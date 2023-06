Je li Prigožin u Putinovom džepu? Nešto tu jako smrdi: Bjelorusija s njim je još strašnije mjesto

Mnogo je nepoznanica o jučerašnjem kaosu u Rusiji. Ostala su otvorena pitanja od kojih su brojna bez odgovora.

Zašto je šef plaćenika Jevgenij Prigožin pokrenuo juriš Wagnerovih boraca na Moskvu pa u večernjim satima najednom stao i kako to da je najednom amnesitran te da seli u Bjelorusiju?

Diana Magnay, dopisnica Sky Newsa iz Moskve, upozorava, Prigožin će biti “moćna” vojna osoba u Bjelorusiji u vrijeme kada se “ljudi pitaju traži li Kremlj ljude koji bi naslijedili” tamošenjeg predsjednika.





Objasnila je da je Vladimir Putin “blago anektirao” Bjelorusiju, a Aleksandar Lukašenko, koji je nedavno bio “jako bolestan”, “u biti je pod njegovom kontrolom”.

Za Ukrajinu ovo nisu dobre vijesti

“Još uvijek ima mnogo pitanja koja se trebaju postaviti o tome što se zaboga dogodilo u posljednja 24 sata, ali ne mislim da je Ukrajini baš ugodno da je Prigožin sada moćan čovjek u Bjelorusiji ako mu Lukašenko to dopusti – ili , recimo to tako, ako mu Putin to dopusti.”

Nastavila je: “Mislim da nismo vidjeli kraj Jevgenija Prigožina – on je sada na vrlo važnom mjestu za Rusiju.”

Ali Vladimir Putin doista “izgleda iznimno slabo” dajući Wagneru “propusnicu” nakon što ih je u govoru optužio za izdaju, dodala je Magnay.

“Čini se da je sve prebrzo riješeno da bi bilo istinito”, smatra.

“Također ne vjerujem nužno da je Lukenšenko stari prijatelj s Prigožinom već 20 godina, kao što Kremlj sugerira da je bio”, rekao je Magnay. Zbunjenost karakteriza trenutno raspoloženje u Rusiji, rekla je.









Je li Prigožin u Putinovom džepu? Nešto tu još smrdi

Ove je nedjelje s pravom velika pažnja usmjerena na to kako će ovaj mini udar naštetiti autoritetu i vjerodostojnosti Vladimira Putina.

Proglasiti nekoga izdajicom, obećati mu najstrožu kaznu, a zatim mu oprostiti nekoliko sati kasnije i spakirati ga u susjednu zemlju, ne pokazuje snažnu kičmu.

Uz to, pogledajmo ishod, uz napomenu da još uvijek ima jako puno nepoznanica. Prigožin kreće u Bjelorusiju, u kojem svojstvu i s kojim ovlastima ne znamo.









Glasine o zdravlju bjeloruskog čelnika kruže već neko vrijeme.

Od osporavanih izbora 2020., Vladimir Putin je pojačao svoj stisak nad Bjelorusijom, a da nije morao izvršiti invaziju, kao što je učinio s Ukrajinom.

Lukašenkova vlast u Bjelorusiji nije sasvim stabilna, njegovi ljudi ga baš i ne vole.

Sada je tamo jedan od najmoćnijih i najopasnijih Putinovih vojnih poslušnika. Prigožin je dugo bio projekt Kremlja. Možda još uvijek jest.

Za Ukrajinu, za bjeloruski narod i za Zapad, Bjelorusija u kojoj Prigožin ima vlast je strašnije mjesto čak i nego što je sada.

Protuargument tome je, naravno, da ako je sve ovo samo pažljivo izrežiran državnički uradak, onda Kremlj ne izgleda dobro. Zašto se Putin zamarao tim govorom ako je sve to bio dio plana? Moguće je da je Prigožin jednostavno shvatio da nema potporu u vojsci kojoj se nadao. Moguće je da sjedi tiho, u egzilu u Bjelorusiji, i nastavlja svoje aktivnosti drugdje diljem svijeta u ime Kremlja.

Ali on nije tip koji mirno sjedi, iako je jučer bio nevjerojatno tih. Nešto još smrdi, analiza je dopisnice Magnay.