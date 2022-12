‘JEDE GOV*A ZA SVAKU SITNICU, HISTERIZIRA’! Babetina iz pakla maltretira mladi par, odlučili su joj se osvetiti: ‘Mi smo prebijesni’

Autor: Dnevno.hr

Djevojka iz Srbije koja s momkom živi kao podstanarka kod jedne starije ženske osobe objavila je na društvenoj mreži Reddit svoje neugodno iskustvo sa stanodavkom.

Kako je napisala, nemaju prava angažirati svoje majstore, a svaku kupovinu nove bijele tehnike ili popravak iste, žena im malo “zagorča”. Osim toga, ulazi im u stan dok nisu kod kuće i nepotrebno oko svega “histerizira”.

‘Baba je takva da nema nikog živog osim psa’

“Pozz svima, potrudit ću se da budem kratka. Od veljače živim u potkrovlju stare kuće. Stan je prestarinski, amaterski sklepan ali održavan u smislu da tehnika i tehnologija rade. Od samog starta za vratom imam dosadnu babu stanodavku, koja inače živi vrlo blizu i često osjeti potrebu da me bez veze cima, podsjeća da vodim računa o njezinom stanu i stvarima, a nerijetko i svrati.

Baba je takva da nema nikog živog osim psa, a živi u stanu koji je naslijedila od neke tetke, us***o je. Problem je što jede g**na za svaku sitnicu (tipa imam par dlaka od kose na podu i upire prstom da ih pokupim) i što mi nameće i pretjeran kontakt s njom, iako je po meni sasvim dovoljno da se čujemo maksimum 2-3 puta mjesečno za stanarinu i račune. Ovako me zivka barem 2-3 puta tjedno, nekad i više.

Ispod mene ima već dvije studentice koje su tu godinama, tako da žena živi odlično od penzije i naših stanarina. Cijena stanarine je niska i to je jedina stvar koja mi odgovara. Stan održavam, pazim i vodim računa o njemu kao da je moj, ali j**i ga, došlo je ipak do nezgode. Odmah da napomenem, žena je izrazito osjetljiva na stvari i to potkrovlje, kao da je pupčanom vrpcom vezana. Oblijeće oko nas kao helihopter, studentice drži pod kontrolom a ja od početka pokušavam staviti neku granicu u tom odnosu. E sad, desilo se da mi je tuš ispao u kadu i skinuo tu emajl farbu. Riječ je o rupici dimenzije otiska malog prsta. Znači doslovno jedva centimetar.

‘Pozvala me je na telefon i hiperventilirala mi’

Znajući dobro koliko bi žena digla frku zbog toga, htjela sam sama to srediti. Donedavno smo (uselio se momak nedavno) inače imali majstore u stanu zbog njezine inicijative (nismo mi ništa učinili, prethodni majstor je s***ao bojler i veš mašinu), duga priča, ali poanta je da se žena ne može nositi s takvim ‘stresom’, nije mogla jesti i spavati, doživljavala je napade plača što joj nova mašina ne stiže kad je trebalo i mene je svaki božji dan zvala i opterećivala s tim. Maltene sam joj poslužila kao psiholog. Nisam htjela opet prolaziti kroz to u tako kratkom periodu te joj ovo nisam ni prijavila.

Hitan odlazak u rodni grad mi je stopirao plan da sredim tu ogrebotinu. Kad smo momak i ja otputovali, taj dan je nestala struja i ona je ušla u stan bez naše dozvole i prisustva, vidjela kadu i odlijepila. Pozvala me je na telefon i hiperventilirala mi zbog toga na što sam se razbjesnila kad sam shvatila da je tek tako ušla a znala je da nismo tu. Napala sam je da nema pravo to raditi, na što je ona rekla da je to njen stan i da ako mi se tako nešto ne sviđa da onda pokupim stvari i da se iselim. Mene je to potreslo jer osjećam da nam je privatnost narušena i da to uopće nije u redu.

‘Mi smo prebijesni i osjećamo se kao budale’

Danas je dovela majstora da sanira štetu i uvalila nam plaćanje iako je dobila pare za depozit još u veljači. Moj momak je želio nazvati partnera njegove majke koji u Njemačkoj radi kupaonice pa da popravi kadu za džabe i ona je tu ponudu odbacila i rekla da mi ne možemo zvati majstore koje mi hoćemo i pobjegla kako bi mi platili, samo je moj momak bio tu i nije se htio s njom svađati.









Mi smo prebijesni i osjećamo se kao budale. Moram napomenuti da nećemo biti u prilici mijenjati stan u naredna 2-3 mjeseca. Zanima me kako biste vi postupili? Jesam li u pravu što mislim da nikako nije smjela tek tako ući u stan koji joj plaćamo? Imamo li mi ikakva prava kao podstanari ili smo stvarno osuđeni da trpimo ovakve budalaštine? Kako se sada postaviti?”, upitala je ona na kraju objave.

U komentarima koji su uslijedili korisnici ove društvene mreže iznijeli su svoja mišljenja i davali prijedloge kako da riješi situaciju, a komentar s najvše lajkova napisao je jedan Filip:

“Stavite joj laksativ u čaj”.