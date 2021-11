JE LI U HRVATSKOJ MOGUĆ DRŽAVNI UDAR? Nepovjerenje prema institucijama je plodno tlo za pojavu karizmatika, autoritarnih lidera i dakako, intervencija!

Autor: Branimir Vidmarović

Jeste li se ikada zapitali što bi bilo kada bi se u Hrvatskoj dogodio vojni udar? Jeste li možda barem nakratko „okrenuli“ tu ideju u glavi? Bacate pogled na mobitel ili palite televizor – a tamo prijelomna vijest. General zbora i ministar obrane u pratnji vojnika na kratkoj izjavi za novinare. Kažu da su, s obzirom na situaciju u zemlji, donijeli odluku da je tako bolje.

Ovih dana čitamo o vojnom udaru u Sudanu. Vojni blok vlade procijenio je da ne ide dobro. I odlučio intervenirati, dvije godine nakon što je istim vojnim udarom uklonjen dugovječni autoritarni predsjednik Omar Hassan al-Bashir. Koji je svojedobno na vlast došao, pogodili ste, vojnim udarom.

Početkom ove godine, vojska Mjanmara smijenila je predsjednicu Aung San Suu Kyi i raspustila sva državna tijela. Vojska je ondje vladala od 1962. do 2011. Deset godina građanske demokracije očito nisu dobili visoku ocjenu, stoga se vojska vratila na čelo zemlje 2021.

Suvremeni vojni udari u velikoj su mjeri tiha kabinetska procedura

U tom kontekstu je zgodno da se zapitamo što bi bilo kada bi bilo, ovdje, kod kuće? Ne u smislu kako bi to izgledalo, koliko bi trajalo i tko bi bio urotnik, odnosno idejni začetnik udara. To su tehničke stvari. Već u smislu vaših osobnih osjećaja i pogleda. Biste li podržali takav udar? Prijelaznu vojnu vladu? A dugotrajniju vojnu vladavinu? Biste li našli razumijevanja za obrazloženja vojske, ili biste odmah krenuli na prosvjed i pisali pisma u UN tražeći osudu i pritisak?

Dok razmišljate, znajte da su suvremeni vojni udari u velikoj mjeri tiha kabinetska procedura. Poput mjanmarske povorke vojnih vozila koja je sunčanim jutrom ležerno prošla iza leđa djevojke koja je u tom trenutku snimala tjelovježbu. Turska je drama bila izuzetak.

Srećom, zahvaljujući istraživanjima European values survey otprilike znamo stavove naših sugrađana o ovom pitanju. Na direktno pitanje je li vojni režim dobar oblik upravljanja, 23 posto Hrvata uvjereno je odgovorilo – da (usput, u susjednoj Srbiji se s time slaže čak 57 posto stanovnika, što je europski rekord).

Vojna intervencija u slučaju nesposobnosti vlade – ključan dio demokratskog procesa

No, ima tu još zanimljivih djelića slagalice. Naime, gotovo 88 posto nas se slaže s tvrdnjom da bi bilo dobro kada bi odluke donosili stručnjaci, a ne vlada. 40 posto Hrvata se pak slaže s tvrdnjom da je dobar politički sustav onaj gdje zemljom upravlja čvrsti lider koji se ne obazire na parlament i na izbore. Dakle željezna ruka, i to bez institucija demokracije. I to nije kraj.

U bloku pitanja o ključnim karakteristikama demokracije, 43 posto Hrvata smatra da je vojna intervencija u slučaju nesposobnosti vlade – ključan dio demokratskog procesa.









Iako ova pitanja vjerojatno nisu dovoljna za potpuni odgovor na pitanje ovog kratkog političkog fantasyja, ima tu i drugih pokazatelja koji nas indirektno mogu uputiti dalje. Mi smo zemlja s katastrofalno niskim društvenim povjerenjem.

Nepovjerenje prema institucijama je plodno tlo za pojavu karizmatika, autoritarnih lidera i dakako, intervencija

Samo 14 posto smatra da se ljudima općenito može vjerovati. Nemamo povjerenja ni u koga. U Vladu ima povjerenja 10 posto, u Sabor 7 posto. Pravosuđe? 14 posto. I tako redom. Znate tko je jedini u koga imamo veliko povjerenje? Pogodili ste. Vojska – 63 posto.

Nepovjerenje prema drugima i prema institucijama je naravno plodno tlo za pojavu karizmatika, autoritarnih lidera i dakako intervencija. Normalna je pojava da u dugotrajnim periodima stagnacije, korupcije i političke nesposobnosti ljudi traže nekoga tko će šmajserom ili pajserom uvesti red.

Unatoč tome što je na pitanje o demokraciji kao najboljem obliku upravljanja potvrdno odgovorilo nadmoćnih 94 posto Hrvata, ipak imajte na umu da smo hipotetski sazreli za egzotične latinoameričke i afričke načine transfera vlasti. I da se danas-sutra na prijelomnoj izjavi za novinare pojavi vojno lice, i obeća stručno i čisto upravljanje bez prodaja magle, dobra polovica građana bi u sebi rekla ‘Ajde fala Bogu’.