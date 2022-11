JE LI TAJNI ARAPSKI INVESTITOR IMAO POMAGAČA U HRVATSKOJ? Pavasović Visković objasnio ulogu Borojevića u kupoprodaji udjela

Autor: Dnevno.hr

Je li arapski investitor u kupnji ruskog udjela u Fortenovi imao pomagače u Hrvatskoj? Pitanje je to koje zanima mnoge u Hrvatskoj, a s kojima se bave državna tijela i SOA.

Još uvijek nema službene potvrde stoje li iza transakcije kao posrednici i hrvatski biznismeni poslovno povezani s Rusima – Miodrag Borojević i Krešmir Filipović.

Borojević je angažirao odvjetnika Ljubu Pavasovića Viskovića koji je za Dnevnik Nove TV objasnio ulogu Borojevića u kupoprodaji udjela.





“Gospodin Borojević u ničemu nije posredovao, dakle on je konzultiran od strane investitora o vrijednosti Fortenove. Borojević o tome zna puno tako da je rekao da je to sasvim sigurno dobra kupoprodaja ukoliko se može na zakonit način obaviti”, rekao je Ljubo Pavasović Viskvić.

“Njegovo ime je u ovoj priči izronilo kad je državni tajnik mudro rekao da ne može niti potvrditi niti demantirati da je on u svemu tome posredovao, dakle čovjek se u tome našao vjerojatno iz interesnih razloga nekih osoba u Hrvatskoj. Međutim objektivno težine on u cijeloj priči nema da bi on posredovao i da bi na bilo koji način bio bitan faktor u ovoj kupoprodaji”, rekao je odvjetnik.