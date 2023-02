JEDINI HDZ-ovac KOJI NAS NIJE RADIO BLESAVIM! Čak je i Plenkoviću jasno: ‘Bolje mu je imati ga za saveznika negoli za neprijatelja’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

AP je vjerojatno Andrej Plenković, među prvima u HDZ-u izustio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, otkrivajući ono što je svima već u startu bilo jasno. Iza inicijala koje u svojim prepiskama spominju bivša državna tajnica Josipa Rimac i nekadašnja ministrica Gabrijela Žalac zaista se krije premijer Plenković, kojega je ova afera ozbiljno uznemirila, baš kao što su HDZ-ovce uznemirila saznanja o aferi u Hrvatskim šumama, s čijim se donedavnim šefom Krunoslavom Jakupčićem dopisivao Vladin glasnogovornik Marko Milić, ali i cijeli niz ministara i članova Vlade, pa u konačnici i sam Jandroković s kojim je Jakupčić često kontaktirao, što ne iznenađuje one koji Jandrokovića poznaju kao jednoga od ključnih stranačkih kadrovika, koji je za razliku od svojih kolega ljubazan i odmjeren pa mu se to kadroviranje ne zamjera previše.

Imenovanje AP-a

Zamjerili su zato premijerovi suradnici Jandrokoviću način na koji se osvrnuo na posljednju aferu AP jer se svojim istupima ipak djelomično distancirao od premijera, međutim, oni koji su Jandrokoviću skloni svjedoče kako su njih dvojica još u korektnim odnosima te da je i Plenković uvidio kako mu je bolje Jandrokovića imati za saveznika negoli za neprijatelja jer on spada u skupinu nedodirljivih članova stranke koji su preživjeli sve predsjednike HDZ-a, od Ive Sanadera do Jadranke Kosor i Tomislava Karamarka.

Progovarajući o aferi AP, Jandroković je vrlo jasno dao do znanja da je najvažnije da institucije nisu pod pritiskom, no nije nedvosmisleno kao ostali HDZ-ovci tvrdio da Plenković s ovim prepiskama nema ništa i da nije imao saznanja o aktivnostima Josipe Rimac i Žalac, s kojom Jandroković nikada nije bio baš u dobrim odnosima, štoviše, on je među prvima dao naslutiti da Žalac odlazi iz Vlade, odbacujući teze o tome da joj afere netko podmeće.





“Bilo bi vrlo neoprezno i neprimjereno s moje strane kada bih prejudicirao da je netko kriv. Nije zadatak saborskih zastupnika, niti predsjednika Hrvatskog sabora, da procjenjuje nečiju krivnju. Mi smo zakonodavno tijelo i meni je vrlo teško slušati kolege koji tuže, presuđuju i zazivaju zatvore“, poručio je Jandroković govoreći o prepisci između Rimac i Žalac, no napomenuo je i kako o tom slučaju nema sve informacije, kao i da se time bave istražitelji.

“Oni mogu reći je li netko nešto zgriješio ili nije, je li netko kriv ili nije”, rekao je nadalje predsjednik Sabora, ne stajući čvrsto uz premijera Plenkovića, što se u dijelu HDZ-a tumači kao Jandrokovićev nastavak kampanje u kojoj sudjeluje već neko vrijeme. No, za koju se kampanju Jandroković priprema, u vladajućim redovima nisu posve sigurni, dok jedni tvrde kako bi on mogao biti HDZ-ov kandidat za predsjedničke izbore, drugi govore kako se on nema namjeru upustiti u borbu sa Zoranom Milanovićem jer je svjestan da tu nitko nema prevelikih šansi i jer vrlo dobro zna da bi eventualni poraz na tim izborima označio kraj njegove političke karijere.

Puca na veliko

Umjesto toga, Jandroković je nešto skloniji tomu da preuzme poziciju predsjednika stranke i Vlade, što je navodno jedna od najvećih ambicija i za što već postoji razrađena shema. Parlamentarni izbori trebali bi se održati u ožujku iduće godine, a nedugo nakon njih održavaju se i europski izbori nakon kojih će u Bruxellesu početi preraspodjela funkcija. Kada za to dođe vrijeme, Plenković bi mogao napustiti hrvatsku politiku i zaputiti se na neku od prestižnih europskih funkcija, dok bi ključeve stranke i Vlade ostavio Jandrokoviću u kojem i velik dio HDZ-ovaca vidi najozbiljnijeg kandidata za Plenkovićeva nasljednika jer je riječ o ozbiljnom i zrelom, diplomatičnom političaru koji bi mogao nastaviti Plenkovićevim stopama gradeći europsku budućnost Hrvatske, ali i budućnost HDZ-a kao stranke desnog centra.

