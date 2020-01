JE LI OVO PROBLEM KOJI JE DOVEO DO POŽARA I TRAGEDIJE: Koliko bi još ljudi moglo nastradati, ako se nešto ne poduzme?

Stravičan požar u kojem je jutros život izgubilo šestero štićenika Doma za starije osobe, a koji se dogodio u Andraševcu kraj Oroslavlja, Hrvatsku je zavio u crno. Požar na sporednom objektu buknuo je nešto iza 5.00 sati, a kada su nakon dojave vatrogasci izašli na teren, štićenicima, nažalost, više nije bilo spasa. Vatra je progutala sve pred sobom, uključujući i ljudske živote, a žrtve su nepokretne i slabo pokretne starije osobe.

Zbog ove tragedije, svi su u šoku, a na teren je brzo stigao i premijer Andrej Plenković s ministrom Davorom Božinovićem, koji je uputio duboko žaljenje te iskrenu sućut obiteljima preminulih. Na terenu se nalazi i policija, koja obavlja očevid, ne bi li se otkrio uzrok ovog požara.

Naša je redakcija nakon ove nesreće razgovarala s profesionalnim vatrogascem, koji nam je ukazao na pojedine propuste koji se često događaju u ovakvim slučajevima te koji bi možda mogli biti sukrivci u ovoj tragediji.

Dom “Zelena oaza” 2012. godine dobio je zeleno svjetlo za proširenje, a za dio naših sugovornika s kojima smo pričali, upravo su ta proširenja, koja su jako često neadekvatna, krivci što se događaju ovakve tragedije. Često se, zbog želje da se na neki način, tvrde naši sugovornici, iskoriste jadni i nemoćni ljudi u svrhu zarade, proširuju prostori onako kako se ne bi trebali. Jedan od naših sugovornika smatra da je i u ovom slučaju bilo tako.

“Evidentno je da je to neprimjeren smještaj. Iako su stavili klimu tamo koja se vidi na fotografijama, prostor više liči na neku šupu nego na dom za starije i nemoćne”, govori nam pa nadodaje: “Moguće je da je i kuća proširivana, vide se neke naznake, sve s ciljem da se u prostor natrpa čim više osoba o kojima skrbe.”

Kako odmiče vrijeme, tako cure razne informacije, a Večernji list je doznao da prostor nije bio pod 24-satnim nadzorom kako je navedeno na stranicama doma.

Drugi pak nam sugovornik detektira problem ove tragedije.

“Glavni problem je tu što je prostor bio premali, i očito bez nadzora ljudi, u tom nekom pomoćnom prostoru. On je izgrađen od cigli, ali s oplatom od drvenih dijelova, koji su doprinijeli razvoju požara. Hrvatski zakoni ne ograničavaju uporabu takvih građevinskih materijala”, govori nam.

Profesionalni vatrogasac s kojim smo pričali, inženjer sigurnosti i predavač protupožarne preventive, pojašnjava nam ovu tvrdnju.

“Kod nas su kuće i zgrade većinom izgrađene kao djelomično vatrootporne/gorive. Podjela je inače na potpuno negorive, djelomično gorive i gorive. Nigdje se ne ograničava, to jest idealno bi bilo da su nam kuće i zgrade negorive, no to je teško izvesti. No međutim, kod ovakvih specifičnih objekata kao što su bolnice, domovi, škole i kazališta, u kojima obitava veći broj ljudi, a posebno ovdje gdje su slabo pokretne ili nepokretne osobe, logično bi bilo da se više brige posveti zaštiti od požara te da se koriste što više negorivi građevinski materijali, baš zbog teže izvedive mogućnosti evakuacije ljudi”, objašnjava nam.

Sugovornici nam tvrde kako u našim zakonima ne postoji ograničenje, to jest nekakav zakonski minimum o minimalnoj površini po jednoj osobi te konstatiraju kako bi to svakako trebalo uvesti.

Do završetka očevida o uzrocima požara može se samo nagađati. Vatrogasci su kazali kako su na požarište došli u trenutku kada je vatrena stihija zahvatila kompletno krovište te da jednostavno nije bilo spasa jadnim ljudima. No, nadodali su da je kojim slučajem poziv stigao ranije, možda bi bilo moguće spasiti ljude.

Krivac će se tek utvrditi, a kako je rekao i sam premijer, u istragu će se uključiti sve relevantne institucije – od onih županijskih sve do državnih…