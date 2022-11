JEDAN DETALJ INTRIGIRA CIJELI SVIJET! Misteriozna smrt ruskog milijardera: Koban let iznad Švicarske šokirao sve

Smrti ruskih oligarha opasno su se zahuktale posljednjih mjeseci, pa se broj njihovih smrti u ne do kraja razjašnjenim okolnostima popeo na dvoznamenkasti broj. Koincidencija ili ne, većina ih je skončala nakon što su se suprotstavili lideru Kremlja.

Ova situacija nekako neodoljivo podsjeća na način na koji se KGB obračunavao s političkim protivnicima i bivšim suradnicima još za vrijeme Sovjetskog saveza.

Međutim, najnovija u nizu smrti ruskih oligarha odlazak je ruskog milijardera Vičeslava Tarana (53), koji je poginuo u helikopterskoj nesreći u Švicarskoj pod misterioznim okolnostima, piše britanski The Sun.

Naime, nesreća se dogodila na jugoistoku Francuske u blizini sela Elze, nakon što je helikopter Eurocopter EC130 (H130) poleteo iz Lozane.

Russian billionaire, 53, is killed in helicopter crash near Monaco in latest crypto mystery death pic.twitter.com/bhpLbD9ulN

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) November 29, 2022