JEDINI NAČIN NAČIN DA SE OKONČA RAT U UKRAJINI! Milanović upozorio narod na strašne posljedice: Ako ne budeš brinuo o sebi, neće ti ni Bog pomoći

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u srijedu je poslijepodne održao predavanje studentima Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Govorio je o ekonomiji, ukrajinskim vojnicima u Hrvatskoj te o završetku rata u Ukrajini.

Na pitanje jednog studenta, kako će prema njegovom mišljenju završiti rat, Milanović je kazao kako do prestanka agresije može dovesti promjena vlasti u Moskvi.





‘Ono što govore nažalost neće pomoći Ukrajini’

‘”Vama je jasno da se o tome govori puno, i da i ljudi koji rade posao kao što radim ja, drugi predsjednici i premijeri govore o tome. U nastupima nekih da se naslutiti što misle, a u nastupima nekih bogami i ne. Ono što govore nažalost neće pomoći Ukrajini”, započeo je Milanović.

Potom je nastavio:

“Rusija rat ne smije izgubiti, ona si to ne smije priuštiti, ima ogromnu energiju i resurse da dobije rat protiv skoro svakoga i tu su kao nuklearna sila. Jedini način koji ja vidim da bi mogao dovesti do prestanka ove agresije na Ukrajinu je da se promijeni vlast u Rusiji.

A kroz povijest imamo neko iskustvo kako to izgleda kad se u Moskvi promijeni vlast, sve od uvjeta globalne krize do toga da se pola svijeta oporavlja od toga sljedećih 50 godina. To vjerojatno ne bi bili nekakvi razdragani momci i djevojke na šarenim biciklima s košaricama naprijed koji su za bratstvo i jednakost”, rekao je Milanović.

‘On je puno radio za Hrvatsku 90-ih kada nije nitko’

Govoreći o Vladimiru Putinu, Milanović je kazao da ga nije upoznao te da ga je dva puta izbjegao.

Međutim, spomenuo je i ruskog šahovskog prvaka Garija Kasparova o kojem je rekao kako mu je 2014.dao hrvatsko državljanstvo jer je “puno radio za Hrvatsku 90-ih kada nije nitko”.









“Kako će završiti rat? Dakle Rusija rat mora dobiti, iz vlastite vizure oni ga moraju dobiti. Jedini način da ga ne dobiju je da se promijeni vlast, a to se neće dogoditi bez dogovora SAD-a, Velike Britanije i Rusije. Bez njih nema dogovora”, rekao je predsjednik.

‘Ne znam što bi Ukrajince netko ovdje mogao naučiti’

Osim toga, Milanović je govorio i o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Ne znam što bi Ukrajince netko ovdje mogao naučiti, jer generacija koja bi ih nešto mogla naučiti je odavno u mirovini. Ukrajinci trenutno znaju više nego Rusi, a znaju više i od Amerikanaca o stvarima koje su bitne. Sve ostalo je novac”, kaže Milanović.









Na kraju je predsjednik zaključio da se Hrvatska mora brinuti sama o sebi.

“Ako ne budeš brinuo o sebi, neće ti ni Bog pomoći. Današnje vrijeme to pokazuje na zastrašujući način”, rekao je.