Jedan grad želi Mesiću uzeti titulu počasnog građanina: ‘Kad se promiješaju stvari’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Bivši predsjednik Jugoslavije i Hrvatske, Stjepan Mesić, prisjetio se dolaska Konvoja Libertas u Dubrovnik prije 32 godine osvrnuvši se na traženje Mostovaca da mu se oduzme status počasnog građanina Dubrovačko-neretvanske županije.

U srpnju ove godine županijski vijećnici MOST-a uputili su taj zahtjev Županijskoj skupštini u srpnju ove godine zbog navodnog Mesićeva svjedočenja protiv države Hrvatske u Arbitražnom postupku koji je Razvoj golf izgubio.





‘Bio je na strani investitora’

Mesić je status počasnog građanina Županije dobio 2008. zbog humanitarnog rada i konvoja Libertas koji je doveo u Dubrovnik i probio blokadu za vrijeme Domovinskog rata, te je 2010. godine Mesić je proglašen počasnim građaninom Grada Dubrovnika, piše Dubrovački vjesnik.

Cijeli slučaj je komentirao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji je izrazio nezadovoljstvo zbog Mesićeva svjedočenja.

“Do danas nisam puno o tome govorio, ali ono što sada mogu reći jest kako za razliku od mene i gđe Marine Oreb koji smo predstavljali i branili boje Grada i Županije, kao i drugih svjedoka u ovom procesu, na drugoj strani kao svjedok investitora bio je bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić. Stoga mi je još i draža ova pobjeda budući mi je tada, a i danas potpuno neshvatljivo da čovjek koji je bio predsjednik države može doći na arbitražni sud u svojstvu svjedoka tužitelja”, napisao je tada Franković.

‘Dubrovnik mora imati golf igralište’

Mesić pak kaže da mu smeta što se u skupštini Grada Dubrovnika raspravlja o tome da se njemu oduzme počasno građanstvo u Dubrovniku.

“Ja se njima na tome mogu zahvaliti jer od toga nemam nikakve koristi, niti me to zanima. Znate zbog čega?! Zbog toga što sam rekao ono što i danas mislim: ako postoji grad na Jadranu, ako postoji grad u Hrvatskoj koji mora imati golf igralište, onda je to Dubrovnik. Jer, sezona i posezona prođu i u Dubrovniku više nemate nikoga, a možete imati one koji će dolaziti svojim avionima. Upoznao sam golfere, golferi su bogati ljudi, te priče o tome da se nitko neće bogatiti na račun Dubrovčana, to su priče za malu djecu. Oni bogati dolaze i upravo Dubrovčani moraju napraviti takav ambijent koji će njima omogućiti da troše novce u Dubrovniku. Jer, ako netko dođe igrati golf 15 kilometara dalje od Dubrovnika, on će navečer doći u Dubrovnik, navečer će trošiti u Dubrovniku. I zato sam smatrao da bi bilo dobro da se podrži takva ideja, ali to su odmah pretvorili da sam protiv Hrvatske, da to nije samo jednom, da sam ja i prije radio protiv Hrvatske. Dakle, javljaju se ljudi koji, prije svega, ne znaju ništa. Dakle, uopće ne razmišljaju o tome… Sad Dubrovnik dugo neće dobiti golf igralište. Jednog dana će doći novi ljudi u Dubrovnik, ljudi koji šire gledaju i koji će shvatiti da treba napraviti ambijent koji će privlačiti bogate da troše u Dubrovniku”, poručio je Mesić osvrnuvši se na one koji mu žele uzeti titulu počasnog građanina.









“Ja ću odmah podnijeti ostavku ako to njih veseli, ali neka pitaju one koji su bili u Dubrovniku kad sam dovezao pomoć, kad je 100 brodova došlo, kad im je sunce granulo i kad sam uspio probiti blokadu… Onda se ti mudraci nisu javljali. To su stvari o kojima treba nešto znati, nisam ja govorio protiv Hrvatske, nego sam govorio za Hrvatsku, za Dubrovnik, ali znate, kad se zamiješaju stvari, a u Dubrovniku su se zamiješale, kad se promiješaju stvari, go*na isplivaju – neka vode o tome računa”, oštro je komentirao cijelu situaciju Mesić.