Jandrokovićeva velika prednost je u tome što je on podjednako dobar s desnim stranačkim krilom kao i sa stranačkim centristima te HDZ-ovom čuvenom tehnomenadžerskom strujom, a osim toga, u izvrsnim je odnosima sa stranačkim kapitalcima i doajenima, od Božidara Kalmete do Vladimira Šeksa i ostalih koji u stranačkom životu još imaju neke od najznačajnijih uloga. Sve su karte za Jandrokovića, dakle, već sada posložene, no prije toga Plenković će HDZ izvesti na parlamentarne izbore nakon kojih će biti jasno koliko je uopće realno da HDZ ponovno sastavlja Vladu. Nije Jandroković netko tko će sa svojim ambicijama istrčavati u javni prostor, on svoju karijeru i strategiju gradi strateški i postupno, kažu to oni koji ga dobro znaju pa napominju kako je on u korektnim odnosima i s Ivanom Anušićem, kojemu premijer Plenković nije sklon i s kojim neprestano ulazi u konflikte. Dok je s Anušićem u korektnim odnosima, s osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem predsjednik Sabora je u tako dobrim odnosima da se mladi gradonačelnik također smatra njegovim kadrom.

Sanaderov kadar

No, Jandroković svoje kadrove ima i u Hrvatskoj pošti, na HRT-u, u Plinacru, kao i brojnim drugim državnim tvrtkama i javnim poduzećima, što se smatra još jednom od njegovih prednosti u slučaju da ga Plenković doista predloži za svojeg nasljednika. Nije tajna da je Jandroković na nacionalnoj političkoj sceni stasao u eri bivšeg premijera Sanadera, a zanimljivo je kako dio HDZ-ovaca u tome vidi njegovu prednost, kažu da je, bez obzira na sve grijehe koje je iza sebe ostavio, Sanader imao nos za kadrove, što je evidentno i iz toga što najveći dio njegovih suradnika i danas stoji uz Plenkovića s titulom nedodirljivih. Bilo kako bilo, nekadašnji Sanaderov mladi lav i kroz svoju je karijeru ponešto naučio pa se za Jandrokovića danas može reći da je stasao u političara koji vrlo dobro zna što govori i što kada treba reći, Jandroković je, osim toga, svladao vrlo važnu komponentu nužnu za opstanak u hrvatskoj politici shvativši koja pitanja i na koji način treba izbjeći, a uza sve to, on je tolerantan. Upravo tu njegovu osobinu u HDZ-u ističu kao ključnu komponentu koja ga je održala na površini svih ovih godina i zbog koje o Jandrokoviću s dozom poštovanja progovaraju i oporbeni saborski zastupnici s kojima kao predsjednik Sabora prilično uspješno pronalazi balans.

Jandrokovićevi bliski suradnici posvjedočit će kako je on posljednjih godina intenzivno radio na sebi, a posebice od posljednjih parlamentarnih izbora nakon kojih je preuzeo svoju aktualnu poziciju predsjednika Sabora. Od tada se Jandroković, kao što se zna, aktivirao na društvenim mrežama, ali je i razradio i uvježbao svoje javne nastupe pa je pomak i njegovo političko sazrijevanje nemoguće ne primijetiti, a oni koji ga poznaju svjedoče kako mu je pozicija nekadašnjega glavnog tajnika HDZ-a, osim vlastite mreže koju je stvorio unutar stranke, donijela i organizacijske sposobnosti koje također u posljednje vrijeme izlaze na vidjelo.









Korak po korak

Evidentno je, dakle, da je Jandroković spreman za daljnje političke korake, ali kao što je uvijek dosad bio strateg, on će i sada šutjeti i čekati dok mu se ne ukaže prava prilika, tek nakon toga će početi s još ozbiljnijim djelovanjem, neovisno o tome hoće li stranačke boje braniti kao predsjednički kandidat ili kao nasljednik Andreja Plenkovića, u čijem mandatu i jest oživio transformirajući se u drugog čovjeka stranke, premda njegove trenutne unutarstranačke funkcije ničim to ne daju naslutiti. Jandroković je očito naučio kako u pravo vrijeme biti na pravome mjestu, tom je strategijom i odmjerenim djelovanjem izgradio imidž diplomatičnog političara, što će on dugoročno bez sumnje znati okrenuti u svoju korist, kao što je to činio posljednja dva desetljeća, koliko opstaje u političkim vodama.

Kako će Jandrokovićeve ambicije prihvatiti HDZ-ova desnica s kojom se Plenković i nedavno opet pokušao obračunati micanjem ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a, teško je reći, no dio HDZ-ovaca tvrdi da bi Jandrokovića i oni mogli prihvatiti bolje nego što su prihvatili Plenkovića. Iako je Jandroković u korektnim odnosima i s većinom Plenkovićevih ministara, uz poseban naglasak na Branka Bačića, kada i ako dođe u poziciju da bude predsjednik Vlade, teško da će u njegovu timu opstati aktualni ministar financija Primorac, s kojim je prije nekoliko tjedana ušao u svojevrsni konflikt zbog toga što se usprotivio njegovu prijedlogu o oporezivanju ekstraprofita, pri čemu ga je podržao novi ministar graditeljstva Bačić.