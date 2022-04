‘JEDAN ĆE OTIĆI PO TATIN KALAŠNJIKOV!’ Opet vrije zbog ustaštva i Jasenovca: Glavni antifašist zabrinut, ‘ZDS ima jednostruku konotaciju’

Autor: N.K

U petak je obilježena 77. obljetnica proboja logoraša iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Održana je komemoracija na kojoj su uz predstavnike državnog vrha, sudjelovali predstavnici naroda žrtava tog logora i antifašista, ali bez predstavnika Židova.

Tamo ove godine nije bio ni Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige. Gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o tome zašto nije došao na komemoraciju.

Kaže kako je to oblik protesta već nekoliko godina, a prisjetio se kako je sve počelo s vladom koja je “otvoreno promovirala relativizaciju zločinačkog karaktera ustaškog režima”.

“Jedan od njih će otići po tatin kalašnjikov”

Sve se, kako kaže, nastavilo ne kažnjavanjem korištenja ZDS, koji prema njemu ima jednostruku konotaciju, a to je “veličanje fašističkog režima od prije 80 godina”, rekao je Pusić.

Dotaknuo se i izjave izaslanika Ministarstva branitelja Matka Raosa 10. travnja u Splitu.

“Raos ima preko 70 godina, ne znam koliko ima vremena za iskustvo o elementarnim stvarima. Bilo je jasno da se slavi NDH i to je on jasno pokazao. Prva reakcija Ministarstva branitelja nije bila ništa manje sramotna od izjave Raosa kad su rekli da je on prekršio protokol. Kad 1.000 ljudi viče “ubij Srbina” ili “Za dom spremni”, naći će se jedan koji će otići po tatin kalašnjikov.”

Dodao je za kraj kako je potpuno razočaran retorikom predsjednika Zorana Milanovića.

Razočaran je predsjednikom

Prokomentirao je i posljednje izjave Zorana Milanovića. Pusić kaže da je razočaran predsjednikom.

“Sramotno. Mislim da je cijela ta retorika predsjednika Republike sramotna za njega kao čovjeka, a još više kao predsjednika RH i to je nedolično tom položaju. Razočarao me sa svojim postupcima i hušačkom retorikom. On tvrdi da iza njega ne stoji nitko, ali on ima biračko tijelo, on je predsjednik, zapovjednik vojske… Sami smo mi, nevladine organizacije koje 30 godina upozoravaju na ovakve stvari”, istaknuo je Pusić.