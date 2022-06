JEDNOG SPASILI, DRUGI UZEO STVAR U SVOJE RUKE! Gotova drama s prevrtanjem gumenjaka

Autor: Ivor Kruljac

Intenzivna potraga na moru za dvoje ljudi nakon što se između Cresa i Paga prevrnuo gumenjak, završeno je sa sretnim ishodom. Najprije su spasioci u petak oko 17:30 pronašli 59-godišnjeg njemačkog državljana i katamaran na napuhavanje oko 17:30 sati između otočića Oruda i Velog Lošinja.

Doteglili su ga do obale te im je 59-godišnjak rekao kako je drugi muškarac, također njemački državljanin, 23-godišnjak skočio u more za veslom, te ih je razdvojio vjetar. No, daljnja je potraga prekinuta u večernjim satima, nakon neuspjelog traganja za 23-godišnjakom.

No, u nevjerojatnom preokretu događaja, 23-godišnji Nijemac, obučen u ronilačko odijelo i prsluk za spašavanje, sam je došao u lošinjsku policiju oko 4 sata ujutro. K tome je donio i veslo zbog kojega je skočio u more.





Spasili i surfera

Pomorska policija ponovno je apelirala na turiste, ali i građane, da se ne upuštaju u rizične i potencijalno smrtonosne situacije te ističu kako nepovoljne vremenske prilike, posebice jaki vjetar mogu u brzo i drastično promijeniti uvjete na moru.

K tom su istaknuli još jedno spašavanje na moru gdje je također u pitanju bio 66-godišnji njemački državljanin koji je na dasci za surfanje krenuo na pučinu iz uvale Pogana na Cresu. Dojava kako je pao u more stigla je u 14 sati, a neozlijeđenog surfera su pronašli kako pluta na otvorenom moru oko 16:30 sati držeći se za svoju dasku. Srećom, prošao je bez ozljede.