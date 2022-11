JEDNA OPCIJA MOŽE POSTATI NAJJAČA: Uskoro kreće uragan, izbori će doći prije nego mislimo! Sklapa se pakt protiv Plenkovića, mijenja se politička karta Hrvatske

Autor: E.P.

Godina se bliži k svome kraju, iza nas je još jedna turbulentna i neizvjesna era na svim razinama.

Tihi izlazak iz svjetske epidemije koja službeno ipak još traje, veliki rat na samom rubu Europe i na koncu sve jača kriza oko koje analitičari i dalje lome koplja tražeći uzroke, problemi koji su obilježili političku, analitičku i društvenu godinu.

Sve se to odvija u gotovo svim zemljama svijeta, a niti hrvatski građani nisu lišeni problema koji ih muče iz dana u dan.





Sklapa se pakt za promjenu

U političkoj areni upravo je kriza i nastavak suočavanja s bujajućom inflacijom šibica koja će zapaliti plamen izbornih previranja u narednoj godini koja će prema svemu sudeći biti predizborna i kako tvrde upućeni jedna od najneizvjesnijih, ali i najžešćih prema kampanjama koje smo dosad gledali.

“Iako su redovni parlamentarni i izbori za europski parlament na rasporedu za 2024. godinu, to će doći prije nego svi očekuju i nećemo se niti okrenuti, a izbori će biti pred vratima. Svjesni su toga u strankama i već iza nove godine krenut će žestoka paljba iz svih dozvoljenih političkih sredstava. Bojim se da bi moglo biti i niskih udaraca zbog nervoze koja se javlja oko inflacije i rata u Ukrajini. No, znam da se oporba namjerava okrupniti i da ozbiljni igrači namjeravaju sklopiti pakt za rušenje premijera Plenkovića i njegove koruptivne klike”, rekao nam je saborski zastupnik iz oporbe.

Politički analitičar Davor Gjenero za Dnevno.hr detaljno je analizirao trenutnu situaciju na političkoj sceni i najavio što nas čeka u predizbornoj godini.

“Godinu i pol dana prije izbora svaki udžbenik iz političkog marketinga uči vas da zanemarite izborne ankete prije izbora. Treba ih pratiti, ali nisu relevantni. Imamo izbornih procesa u kojima se neposredno pred izbore nove opcije odigraju relativno važnu ulogu. Pitanje je je li to Damir Vanđelić ili netko drugi. Neka nova politička opcija će se javiti. Drugo što znamo je da ta opcija neće biti na lijevom centru jer je kriza duboka. Jedini koji ima šanse s lijeve strane jest pod jednim uvjetom – Možemo. Taj uvjet je proces konsolidiranja u Zagrebu koji je počeo, ako se ubrza, ako se sredi obnova. Ako se temeljito srede stvari s otpadom i kulturom koju najavljuju.

Nekoliko je strana

Onda oni u proljeće 2024. imaj mogućnost biti najjači akter na lijevoj sceni. Danas procjenjivati hoće li to biti je iluzorno. Ono što vidimo da se hrvatska politička arena naginje prema desno, najveće je pitanje za HDZ do koje mjere može kontrolirati svoje tradicionalno biračko tijelo”, smatra analitičar Gjenero.

Ovaj prekaljeni politički kroničar podsjetio je na davno zaboravljenu ekspertizu koja se lako može povezati s trenutnim stanjem stvari.









“Razlika između desnog i lijevog biračkog tijela koja su tradicionalno bila izborno disciplinirana je u tome što lijevo političko tijelo stari i evidentno gube utjecaj na mlađe. To je nemoguće najaviti, vidjet ćemo koliko će trajati rat u Ukrajini, energetska slika Hrvatske, nismo u najgoroj situaciji i drugo je fenomen u kojem je akademik Županov pisao šezdesetih godina u Hrvatskoj. To je kad se uspostavi kriza stvara se svojevrsna koalicija između vlasti i najsiromašnijih slojeva. Najniži slojevi tad daju legitimitet u zamjenu za elementarnu socijalnu sigurnost. Ako i dođe do zaoštravanja ekonomske krize, ako vlada nastavi ovakvu politiku intervenciju pomoći ljudima oni mogu ojačati”, smatra Gjenero.

Ima li šanse SDP?

“SDP je apsolutno ništa. To je stranka bez ikakvih političkih ideja, više ne spadaju u demokratsku ljevicu. Oni su sljedba Milanovića i sve su mu manje potrebni jer on svoje biračko tijelo traži tamo gdje ga ima više – na desnici. On ih polako steže oko vrata, davi i gura prema dnu. S druge strane ova skupina koji pripadaju demokratskoj ljevici i imaju relevantne političke ideje u Socijaldemokratima za sada ne usipjevaju osigurati vidljivos”, objasnio je analitičar.









A što s liberalima?

“Liberali – oni nisu bez šansi, ali liberale zapravo dosta steže amsterdamsko prokletstvo. Sjećate se Amsterdamske koalicije i činilo se da bi ona mogla postati svojevrsno točka okupljanja. Takvih liberalnih utvrda ima diljem zemlje. Imate IDS u Istri, PGS na Krku, imate sve snažniji Fokus u dva dijela županije, imate Matiju Posavca koji se diskreditirao. Napravio je na žalost veliku grešku s netransparentnom financiranju. Ja ne vidim u mogućnosti Posavčevu karijeru na nacionalnoj razini, a tome tako nije trebalo biti. Potencijal Čačićev nije kao što bi trebao biti. Najveće prokletstvo je u tome liberalno-demokratski lider s najjačoj pozicijom gradonačelnik Splita Ivica Puljak ušao u sukob sa IDS-om manevrom istupanja iz Amsterdamske koalicije i tim podupiranjem gradonačelnika Pule.

To zapravo zatvara politički prostor za ozbiljno liberalno-demokratsko okupljanje u koje je uloženo dosta energije od nizozemske stranke “Narodna stranka za slobodu i demokraciju” i Zaklade Friedrich Naumann za slobodu. Čini se da je više pozitivne energije u povezivanju liberala dolazilo iz Europe, nego iz Hrvatske. Imate i HSLS u Bjelovaru koji je odličan”, smatra Gjenero i zaključuje da neće biti prijevremenih izbora.

“U Hrvatskoj su jednom bili prijevremeni izbori, nema toga, većinska koalicija je homogena, oporbi ne odgovaraju prijevremeni izbori”, zaključio je, a to su nam potvrdili i iz HDZ-a.

“Mislim da neće biti prijevremenih izbora jer se oporba boji. Što se nas tiče, mogu biti sutra”, rekao nam je izvor iz HDZ-a.