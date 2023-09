Je li Zagreb spreman na silovite oluje? Kalinić ima mračne prognoze: ‘Bit će nam sve gore’

Posljednjih mjeseci svjedočimo iznenadnim i silovitim promjenama vremena.

Nakon razdoblja ekstremne vrućine i toplinskih valova dolazi do olujnog nevremena s grmljavinom i iznimno obilnim oborinama.

Zagrepčani će dugo pamtiti taj 19. srpnja kada je kratko, ali nevjerojatno snažno nevrijeme pogodilo metropolu i okolicu, uzrokovalo ogromne štete i, nažalost, gubitak ljudskih života. Dvije osobe su poginule, a bilo je i teže ozlijeđenih.





Oluja kakvu Zagreb ne pamti

Nevrijeme je prekinulo skoro sav promet u gradu, vjetar je čupao drveće i bacao ga na ceste. Prema nekim procjenama stradalo je čak 1000 stabala. Dio Zagreba nakratko je bio i poplavljen, a na nekim mjestima nestalo je struje.

Oluja je poharala i Slavoniju, u Gradištu kod Županje zabilježena je brzina vjetra od 180 kilometara na sat, u Slavonskom Brodu 120 kilometara na sat. Vjetar je nosio krovove. U Hrvatskoj je ukupno život izgubilo četvero ljudi.

Prizori iz Zagreba bili su apokaliptični, nitko ne pamti tako silovito nevrijeme s tako katastrofalnom štetom.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uvjeravao je građane da su sve službe na terenu te da su digli ljudi iz svih smjena kako bi što prije omogućili normalno funkcioniranje grada. No, posla je jednostavno bilo previše, a ljudi, čini se, premalo. Brojni su građani u vlastitim četvrtima sami počeli sklanjati drveće i granje s prometnica i parkova.

Niz kritika da je metropola zapuštena

Tomašević je rekao i da bi porušena stabla trebala biti uklonjena do rujna. Već smo u polovici tog mjeseca, a u mnogim kvartovima polomljeno granje i dalje čeka na zbrinjavanje. Zbog toga se Tomašević suočio s nizom kritika, iako se stječe dojam da mu građani više zamjeraju nepokošen grad i prljav grad.

Brojni prognostičari i klimatolozi upozoravaju, klima se mijenja pa bismo iznenadnih i snažnih oluja mogli viđati više nego dosad.









Meteorolog: Uloga hitnih službi je ključna

Primjerice, teorijski meteorolog Branko Grisogono, prije nekoliko dana komentirao je veliko nevrijeme i bujice koji su pogodili Libiju. Objasnio je kako nastaje takva vrsta nevremena, ciklona koja se pojavi nad Meditwranom zbog toplog mora i relativno slabog vhetra na visini, poznata kao ‘medicane’.

Tada je istaknuo da se Libija za takvo stanje nije pripremila, iako je to sasvim moguće.

Dodaje, Libija se nažalost nije pripremila za ovakvo stanje, iako se za takve oluje moguće pripremiti. "Za to je potrebna jaka civilna zaštita, vojska i policija, trebaju se ojačati brane jer prognoze za oborinu su postojale. Ta ciklona je šetala kraj njihove obale", rekao je.









Ruku na srce, Hrvatska je prošla određeno razdoblje u kojem se skoro i zaboravilo na samu civilnu zaštitu i potrebu za jačanjem svih službi za krizno i hitno reagiranje. A onda se dogodila epidemija covida, razorni potresi u Zagrebu i Petrinji, a sada i silovite oluje.

Nažalost, stručne službe Grada Zagreba suočene su sa snažnim deficitom kadrova pa su za raščišćavanje palih stabala morali angažirati i privatna poduzeća kako bi pomogli Zrinjevcu.

Ured za upravljanje hitnim situacijama u Zagrebu više ne postoji, a čini se da je njegova funkcija potrebnija no ikada.

Kalinić: Bit će sve gore

Bivši pročelnik tog ureda, Pavle Kalinić, komentirao nam je kako mu izgleda stanje u Zagrebu u kojem se sve više građana budni zbog niza problema, od košnje do smeća.

“Ljudi problem žele skrenuti na onoga tko je na poziciji, no nije tu samo problem ekipa na vlasti, nego 200 tisuća onih koji su za njih glasali. I sad oni nisu sretni jer se ne skuplja smeće i jer niti jedan novi projekt nije pokrenut. Situacija će biti sve gora. A što se tiče trave, to je ekipa koja to jednostavno ne može voditi. Nitko ne pita što se dogodilo sa Zrinjevcem, gdje je nestao? Na što liče Sljeme i Mirogoj? Zašto se smeće ne skuplja i zašto nisu zatvorili Jakuševec?”, pita se Kalinić.

‘Ovo je smišljeno da se Zagreb raseli’

Smatra, sve ovo je davno smišljeno.

“Ovo se namjerno radi da se Zagreb raseli jer svugdje gdje se nalazi, strani kapital ima svoj interes. A taj kapital je školovao te ljude i doveo ih na vlast. Oni su tražili nesposobne. Pogledajte Radničku cestu. HDZ i Možemo imaju sinergiju uništenja Hrvatske, pogledajte popis stanovništva 1991. i sada”, ogorčen je.

‘HDZ i Možemo su blizanci’

A što se samog Ureda za krizne situacije tiče, on smatra da po jedan trebaju imati četiri najveća grada. No, glavni problem po njemu nije što takve institucije više nema, već što se zapustilo održavanje grada.

“Lišće se nije skupljalo, završilo je u kanalizaciji koja ne može podnijeti ovakve padaline. Ona za to nije projektirana. Potrebne su velike investicije i redovito održavanje, a Zagreb nije opran dvije godine. Sljeme, Maksimir, Mirogoj, to izgleda kao katastrofa. Imamo negativnu sinergiju onoga što radi HDZ i Možemo, to su braća blizanci. SDP ne postoji. Jedina promjena bi bila moguća da se pojave nezavisne liste na državnoj i gradskoj razini, tu bi bilo otpora kapitalu koji stoji uza te priče. Pa što oni rade, Zagrebu nedostaje svega, od vrtića do staračkih domova”, razočaran je Kalinić.