umije biti viđena, što potvrđuje ogroman medijski interes za nju i njeno djelovanje. Osim toga, bivša predsjednica veliku pažnju još uvijek plijeni i na društvenim mrežama čiji značaj nikada nije niti umanjivala. Oni koji je dobro poznaju smatraju da bez obzira na njeno ograđivanje od politike, njen politički angažman ne treba u cijelosti otpisati, no kako ni ona sama još nije sigurna gdje bi se u politici skrasila tako za sada politika ostaje pod upitnikom.