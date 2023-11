Jedna kardinalna greška: Prometni stručnjak oštro o Banožićevoj nesreći

Autor: Dnevno.hr

Željko Marušić s Fakulteta prometnih znanosti komentirao je nesreću u kojoj je u sudaru s automobilom koji je vozio ministar obrane Mario Banožić poginuo 40-godišnjak iz Privlake.

Podsjećamo, Banožić je u 6:15 ujutro, dok je išao u lov, autom pretjecao kamion i frontalno se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera.





“Ministar Banožić je pretječući, ne obilazeći kombi, ušao u škare te se na suprotnom traku automobilom sudario s nadolazećim kombijem”, rekao je prometni stručnjak.

Kobna silina udarca

“O silini udara i magnitudi kršenja prometnih propisa svjedoči činjenica da je 40-godišnji vozač kombija poginuo, a vozač automobila teško je ozlijeđen.

Ministar Banožić je teško, bahato kršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama jer u uvjetima otežane vidljivosti brzinu nije prilagodio uvjetima (članak 51. stavak 1 ‘Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste… te vidljivosti i preglednosti … tako da vozilo može sigurno zaustaviti pred svakom zaprekom, koju u konkretnim okolnostima može predvidjeti…’) te posebice jer se u uvjetima otežane vidljivosti zbog magle upustio u pretjecanje kombija (članak 66. stavak 2 ‘Vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti… ugrožava druge sudionike u prometu’)”, oštro tvrdi Marušić te dodaje: “Ako je itko bio educiran o važnosti poštivanja prometnih propisa, to je ministar Banožić.”

“Vozač je to neodgovorno radio jer je dobro znao kako na toj dionici, u tom trenutku nema nikakvog rizika da bi bio kažnjen za teška kršenja prometnih propisa! Zbog toga je ova nesreća poučna i pokazuje koliko je pogrešna prometna strategija koja se temelji na podjednakoj prosječnoj krivnji za prometne nesreće (postotno 33-33-33) i kako treba dodatno ulagati u edukaciju vozača. Ako je itko bio educiran o važnosti poštivanja prometnih propisa to je ministar Banožić”, piše Marušić.

“I kad na cesti nema policije, to ne vrijedi ništa. A ako dodatno ‘needucirani’ vozač iz Hrvatske pređe u Sloveniju, odmah postaje ‘educirano’ i skida nogu s gasa. Također, kazne za počinjene prekršaje iznose samo 130 eura, odnosno 65 za plaćanje u roku tri dana.

Tragične posljedice za vozača kombija ukazuju da možda nije bio vezan, a istraga će pokazati je li pritom bilo drugih kršenja prometnih propisa – konzumacija alkohola i drugih zabranjenih sredstva, korištenje mobitela”, rekao je.

Koje su pouke ove nesreće?

“Bitno povećati izvjesnost kažnjavanja! Za to je najvažnije ceste, posebice opasna mjesta, premrežiti radarskim kamerama, uvesti mehanizam objektivne odgovornosti (kaznu prvenstveno plaća vlasnik vozila) te provesti katarzu pravosudnog sustava, u cilju bitnog povećanja njegove pravednosti i učinkovitosti. Kazne za neprilagodbu brzine uvjetima (članak 51. stavak 1) i nepropisno pretjecanje (članak 66. stavak 2) povećati sa 130 eura na 200 do 2000 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole od 3 do 12 mjeseci, ako se pritom izazove prometna nesreća. Javni dužnosnici svojim ponašanjem u vožnji i odnosom prema drugim sudionicima u prometu trebaju biti pozitivan primjer drugima”, smatra marušić.









Ministar teško ozlijeđen

Podsjećamo, Banožić se nalazi u bolnici u Osijeku i pretrpio je teške ozljede glave i rebara.

Imao je ozljede po cijelom tijelu pa je u Hitnu dovezen imobiliziran na dugoj dasci sa Schanzovim ovratnikom.

Žalio se da ga boli čeljust, ali i kralježnica. Ozljede su bile vidljive i na bradi pa je zbog dosta lošeg stanja naloženo da mu se napravi CT glave, vratne kralježnice, abdomena i zdjelice. Utvrđeno je kako ministar ima i prijelom prsne kosti te se sumnja da su slomljena dva rebra