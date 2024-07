Jednom dijelu Hrvatske usred toplinskog vala prijeti strašno nevrijeme: U srijedu bi moglo biti svega

Autor: N.K

Rekordno visoke temperature Jadranskog mora i aktualni toplinski val koji pogađa Hrvatsku i regiju izazivaju veliku zabrinutost.

Meteorolog Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda komentirao je za N1 ovu situaciju, objašnjavajući uzroke i moguće posljedice vremenskih ekstrema. Mikec je između ostalog potvrdio ono o čemu smo pisali prethodnih dana, a to je da bi zbog ekstremnih temperatura usred naleta hladnog zraka moglo doći do opakog nevremena na istoku zemlje.

Mikec je istaknuo da ga visoke temperature mora nisu iznenadile.

Vrućine ne prestaju

“S obzirom na vrućinu koja vlada više od deset dana, nije čudno kako se more ugrijalo. Pritom je bilo prilično toplo za vrijeme zimskih mjeseci te se more nije ohladilo kako je uobičajeno za vrijeme hladnijih mjeseci,” rekao je.

Što se tiče trenutnog toplinskog vala, Mikec je naglasio da će današnji dan biti najteži za unutrašnjost zemlje, dok bi od sutra temperature mogle biti niže za do tri stupnja. Nažalost, na Jadranu neće doći do poboljšanja te će crveno upozorenje za toplinski val ostati na snazi. Noći će i dalje biti tople i ponegdje vruće, kao što je to bilo sinoć u Komiži.









Opasnost od tuče

Mikec je također upozorio na opasnost od tuče, posebno sutra na istoku zemlje. U petak se očekuje pojava nestabilnijeg i vlažnijeg zraka koji bi mogao uzrokovati ozbiljne opasnosti u pogledu tuče i olujnog nevremena.

Zaključno, Mikec je dodao da bi kraj srpnja mogao donijeti olakšanje, no kako bi početkom kolovoza ponovno moglo doći do iznadprosječnih temperatura i novih toplinskih valova.