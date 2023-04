JEDNA PO JEDNA PADALE SU MRTVE! Milijunski pomor pčela u Međimurju, pčelari u suzama: Zna se krivac!

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sa suzama u očima, pčelar Mladen Mikulan oprostio se od svojih pčela.

Jedna po jedna padale su mrtve u sve 24 košnice, koliko ih ima, a milijun pčela u Međimurju uginulo je zato što je u blizini poljoprivrednik prskao uljanu repicu insekticidom, u cvatu, a to je trebao napraviti prije cvatnje.

“Sad su agresivne. Upravo sam došao s hitne, dobio sam ubod”, rekao je pčelar Bogdan. “One znaju što se događa, i one će sve ostale uginuti”, smatra pčelar Mikulan.

‘Trebao bi odgovarati’

Poljoprivredna inspekcija pokrenut će upravni i prekršajni postupak, javlja Dnevnik.hr, no pčelari i dalje nisu zadovoljni.

“Mislim da bi on za to trebao odgovarati. Jer ako se to neće kazniti – toga će biti sve više i više”, kazao je Mikulan kroz suze.

Stručnjak: Vrlo neodgovorno, prskanje pesticidima je zabranjeno

Hrvatski stručnjak za pčele, doktor Marin Kovačić, kaže da su ovakve situacije učestalije posljednjih nekoliko godina. Ističe, vjerojatno se radi o trovanju pčela.

“Nije samo uljana repica pogubna. Pogubno je ako se tretman, koji se obavlja prije početka cvatnje, obavi kasnije. Tako dolazi naglo do stradavanja velikog broja kukaca koji su i sami osjetljivi na insekticide koji se koriste za tretman protiv sjajnika”, pojasnio je Kovačić.

“Propisano je i zakonski da bi se zaštita protiv sjajnika trebala obaviti prije cvatnje. Zabranjeno je prskanje insekticidima. Vrlo je neodgovorno kada se u pola bijela dana obavi tretman koji ubije oprašivače”, zaključio je Kovačić.