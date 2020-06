JE LI TO MOGUĆE? Drele je prije Škore bio na listi Milana Bandića!

Davor Dretar Drele kandidat je Domovinskog pokreta na parlamentarnim izborima 5. srpnja kao nositelj liste u Trećoj izbornoj jednici. IVeliki je adut Miroslava Škore na sjeveru Hrvatske. “Znate i sami da nisam od velikih govora, nisam političar i ne želim biti tipični političar, želim samo raditi za ljepše i bolje sutra”, kazao je prije nekoliko dana glazbenik i zabavljač Davor Dretar u Varaždinu na predstavljanju liste Domovinskog pokreta.

No, zanimljivo je da se Drele već politički aktivirao, no tada je imao neke druge političke vođe. Priča ide ovako.

Bandić je u drugom krugu predsjedničkih izbora 2009. izgubio od Ive Josipovića, no nekoliko godina kasnije dobio je – Davora Dretara Drelu. U istoj trećoj izbornoj jedinici u kojoj se i sad kandidira, Drele je bio nezavisni kandidat na listi koalicije koju je predvodila Bandićeva Stranka rada i solidarnosti, a u kojoj je bilo još čak 13 malih (vrlo malih) stranaka.

Unatoč formalnoj brojnosti, ekipa koju je okupio Bandić u toj izbornoj jedinici nije uspjela prijeći prag, štoviše, nije mu došla ni blizu, osvojili su tek 1,97 posto glasova. Unutar same liste Drele je dobio naizgled neloših 9,57 posto glasova, no u apsolutnim brojkama je to značilo da je njegovo ime zaokružilo tek 389 birača, ili, gledano ukupno, otprilike svaki petstoti birač koji je izišao na izbore u Trećoj izbornoj jedinici.

Hoće li ovaj put Drele ući u Hrvatski sabor i koliko će kompomitirati to što je donedavno bio blizak sa zagrebačkim gradonačelnikom vidjet ćemo nakon 5. srpnja.