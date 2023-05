JEDNA OD NAJVEĆIH KATASTROFA U HRVATSKOJ! Prošlo je devet godina od potopa u Gunji: Pamtimo veliku patnju, izgubljene živote i zlatne četke

Hrvatska je 17. svibnja 2014. bila pogođena prirodnom katastrofom epskih razmjera.

Sudbina, slučajnost ili viša sila htjela je da na današnji dan iščekujemo vrhunac vodnog vala iz susjedne Slovenije koji će dodatno otežati situaciju u dijelu zemlje koji je pod poplavama.

A prije devet godina, silna voda koja se tog proljeća slijevala uslijed topljenja snijega u Alpama te dodatno pojačana obilnim kišama koje su natapale jugoistočnu Europu, izazvala je potop nakon što je te subote nešto iz 15 sati došlo do puknuća savskih nasipa u Račinovcima i Rajevom Selu… Gunja je postala simbol patnje, stradanja i moći prirode.





Apokalipsa

Fotografije i video snimke s terena bile su zastrašujuće, a Europa se uključila u pomoć stradalnicima i hrvatskim vlastima da osiguraju spašavanje.

Najveći šok je bio za one koji su se našli prvi na udaru u dva sela kojima su prve kuće od nasipa udaljene 100-tinjak metara. U Rajevom Selu tog je dana bilo posebno svečano, jer se slavila krizma, pa je selo bilo puno mještana i njihovih gostiju.

Prvi udar bio je najgori i, na žalost, odnio je i jedine direktne žrtve do tada najveće prirodne katastrofe koja je zadesila Hrvatsku od njezine neovisnosti.

Sava je u svom naletu uzela živote Franji Šoltesu i Ruži Sirotković, koji su živjeli ni 50 metara udaljeni jedno od drugoga u svojim obiteljskim kućama u prvoj ulici do nasipa u Rajevom Selu. Nesretnog Franju Sava je odnijela s ograde uz koju je stajao, dok je Ruža život izgubila u svome domu dok je sa sinom Petrom pokušavala spasiti nešto stvari kada su vidjeli što se dogodilo.

Osim Račinovaca i Rajevog Sela, voda iz Save poplavila je i dijelove Posavskih Podgajaca, Strošinaca i Đurića te Gunje, najvećeg mjesta u tom dijelu županjske Posavine popularno zvanog Cvelferija. Gunja je na kraju najviše i nastradala, jer se nalazi na najnižoj koti nadmorske visine tog kraja pa se sva voda koja se slila sa zapada od Rajevog Sela i s istoka od Račinovaca skupila u Gunji, gdje nije bilo kuće i gospodarskog objekta koji nije završio pod vodom. Neke su kuće, ovisno o položaju bile i potpuno potopljene, a na nekim dijelovima voda je bila duboka i preko 2 metra.









Nesretni stradalnici

Leševi uginulih životinja plutali su vodom, štakori i zmije plivali su bujicom, hitne službe su se čamcima raširilie po mjestima kako bi spašavali one mještane koji su odlučili prkositi prirodi i ne napuštati svoje domove, iako su Gunjanci za to ipak imali nešto vremena prije nego što je voda stigla do njihovog sela.

One najtvrdokornije na kraju su spasioci morali skidati s krovova i vrhova kuća gdje su se držali za dimnjake.

Evakuirano je više od 8000 ljudi…









Nakon toga pamtimo obnovu koju je vodila tadašnja ministrica Anka Mrak Taritaš. Iz obnove su se izrodile neke kontroverze, a najpoznatija je ona naziva “zlatne četke”, odnosno činjenica da su četke za wc bile plaćene po 200 kuna.

No, nakon svake kiše, dolazi sunce… Tako se možemo nadati da će i današnji vodni val u Varaždinskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji proći bez žrtava i da će na koncu sunce donijeti nove, bolje dane. I da nam se ne ponovi Gunja!