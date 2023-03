JEDNA KOLINDINA SLIKA SVE JE OTKRILA! Tajni plan bivše predsjednice: Plenković će to morati prihvatiti

Autor: Iva Međugorac

Kampanja za predsjedničke izbore je krenula.

Tim se riječima u HDZ-u komentira nedavno pojavljivanje bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju, gdje je sjedila pored premijera Andreja Plenkovića u prvom redu skupa održanog u zagrebačkom hotelu Westin.

Upitan znači li pojava bivše predsjednice na ovom skupu da su počeli razgovore oko mogućnosti da ona opet bude HDZ-ova predsjednička kandidatkinja premijer Plenković kazao je kako na tu temu nisu šaputali.





Plenković nije oduševljen Kolindinom mogućom kandidaturom

I doista, u djelu HDZ-a kažu da premijer nije pretjerano oduševljen time što mu se Grabar-Kitarović nameće kao potencijalna kandidatkinja.

”Oni se protokolarno sreću na raznim događanjima, ponekad doista sjede jedno pored drugoga, ali njih dvoje nisu u pretjerano bajnim odnosima. Grabar-Kitarović nije bila zadovoljna načinom na koji se vodstvo HDZ-a prema njoj odnosilo u posljednjoj kampanji, u stranku se još nije vratila, to je ionako poznato, od politike je suzdržana, i sa Plenkovićem na distanci. Njih dvoje rijetko komuniciraju, ali nije nemoguće da se dogodi njena kandidatura, no ne zato što Plenković to želi već zato što Plenković neće imati drugog izbora”, kaže naš dobro upućeni sugovornik iz vladajućih redova.

Prema njegovim riječima, HDZ je kadrovski opustošen i oslabljen pa shodno tome u svojim redovima niti nemaju nekoga tko bi bio u stanju ozbiljno konkurirati predsjedniku Milanoviću. ”Uz dužno poštovanje ministru branitelja Tomi Medvedu, glasine o tome da bi on mogao biti predsjednički kandidat su neozbiljne, niti njega zanima kandidatura za predsjednika, niti je on toj poziciji dorastao. Onaj tko o tome priča, i tko širi te priče nema veze s politikom i odnosima unutar stranke, Medved definitivno neće na taj način prokockati vlastitu političku karijeru”, otkriva naš sugovornik te dodaje da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković jedno vrijeme doista bio zagrijan za kandidaturu na predsjedničkim izborima, ali je i on trenutno sve dalje od toga.

Milanović je debatni buldožer

”Evidentno je da će Milanović ići po još jedan mandat, on je iznimno popularan, u sučeljavanjima je Milanović buldožer, Jandroković se ne planira tome izložiti, ako izgubi te izbore on se može pozdraviti s politikom, a njemu to nije u cilju, on se u zadnje vrijeme sve češće spominje kao Plenkovićev nasljednik na čelu Vlade i stranke, i njegove ambicije su uglavnom okrenute prema tome”, smatra naš sugovornik. S bivšom predsjednicom priča je ipak nešto drugačija te ona doista u zadnje vrijeme je u nekoj vrsti kampanje, koju će po svemu sudeći u nedostatku drugih kandidata na koncu morati prihvatiti i Plenković iako se po HDZ-u tvrdi da Grabar-Kitarović uživa simpatije desnog krila stranke, što je prilično nevjerojatno kada se sagledaju svi njeni medijski istupi koji su se posljednjih mjeseci intenzivirali, posebice otkako je postalo jasno da od pozicije u NATO-u nema ništa.

Mada nije postala glavna tajnica u NATO-u Grabar-Kitarović nedvojbeno uživa potporu američke administracije, što je uz manjak kadrova jedan od razloga radi kojih bi Plenković na koncu ipak mogao podržati njenu kandidaturu.

Grabar-Kitarović u ozbiljnoj kampanji

”Vidi se da Grabar-Kitarović radi na tome da bude prisutna u medijima, a to teško da može biti slučajno. Ovo je jedna vrsta kampanje, koju ne odrađuje sama. Čini se da iza toga stoje vrhunski stručnjaci, ova kampanja je daleko snažnija, konkretnija i ozbiljnija od one prošle. Pa pogledajte samo primjer njene fotografije u Pipi majici. To ne može biti slučajno, već se radi o ciljanom i osmišljenom fotografiranju, baš je ta slika i one koji su dvojili uvjerila da je Grabar-Kitarović sigurno u kampanji i to duboko amerikaniziranoj”, komentira naš sugovornik napominjući da je i na ovom posljednjem skupu na kojem je sjedila uz Plenkovića Grabar-Kitarović stigla na poziv Amerikanaca što definitivno nije nevažno.









”Vidljivo je da ona od kandidature ne bježi, ali je ona oprezna baš zato što čeka da se stranka oko toga očituje. Grabar-Kitarović nije naivna, ona bez stranačke potpore u kandidaturu neće ući jer vrlo dobro zna da se bez stranačke potpore i infrastrukture nema čemu nadati, iako ona trenutno ima odlične šanse. Uostalom, i prošle izbore je Milanović tijesno dobio, zahvaljujući Škori i njegovim manevrima za koje se i sam kasnije ispričavao”, podsjeća naš sugovornik.

Dok se u HDZ-u nećkaju, u SDP-u dvojbe nema, oni će opet podržati kandidaturu svojeg nekadašnjeg šefa Zorana Milanovića.

“Prvo on mora reći da se kandidira, a onda ćemo na tijelima stranke o tome razgovarati, ja ne vidim zašto ga ne bi podržali”, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin nadavno pa oko Milanovića zapravo ni nema neka dvojbe. Dvojbe su zato prisutne u Mostu, koji se nakon glasina o kandidaturi Marije Selak Raspudić okrenuo potencijalnoj kandidaturi njenog supruga Nine Raspudića koji u svojim medijskim istupima nije odbacio tu mogućnost, dok se najave o mogućoj kandidaturi Ivana Šimonovića stalnog predstavnika Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, čijoj je kandidaturi navodno osobno sklon premijer Plenković u vladajućim redovima opisuju kao probni balon, i poprilično nerealan scenarij, jer navodno Šimonovića domaća politika niti ne zanima, već je sklon tome da svoju karijeru razvija na međunarodnoj razini.